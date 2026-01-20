urgente24
en vivo GREMIOS ANTICIPAN MEDIDAS

Milei bajo cero en Davos, mientras la reforma laboral 'recalienta' la Argentina

Javier Milei arribó a Davos, donde posó en la nieve junto a su comitiva, mientras en la Argentina el debate por la reforma laboral se pone más 'caliente'.

20 de enero de 2026 - 17:52

EN VIVO

Javier Milei y su comitiva -integrada por su hermana Karina, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno- ya están en Davos (Suiza), donde la temperatura en este momento ronda los -8°. El Presidente posó en la nieve, luciendo el mameluco de YPF, acompañado de sus funcionarios.

Mientras, en la Argentina el debate por la reforma laboral comienza a subir de temperatura: diferentes gremios profundizan sus críticas hacia el proyecto impulsado por el oficialismo, que se debatirá en las sesiones extraordinarias de febrero. Por ejemplo, desde la CGT, Jorge Sola manifestó que "va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional"; por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anticipó paros y movilizaciones; y desde el Sindicato de Guincheros advirtieron sobre el "efecto destructivo" de esta reforma.

En la central gremial no descartan algún tipo de movilización o incluso un paro nacional en caso de que la "modernización" que impulsa el Gobierno se convierta en ley.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Gripe H3N2: Confirman la 1era. muerte en la Argentina

La súper gripe H3N2 ya se cobró la primer víctima fatal en la Argentina: se confirmó la muerte de un hombre de 74 años en Mendoza. El ministerio de Salud de la Nación informó 28 casos de influenza A(H3N2) subclado K en 14 provincias argentinas, y crece la preocupación en el sector sanitario.

“Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, informó Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo, en diálogo con MDZ Radio.

Al ser consultada específicamente sobre si se trataba del primer caso fatal en el territorio nacional, la directora respondió: "Hasta donde yo tengo conocimiento, así es".

El incremento de casos, detectados principalmente en mayores de 60 años y menores de 10, genera preocupación en la comunidad médica en el inicio de 2026, en pleno verano. Casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

Tiro por la culata a Donald Trump: Su furia geopolítica activa desdolarización global

La nueva doctrina del presidente estadounidense Donald Trump de abalanzarse contra el mundo sin un mínimo de decoro, interfiriendo en gobiernos externos, infringiendo jurisdicciones de otros países —como lo hizo al capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro— y amenazando con apoderarse “a la fuerza” de otras soberanías —como el caso de Groenlandia que planea arrebatársela a Dinamarca— ha acelerado un proceso de desdolarización del mundo.

A pesar de que el republicano culpe abiertamente al BRICS de la desdolarización, su retórica en pie de guerra, que incluye amenazas de aranceles a países que critican su política exterior, ha generado una desconfianza global en la moneda estadounidense.

Tal es así que, según Bloomberg, el dólar cayó un 0,6% hasta ubicarse en 98,485 después de que Trump amenazara con imponer un arancel de 10% a los aliados europeos que no apoyen su plan de anexar Groenlandia, mientras el euro se fortaleció un 0,7% frente al dólar y alcanzó los 1,1726 dólares, su nivel más alto desde comienzos de enero, beneficiado por la debilidad de la divisa estadounidense y la expectativa en los mercados ante una respuesta coordinada de la Unión Europea (UE) frente a las amenazas arancelarias.

¿Qué está pasando en el Ejército? 5ta. muerte en un mes, otro aparente suicidio

En poco más de un mes ya se registraron 5 casos de muertes de miembros del Ejército Argentino, y si bien las investigaciones están en curso, aparentemente se trataría de suicidios. El caso más reciente es el de Tiziano Rene Irrqzabal (21 años), perteneciente al Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas”, hallado sin vida en su domicilio en Quilmes.

Según el parte oficial, publicado en El Destape, Tiziano fue encontrado por su madre, Natalia Pereyra, de 40 años. Según relató a miembros de la Policía Federal que llevan adelante la investigación, al regresar al domicilio en Quilmes llamó reiteradas veces a la puerta del baño y al no tener respuesta irrumpió y encontró a Tiziano "con una soga al cuello, colgado de un tirante". La mujer tomó un cuchillo y cortó la soga; hizo RCP pero no logró reanimarlo.

“El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señalaron desde la Secretaría General del Ejército Argentino.

Esta nueva muerte suma preocupación ya que se trata del quinto caso en poco más de un mes vinculada a presuntos suicidios en el personal militar.

