SANTA FE. La advertencia del jefe comunal de María Teresa, en el departamento General López, dio que hablar. Gonzalo Goyechea anticipó que aplicará sanciones a aquellos motociclistas que circulen con escapes adulterados y generen ruidos. Podría incluir hasta la quita de beneficios comunales en casos reiterados.
ALTO AHÍ
Una localidad advierte duras sanciones a motociclistas: "Te gustan los cortes, vas a tener cortes"
Gonzalo Goyechea, jefe comunal de María Teresa, aplicará sanciones a aquellos motociclistas que generen ruidos molestos. Además, quitará beneficios.
El anuncio de la comuna que se encuentra al sur de la provincia de Santa Fe incluye sanciones económicas, inhabilitaciones para conducir y la posibilidad de restringir vínculos contractuales con el Estado local, en respuesta a un reclamo sostenido de vecinos y vecinas sobre un problema que en verano se intensifica.
"Te gustan los cortes, vas a tener cortes", replican.
Motos ruidosas: Sanciones para algunos...
Al respecto, Goyechea, explicó que se trata de motos preparadas 'adrede' para producir detonaciones y ruidos excesivos. "No es que tienen el caño de escape roto, lo hacen a propósito, con escape libre y cortes voluntarios", aseguró.
Sobre esa línea explicó que pese a haber acumulado alrededor de veinte motos secuestradas en los últimos meses, los infractores suelen esquivar los puntos de control al conocer de antemano dónde se montan los operativos. También adelantó que evitarán persecuciones a alta velocidad para reducir el riesgo de siniestros viales.
Ante la persistencia del problema planteó un esquema de castigo económico y administrativo más amplio. María Teresa avanzará con multas reiteradas, la imposibilidad de renovar o tomar licencias de conducir y el secuestro de coches cuando corresponda, así lo determinó el presidente comunal.
En ese sentido, sumó que quieren acumulen infracciones no podrán acceder a nuevas categorías de licencia ni regularizar su situación hasta resolver las faltas. A su vez, indicó que se evaluará la relación administrativa con personas identificadas que mantengan estas conductas.
A raíz de ello, precisó que si son proveedores o prestadores de servicios del Estado local "no los contratamos más, hasta que no solucionen eso”, al considerar que se trata de fondos que pertenecen a la comunidad.
Beneficios para otros
Por otra parte, Goyechea subrayó que la comuna también combina control con políticas de acompañamiento. "De forma gratuita, si una moto tiene el caño de escape en condiciones, se le entrega una oblea que indica que está habilitada para circular", señaló. Además, contó que si un vecino no puede afrontar una reparación básica, la comuna lo asiste: "Si no tiene luces o se le rompió el escape y no puede arreglarlo, se lo arreglamos nosotros".
"Queremos proteger al que anda en la moto y mejorar la seguridad de todas las personas", destacó.
Resultados positivos
Según lo comentado por Goyechea, la difusión de un video institucional sobre la determinación tuvo rápida reacción: el fin de semana comenzaron a verse los resultados con una disminución de los ruidos en espacios públicos.
Ante esto, el mandatario local aclaró que la medida cuenta con gran respaldo vecinal mientras que otros gobiernos locales ya consultaron sobre la posibilidad de implementar acciones similares.
