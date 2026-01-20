Milei bajo cero en Davos, mientras la reforma laboral 'recalienta' la Argentina

Live Blog Post

Gripe H3N2: Confirman la 1era. muerte en la Argentina

La súper gripe H3N2 ya se cobró la primer víctima fatal en la Argentina: se confirmó la muerte de un hombre de 74 años en Mendoza. El ministerio de Salud de la Nación informó 28 casos de influenza A(H3N2) subclado K en 14 provincias argentinas, y crece la preocupación en el sector sanitario.

“Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, informó Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo, en diálogo con MDZ Radio.

Al ser consultada específicamente sobre si se trataba del primer caso fatal en el territorio nacional, la directora respondió: "Hasta donde yo tengo conocimiento, así es".

El incremento de casos, detectados principalmente en mayores de 60 años y menores de 10, genera preocupación en la comunidad médica en el inicio de 2026, en pleno verano. Casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

