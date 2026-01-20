Una localidad advierte duras sanciones a motociclistas: "Te gustan los cortes, vas a tener cortes"

Ante la persistencia del problema planteó un esquema de castigo económico y administrativo más amplio. María Teresa avanzará con multas reiteradas, la imposibilidad de renovar o tomar licencias de conducir y el secuestro de coches cuando corresponda, así lo determinó el presidente comunal.

"Todas las trabas posibles se las vamos a poner". "Todas las trabas posibles se las vamos a poner".

En ese sentido, sumó que quieren acumulen infracciones no podrán acceder a nuevas categorías de licencia ni regularizar su situación hasta resolver las faltas. A su vez, indicó que se evaluará la relación administrativa con personas identificadas que mantengan estas conductas.

A raíz de ello, precisó que si son proveedores o prestadores de servicios del Estado local "no los contratamos más, hasta que no solucionen eso”, al considerar que se trata de fondos que pertenecen a la comunidad.

TE CORTAMOS

En María Teresa muchos vecinos y vecinas ya están cansados del ruido de motos con escapes libres y maniobras peligrosas que solo buscan molestar

Por eso, desde la Comuna seguimos reforzando los operativos de tránsito, junto a la policía y la Guardia Urbana.… pic.twitter.com/Ogo4gBso7H — Gonzalo Goyechea (@gonzalogoyechea) January 17, 2026

Beneficios para otros

Por otra parte, Goyechea subrayó que la comuna también combina control con políticas de acompañamiento. "De forma gratuita, si una moto tiene el caño de escape en condiciones, se le entrega una oblea que indica que está habilitada para circular", señaló. Además, contó que si un vecino no puede afrontar una reparación básica, la comuna lo asiste: "Si no tiene luces o se le rompió el escape y no puede arreglarlo, se lo arreglamos nosotros".

"Queremos proteger al que anda en la moto y mejorar la seguridad de todas las personas", destacó.

image Fuerte respaldo de los vecinos a una medida que busca ponerle freno a los ruidos de motos con escape libre.

Resultados positivos

Según lo comentado por Goyechea, la difusión de un video institucional sobre la determinación tuvo rápida reacción: el fin de semana comenzaron a verse los resultados con una disminución de los ruidos en espacios públicos.

Ante esto, el mandatario local aclaró que la medida cuenta con gran respaldo vecinal mientras que otros gobiernos locales ya consultaron sobre la posibilidad de implementar acciones similares.

