Pan American Energy (PAE) y Continental Resources anunciaron un acuerdo para acelerar la explotación de cuatro bloques de shale oil en Vaca Muerta. Se trata de Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa, en la provincia de Neuquén, y Loma Guadalosa, en Río Negro.
ACUERDO CON CONTINENTAL
Vaca Muerta: La petrolera del 'rey del fracking' da otro paso importante en sociedad con PAE
PAE, la segunda petrolera privada de la Argentina, se asoció con el mayor productor no convencional de Estados Unidos, para acelerar el desarrollo de cuatro bloques en Vaca Muerta.
Según el comunicado emitido, Continental adquiere el 20% de la participación de PAE en estas áreas y PAE continúa como socio mayoritario y operador en todos los bloques.
Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, afirmó que "esta relación estratégica con una las principales compañías de petróleo y gas independientes de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias. Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país".
En tanto, el presidente y CEO de Continental Resources, Doug Lawler, manifestó sobre la cuenca neuquina: "Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy".
Y destacó la experiencia local de su socio: "PAE es un operador altamente capacitado, con una profunda trayectoria en la cuenca. Tenemos muchas expectativas en aprender de PAE y en compartir la experiencia de Continental en recursos no convencionales para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta".
Según indicaron fuentes al tanto de la transacción, el objetivo central es acelerar el desarrollo de los bloques mediante una fuerte intensificación de la actividad, con un esquema en el que la totalidad de los fondos que reciba PAE será reinvertida en las propias áreas, orientada a la optimización de costos y mejoras en la eficiencia operativa.
Otro paso en Vaca Muerta
La operación refuerza la estrategia de expansión en Argentina de Continental Resources, petrolera independiente que pertenece al magnate Harold Hamm, también conocido como el "rey del fracking", que ya había dado un paso clave en Vaca Muerta en noviembre al acordar con Pluspetrol la compra del 90% de su participación en el bloque Los Toldos II Oeste, una de las áreas con mayor potencial de shale oil en la cuenca neuquina, operación que aún espera las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Desde la petrolera local aclararon también que el cierre del acuerdo entre PAE y Continental queda sujeto a la aprobación de la transferencia de participaciones por parte de Neuquén y Río Negro.
PAE y su nueva socia
Pan American Energy suma más de 50 años de inversiones en Neuquén, donde opera siete áreas —seis en plena etapa de desarrollo— y se desempeña como socio no operador en otras dos. Su producción diaria en la cuenca neuquina asciende a 12 millones de metros cúbicos de gas y 40.000 barriles de petróleo, alcanzando un total cercano a 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día.
En Río Negro, la compañía opera en Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por esa provincia.
En tanto, en el comunicado destacan que "Continental Resources es el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo. Con sede en Oklahoma City, Oklahoma, Continental tiene una larga trayectoria de innovación en el desarrollo de recursos no convencionales. Continental es uno de los mayores titulares de concesiones y productores en la formación Bakken, en Dakota del Norte y Montana, y es el principal productor de la Cuenca de Anadarko, en Oklahoma. Asimismo, Continental ocupa una posición de liderazgo en recursos en múltiples cuencas de Estados Unidos, que incluye ser el segundo mayor titular de concesiones en la cuenca del Río Powder, en Wyoming, y contar con una posición significativa en la cuenca de Permian, Texas".
Y a nivel internacional, destaca que "está participando en un joint venture con la petrolera nacional de Turquía (TPAO) y TransAtlantic Petroleum para desarrollar recursos no convencionales en la cuenca de Diyarbakr, en Turquía, al mismo tiempo que continúa consolidando su presencia en la formación no convencional de Vaca Muerta en Argentina".
