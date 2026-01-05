China le puso un límite a la carne argentina hasta 2028 con un arancel del 55%

China comienza a aplicar desde el 1° de enero un nuevo esquema para las importaciones de carne vacuna que combina cupos anuales por país con un fuerte incremento arancelario para los volúmenes que excedan esos límites. Así, para la Argentina, el régimen establece un cupo anual de 511.000 toneladas que podrán ingresar a su mercado con el arancel vigente del 12,5%, de superar ese volumen, los envíos adicionales quedarán alcanzados por un arancel extra del 55%, lo que reduce sensiblemente la competitividad del producto y limita la posibilidad de ampliar las exportaciones.
China, principal comprador de carne vacuna a nivel mundial, acaba de fijarle un techo a la Argentina, mientras confirma a Brasil como su "preferido".
El Ministerio de Comercio chino tomó la decisión tras una investigación de salvaguardia que evaluó el impacto del crecimiento de las importaciones sobre la producción ganadera local.
Y la medida tendrá una vigencia inicial de 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y contempla contingentes específicos para cada país proveedor.
Para la Argentina, con una fuerte dependencia del mercado chino, la medida tendrá su impacto. Vale recordar que el país exportó un total de 654.800 toneladas, y 458.360 de éstas tuvieron como destino al país asiático. Esto es, un 70% de la exportación de carne vacuna.
Carne: China le autorizó a Brasil el mayor cupo
Mientras, Brasil, el principal exportador mundial de carne vacuna y primer proveedor de China, será el país con mayor volumen autorizado dentro del nuevo esquema, ya que su cupo asignado asciende a alrededor de 1,1 millones de toneladas anuales, más del doble del volumen habilitado para la Argentina.
La posición dominante de Brasil en el mercado chino le permite afrontar con mayor margen el nuevo régimen, aunque también quedará alcanzado por el arancel adicional del 55% si supera el límite establecido.
En el sector ganadero regional advierten que esta diferencia de escala refuerza la necesidad de los demás países exportadores de cuidar su participación dentro de los cupos asignados.
China aclara que no se trata de una sanción
China se mantiene como el principal comprador de carne vacuna a nivel mundial y en 2024 alcanzó un volumen récord de importaciones, con 2,87 millones de toneladas, de acuerdo con estadísticas oficiales de aduana.
Sin embargo, durante el primer semestre de 2025, las compras externas registraron una baja interanual del 9,5%, en un contexto en el que los productores locales vienen señalando una presión sostenida sobre los márgenes de rentabilidad y una disminución de la capacidad reproductiva del rodeo.
