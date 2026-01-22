JP Morgan apuesta por el carry trade en Argentina

La recomendación no surge de una corazonada. La recomendación no surge de una corazonada.

El banco enumera varios factores que, a su juicio, reducen la probabilidad de un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo.

El primero es el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, que evita una apreciación artificial del peso y acota los movimientos del dólar oficial. El segundo es el ritmo de compras de reservas del Banco Central, que se da sin generar tensión en el mercado.

El tercero es la desaceleración de la dolarización privada, un fenómeno que había presionado fuerte antes de las elecciones y que ahora luce contenido. El tercero es la desaceleración de la dolarización privada, un fenómeno que había presionado fuerte antes de las elecciones y que ahora luce contenido.

Con ese telón de fondo, JPMorgan sostiene que el dólar futuro incorpora un premio que hoy no se justifica.

Quedarse en pesos y cobrar tasa

Vender dólar futuro no es una jugada aislada. Va de la mano de una segunda pata que el informe destaca con fuerza: invertir en instrumentos en pesos a tasa fija de corto plazo, como las LECAP o los BONCAP.

En términos simples, la estrategia combina dos apuestas coherentes entre sí. En términos simples, la estrategia combina dos apuestas coherentes entre sí.

Por un lado, asumir que el dólar no va a dispararse en los próximos meses. Por otro, aprovechar tasas en pesos elevadas, con rendimientos que superan ampliamente la inflación esperada para el período.

image

Si el dólar se mueve poco y las tasas se mantienen altas, el inversor captura el llamado carry, es decir, gana por quedarse en pesos.

Qué está diciendo JP Morgan

Traducido al idioma de cualquier ahorrista atento a la economía, el mensaje del banco es claro. No espera una devaluación en el corto plazo y considera que hoy conviene más el peso que el dólar para estrategias tácticas.

Eso no implica desconocer los riesgos estructurales de la economía argentina ni apostar a un escenario de estabilidad eterna. Eso no implica desconocer los riesgos estructurales de la economía argentina ni apostar a un escenario de estabilidad eterna.

Significa, simplemente, que para los próximos tres meses el balance riesgo-retorno juega a favor de tasas altas en moneda local y en contra de cubrirse con dólar futuro caro.

En un mercado acostumbrado a cubrirse siempre por las dudas, la recomendación de JPMorgan marca un punto. A veces, la jugada más rentable no es comprar dólares, sino animarse a no hacerlo.

Otras notas en Urgente24:

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

¿Operación o realidad?: Dicen que en Boca, Paredes y Riquelme estarían peleados