Vaca Muerta: La petrolera del 'rey del fracking' da otro paso importante en sociedad con PAE

Según indicaron fuentes al tanto de la transacción, el objetivo central es acelerar el desarrollo de los bloques mediante una fuerte intensificación de la actividad, con un esquema en el que la totalidad de los fondos que reciba PAE será reinvertida en las propias áreas, orientada a la optimización de costos y mejoras en la eficiencia operativa.

Otro paso en Vaca Muerta

La operación refuerza la estrategia de expansión en Argentina de Continental Resources, petrolera independiente que pertenece al magnate Harold Hamm, también conocido como el "rey del fracking", que ya había dado un paso clave en Vaca Muerta en noviembre al acordar con Pluspetrol la compra del 90% de su participación en el bloque Los Toldos II Oeste, una de las áreas con mayor potencial de shale oil en la cuenca neuquina, operación que aún espera las aprobaciones regulatorias correspondientes.

image

Desde la petrolera local aclararon también que el cierre del acuerdo entre PAE y Continental queda sujeto a la aprobación de la transferencia de participaciones por parte de Neuquén y Río Negro.

PAE y su nueva socia

Pan American Energy suma más de 50 años de inversiones en Neuquén, donde opera siete áreas —seis en plena etapa de desarrollo— y se desempeña como socio no operador en otras dos. Su producción diaria en la cuenca neuquina asciende a 12 millones de metros cúbicos de gas y 40.000 barriles de petróleo, alcanzando un total cercano a 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

En Río Negro, la compañía opera en Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por esa provincia.

En tanto, en el comunicado destacan que "Continental Resources es el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo. Con sede en Oklahoma City, Oklahoma, Continental tiene una larga trayectoria de innovación en el desarrollo de recursos no convencionales. Continental es uno de los mayores titulares de concesiones y productores en la formación Bakken, en Dakota del Norte y Montana, y es el principal productor de la Cuenca de Anadarko, en Oklahoma. Asimismo, Continental ocupa una posición de liderazgo en recursos en múltiples cuencas de Estados Unidos, que incluye ser el segundo mayor titular de concesiones en la cuenca del Río Powder, en Wyoming, y contar con una posición significativa en la cuenca de Permian, Texas".

Y a nivel internacional, destaca que "está participando en un joint venture con la petrolera nacional de Turquía (TPAO) y TransAtlantic Petroleum para desarrollar recursos no convencionales en la cuenca de Diyarbakr, en Turquía, al mismo tiempo que continúa consolidando su presencia en la formación no convencional de Vaca Muerta en Argentina".

image Hamm, quien es amigo del presidente de Donald Trump, estuvo reunido con Javier Milei hace unos meses atrás.

