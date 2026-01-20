¿Qué está pasando en el Ejército? Otro aparente suicidio

El primer caso se conoció hace un mes, el pasado 16 de diciembre, en la Residencia Presidencial de Olivos, donde el efectivo Rodrigo Andrés Gómez fue hallado sin vida en un puesto interno. Tras la activación inmediata de los protocolos correspondientes, personal médico constató el fallecimiento y la investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, responsable de las pericias.

En ese caso, desde Casa Rosada se informó que el joven de 21 años se encontraba cumpliendo tareas de seguridad. Según la División de Análisis de Homicidios de la Policía Federal, se encontró el cadáver del granadero con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga, que, según precisaron, se trató de un FAL (un fusil automático). Desde el Poder Ejecutivo deslizaron, por medio de la Vocería presidencial, que se trataría de un suicidio.

Ese mismo martes, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado ahorcado con una sábana por el propietario de la casa que alquilaba en el barrio Centenario de Santiago del Estero.

Un día después, el 17 de diciembre, en la provincia de Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. El militar, de aproximadamente 50 años y con más de 28 años de servicio, fue hallado durante la madrugada por sus propios compañeros.

En ese episodio intervino Gendarmería Nacional y la causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, a través de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, la carátula inicial del expediente fue “averiguación de causales de muerte”. De manera paralela, el Ejército Argentino abrió una investigación administrativa interna.

Otro de los hechos se registró el 19 de diciembre en Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. El deceso tuvo características violentas, ya que el joven se disparó con un arma que, según la información difundida en ese momento, pertenecía a su padre, personal del Servicio Penitenciario.

En este contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la atención de estas problemáticas dentro de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas adoptadas, se instruyó al Estado Mayor Conjunto para distribuir a todo el personal civil y militar un material audiovisual elaborado por especialistas en salud mental, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y gestionar situaciones potencialmente graves. ¿Alcanza?

El patrón se repite, las causas se acumulan y la respuesta del Estado aparece, para muchos dentro de la fuerza, como tardía e insuficiente.

Hay gran preocupación por la problemática que atraviesa a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas desde hace tiempo, pero que en el último año se profundizó: los suicidios entre uniformados, los salarios deteriorados y una ola constante de renuncias.

“Lamentablemente, los suicidios ya no son hechos aislados”, admitió una fuente militar consultada por el diario Clarín. La combinación de presión laboral, desgaste psicológico y salarios que pierden contra la inflación aparece como un cóctel explosivo.

En paralelo, los números reflejan una crisis silenciosa pero profunda. Desde diciembre de 2023, más de 18.000 efectivos habrían dejado las fuerzas, ya sea por renuncias anticipadas o pedidos de baja, en muchos casos empujados por ingresos que no alcanzan para sostener gastos básicos. En algunas jerarquías iniciales, los sueldos quedan por debajo de la línea de pobreza, obligando a los uniformados a endeudarse o buscar trabajos complementarios.

Para muchos dentro del Ejército, la pregunta ya no es qué pasó en cada caso, sino cuánto más puede sostenerse un sistema que exige disciplina, vocación y riesgo permanente, pero ofrece sueldos bajos, desgaste emocional y una contención que llega tarde.

