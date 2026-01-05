China le puso un límite a la carne argentina hasta 2028 con un arancel del 55%

Carne: China le autorizó a Brasil el mayor cupo

carne brasil.jpg La medida surge tras una investigación oficial que incluyó carne fresca y congelada, con y sin hueso. Según el comunicado, el ingreso sostenido de carne importada presionó sobre los valores locales y afectó a los productores chinos, por lo que se tomó esta medida como "protección" de carácter temporal.

Mientras, Brasil, el principal exportador mundial de carne vacuna y primer proveedor de China, será el país con mayor volumen autorizado dentro del nuevo esquema, ya que su cupo asignado asciende a alrededor de 1,1 millones de toneladas anuales, más del doble del volumen habilitado para la Argentina.

La posición dominante de Brasil en el mercado chino le permite afrontar con mayor margen el nuevo régimen, aunque también quedará alcanzado por el arancel adicional del 55% si supera el límite establecido.

En el sector ganadero regional advierten que esta diferencia de escala refuerza la necesidad de los demás países exportadores de cuidar su participación dentro de los cupos asignados.

Brasil recibió un cupo de 1,1 millones de toneladas, Uruguay de 324.000, Australia de 200.000 y Estados Unidos de 164.000 toneladas

China aclara que no se trata de una sanción

Desde el Ministerio de Comercio chino aclararon que las disposiciones vinculadas a la carne vacuna no apuntan a sancionar a países específicos, sino que tienen como objetivo otorgar un alivio transitorio al sector ganadero local, permitiéndole adaptarse a las condiciones actuales del mercado

China se mantiene como el principal comprador de carne vacuna a nivel mundial y en 2024 alcanzó un volumen récord de importaciones, con 2,87 millones de toneladas, de acuerdo con estadísticas oficiales de aduana.

Sin embargo, durante el primer semestre de 2025, las compras externas registraron una baja interanual del 9,5%, en un contexto en el que los productores locales vienen señalando una presión sostenida sobre los márgenes de rentabilidad y una disminución de la capacidad reproductiva del rodeo.