Para muchos dentro del Ejército, la pregunta ya no es qué pasó en cada caso, sino cuánto más puede sostenerse un sistema que exige disciplina, vocación y riesgo permanente, pero ofrece sueldos bajos, desgaste emocional y una contención que llega tarde.

Sonríen Chiqui Tapia / Toviggino: La causa por la mansión de Pilar cambia de juez (otra vez)

Nuevo giro en la causa que investiga la mansión de Villa Rosa (Pilar), que volvió a cambiar de juzgado, tal como pretendían Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino. La Cámara Federal de San Martín ordenó que pase del juzgado en lo Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, al juzgado federal de Campana, cuyo magistrado es Adrián González Charvay.

Cabe recordar que la investigación -que se inició por denuncia de la Coalición Cívica, que sospecha que esa propiedad sería de Chiqui Tapia o de Toviggino,- ya había cambiado de juez el 12 de diciembre pasado. En ese momento, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió una disputa de competencia entre dos juzgados -el Federal de Daniel Rafecas y el de Aguinsky-, que entendían que debía ser el otro el que se quede a cargo del expediente, y dispuso que continúe la causa quede a cargo del último.

Pero luego de esa decisión judicial, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, a quienes se investigan como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pidieron nuevamente el cambio de juzgado, argumentando que la propiedad está en la localidad bonaerense de Pilar y el juzgado federal que corresponde a esa zona es el de Campana.

Así las cosas, Charvay será el tercer juez de la causa, luego de Rafecas y de Aguinsky, quien ahora deberá remitir toda la causa al juzgado de Campana

Emergencia en Discapacidad: Ultimátum de la Justicia a Javier Milei

La Justicia le advirtió al Gobierno que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el próximo 4 de febrero, y lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay -quien en diciembre pasado invalidó el DNU que suspendía la vigencia de la ley e intimó el Gobierno a cumplirla- dictó este martes (20/01) una resolución dictada en plena feria judicial, intimando al Estado Nacional para que “en el plazo de cinco (5) días informe y acredite con las constancias respectivas, el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia” dictada en la causa, bajo “ apercibimiento”.

De acuerdo a lo informado por la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito.com, el magistrado estableció y fundamentó la fecha en que la ley debe tener plena vigencia, en base al fallo dictado en la causa. La resolución que dio plena validez a la ley fue apelada por el Gobierno, pero hasta tanto resuelva la Cámara de Apelaciones debe ser cumplida.

Rodolfo Aguiar (ATE) y Daniel Yofra (Aceiteros): "El camino es salir a la calle"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se reunió esta tarde con el jefe del gremio de Aceiteros, Daniel Yofra, y ambos coincidieron en que hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral".

“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo", sostuvo Aguiar en un comunicado.

El titular de ATE señaló que el proyecto “fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales y su articulado puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”.

"Quieren que trabajemos más a cambio de menos dinero. Los perjuicios de esta iniciativa son generalizados sobre el sector público y todas las ramas del sector privado”, señaló tras la reunión, de la que también participó el abogado Matías Cremonte.

Aguiar lamentó que el oficialismo sostiene que esta es una iniciativa "destinada a crear empleo, pero la creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”.

“El camino es salir a la calle. No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”, finalizó.

Jorge Sola (CGT): "La reforma de Milei va a empeorar la situación laboral"

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola advirtió este martes que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral de Javier Milei "va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional".

Sola señaló que “a medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada ‘reforma laboral’, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente consideró que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza la financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país".

“Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”, alertó.

Sola señaló que “los legisladores antes de votar deben pensar en legislar a favor del país y de las y los trabajadores. No castigarlos con un cambio que va a empeorar su situación. En todo caso, necesitamos cambiar para mejorar. Igualmente, no tengo dudas que, de aprobarse el proyecto enviado por el gobierno al Congreso, la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Reforma laboral: Comisión del Senado recibe a cámaras empresarias

La comisión técnica del Senado que analizará posibles cambios en la reforma laboral del Gobierno tiene previsto reunirse desde este martes con distintas cámaras empresariales. Está previsto que esta comisión reciba las distintas propuestas de modificaciones del proyecto oficial hasta el 26 de enero, luego de lo cual se comenzará a analizar el tema con los senadores.

En diálogo con el portal Infobae, Josefina Tajes, la abogada laboralista que asesora a Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y preside la comisión, aclaró que el oficialismo no buscará emitir un nuevo dictamen en comisión: si se aprueban los cambios sugeridos por la CGT y las cámaras, serán debatidos en el recinto desde el 10 de febrero.

