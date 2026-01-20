La fuerte caída de las acciones en Wall Street no responde a un factor técnico aislado ni a una simple toma de ganancias. El telón de fondo es político y geopolítico, y volvió a instalar un escenario que el mercado conoce bien, con riesgo de guerra comercial abierta entre Estados Unidos y la Unión Europea, justo cuando comienza la temporada de balances corporativos.
Sangría en Wall Street: Tecnológicas caen hasta 5%
La escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y Europa desató una ola de ventas en Wall Street, con caídas de hasta el 5% en acciones tecnológicas
Las amenazas arancelarias cruzadas, el endurecimiento del discurso desde la Casa Blanca y la respuesta firme desde Bruselas activaron un rápido giro hacia el modo risk-off, con ventas concentradas en acciones líderes y sectores cíclicos.
Tecnología: el sector más golpeado
El bloque tecnológico vuelve a ser el principal factor de arrastre. A las grandes ya mencionadas se suman bajas relevantes en software, hardware y chips, lo que profundiza el impacto sobre los índices.
Entre las acciones tecnológicas más castigadas se destacan:
- Nvidia, con una caída del 3,36%, liderando las pérdidas en semiconductores.
- Broadcom, que se hunde 4,29%, la baja más fuerte del sector.
- Oracle, con un retroceso del 3,71%, afectada por ventas en software de infraestructura.
- IBM, que cae 3,14%, reflejando debilidad en servicios corporativos.
- Apple, que pierde 1,71%, presionada por su exposición a cadenas globales.
- Microsoft, que cede 0,98%, en línea con el ajuste general.
- Cisco, que retrocede 1,11%, acompañando el rojo en networking.
- Dell, que se desploma 5,52%, una de las peores del día dentro de hardware.
- KLA, con una baja del 2,45%, golpeada por el ajuste en el complejo de chips.
Consumo cíclico
El sector de consumo discrecional también muestra un deterioro marcado, con ventas tanto en comercio electrónico como en automotrices y cadenas vinculadas al gasto de los hogares. Dentro del sector sobresalen:
- Amazon, que cae 2,02%, arrastrada por el mal clima global.
- Tesla, con un descenso del 2,58%, nuevamente entre las más castigadas.
- Home Depot, que retrocede 1,47%, afectada por expectativas más débiles de consumo.
- McDonald’s, que pierde 0,77%, pese a su perfil defensivo relativo.
- Nike, que cede 0,05%, con un comportamiento algo más estable pero en rojo.
Comunicación, entretenimiento e industriales
En servicios de comunicación, el rojo es amplio:
- Alphabet, con una caída del 0,83%.
- Meta, que retrocede 1,91%.
- Disney, que baja 0,23%, sin lograr sostener rebotes.
En industriales, la presión también es visible:
- General Electric, que cae 2,18%.
- Caterpillar, con una baja del 2,03%, sensible al comercio global.
- RTX, que retrocede 1,49%.
- United Airlines, que se desploma 2,92%, reflejando el impacto en transporte.
Acciones financieras
El sector financiero acompaña el movimiento, con caídas en bancos, tarjetas y gestión de activos:
- JPMorgan, que pierde 1,15%.
- Bank of America, con una baja del 0,23%.
- Citigroup, que retrocede 2,45%.
- American Express, que cae 1,71%.
- Morgan Stanley, con un descenso del 2,17%.
- Goldman Sachs, que cede 0,71%.
Defensivos
Del lado positivo, algunos papeles defensivos muestran avances, aunque sin cambiar el tono general del mercado:
- UnitedHealth, que sube 2,07%.
- CVS, con un avance del 2,22%.
- Eli Lilly, que gana 0,17%.
- Coca-Cola, que sube 1,15%.
- Procter & Gamble, con un alza del 1,49%.
- Exxon, que avanza 0,80%.
El nuevo foco de conflicto
Y es que, durante el fin de semana, Donald Trump elevó la presión internacional al advertir que ocho países miembros de la OTAN enfrentarían aranceles adicionales del 10% a las importaciones si Estados Unidos no lograba un acuerdo para la compra del territorio danés de Groenlandia. Lejos de moderar el tono, el lunes redobló la apuesta y volvió a insistir públicamente con la adquisición del enclave estratégico.
El conflicto escaló un peldaño más cuando trascendió que la Unión Europea ya trabaja en aranceles de represalia por US$108.000 millones, mientras evalúa activar un denominado “instrumento anticoerción”, una herramienta que podría implicar pérdidas potenciales de hasta US$8 billones para activos estadounidenses si se profundiza la confrontación comercial.
El frente político sumó otro capítulo cuando Trump amenazó con aplicar un arancel del 200% a las importaciones de vino francés, luego de que el presidente Emmanuel Macron rechazara la invitación a integrar una supuesta “Junta de la Paz” impulsada desde Washington.
Europa endurece el mensaje y el mercado toma nota
Desde Bruselas, la respuesta no tardó en llegar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la reacción del bloque será “implacable, unida y proporcional”, una definición que lejos de calmar a los mercados, mantuvo la tensión en niveles elevados.
En paralelo, el primer ministro de Groenlandia instó a la población a prepararse ante una eventual invasión, un mensaje inédito que terminó de encender las alarmas en los mercados financieros globales.
