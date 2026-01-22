Javier Milei anunció que liberará las bandas cambiarias cuando limpie el "sobrante monetario"

Comercio con China y Brasil

En la entrevista con Bloomberg, Milei defendió los vínculos económicos de Argentina con China, argumentando que el país no tenía más opción que buscar el comercio con la segunda economía número uno del mundo incluso mientras busca un acuerdo con Estados Unidos.

Apenas minutos después de la firma de la adhesión argentina al Consejo de Paz con Donald Trump, Milei también defendió el comercio con el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva.

milei consejo paz Javier Milei con Donald Trump durante la firma de la conformación del Consejo de Paz.

“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, declaró Milei a John Micklethwait, editor jefe de Bloomberg News: “Si observan el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con China”.

Pero dejó en claro que "cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos".

Bloomberg recordó que Milei “se refirió al gobierno comunista chino como un ‘asesino’ durante la campaña”.

En cuanto al demorado acuerdo comercial con USA, el mandatario argentino dijo que tendría buenas noticias "muy pronto".

“Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China”, dijo Milei. “Quiero una economía abierta”, sentenció.

