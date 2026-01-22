En su último informe sobre la Argentina, JP Morgan dejó una recomendación que, a primera vista, suena técnica y confusa, pero que encierra una definición clave sobre lo que espera para el dólar en el corto plazo. El banco sugiere una estrategia conocida en la City como “posición corta en el NDF USDARS a tres meses”, una forma elegante de decir que no ve una devaluación cercana.
TASA DE INTERÉS
JP Morgan apuesta por el carry trade en Argentina
JP Morgan recomienda vender dólar futuro y apostar al peso, al considerar que el mercado exagera el riesgo de devaluación y que las tasas ofrecen mejor retorno
Detrás de esa frase hay una lectura concreta del escenario cambiario, de las tasas en pesos -carry trade- y del margen de maniobra que hoy tiene el Banco Central.
Apostar contra una suba del dólar
Un NDF es un contrato a futuro sobre el dólar, pero sin entrega de billetes. No se compran ni venden dólares físicos. Lo único que se intercambia al vencimiento es la diferencia en pesos entre el precio del dólar pactado hoy y el valor oficial que tenga la divisa dentro de tres meses.
Cuando JPMorgan habla de una posición corta, está diciendo que conviene vender ese contrato. Es decir, comprometerse hoy a un dólar futuro a un precio que el banco considera exagerado.
Si dentro de tres meses el dólar termina valiendo menos que lo que hoy descuenta el mercado, esa diferencia juega a favor del inversor.
El banco enumera varios factores que, a su juicio, reducen la probabilidad de un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo.
El primero es el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, que evita una apreciación artificial del peso y acota los movimientos del dólar oficial. El segundo es el ritmo de compras de reservas del Banco Central, que se da sin generar tensión en el mercado.
Con ese telón de fondo, JPMorgan sostiene que el dólar futuro incorpora un premio que hoy no se justifica.
Quedarse en pesos y cobrar tasa
Vender dólar futuro no es una jugada aislada. Va de la mano de una segunda pata que el informe destaca con fuerza: invertir en instrumentos en pesos a tasa fija de corto plazo, como las LECAP o los BONCAP.
Por un lado, asumir que el dólar no va a dispararse en los próximos meses. Por otro, aprovechar tasas en pesos elevadas, con rendimientos que superan ampliamente la inflación esperada para el período.
Si el dólar se mueve poco y las tasas se mantienen altas, el inversor captura el llamado carry, es decir, gana por quedarse en pesos.
Qué está diciendo JP Morgan
Traducido al idioma de cualquier ahorrista atento a la economía, el mensaje del banco es claro. No espera una devaluación en el corto plazo y considera que hoy conviene más el peso que el dólar para estrategias tácticas.
Significa, simplemente, que para los próximos tres meses el balance riesgo-retorno juega a favor de tasas altas en moneda local y en contra de cubrirse con dólar futuro caro.
En un mercado acostumbrado a cubrirse siempre por las dudas, la recomendación de JPMorgan marca un punto. A veces, la jugada más rentable no es comprar dólares, sino animarse a no hacerlo.
