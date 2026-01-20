Buscan prohibir la pirotecnia en todo el país y permitir solo espectáculos sin ruido: Qué multas que proponen

La iniciativa, no obstante, contempla excepciones puntuales para situaciones en las que la pirotecnia sonora cumple un rol operativo indispensable. Entre ellas se incluyen las señales de emergencia o auxilio, el uso por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los sistemas anti-granizo y determinadas actividades industriales o mineras que requieren explosivos.

Quieren que sea en todo el país

El Ministerio de Seguridad de la Nación sería la autoridad encargada de aplicar la norma, en coordinación con provincias y municipios. Entre sus responsabilidades figuran las tareas de control y fiscalización, así como la implementación de campañas de concientización junto a organizaciones de la sociedad civil.

En caso de incumplimiento, el proyecto prevé un esquema de sanciones que incluye multas económicas, decomiso de mercadería y clausuras temporales de comercios. Las penalidades se agravan en situaciones de reincidencia y también alcanzan a entidades no comerciales cuando las infracciones ocurran en sus instalaciones. Los fondos recaudados se destinarán a acciones de difusión y prevención.

El proyecto describe el esquema de sanciones económicas y administrativas para quienes violen la prohibición:

Multas de 2.000 a 10.000 UF

Decomiso de toda la mercadería y elementos vinculados

Clausura de comercios por 5 a 10 días en la primera infracción

Hasta 60 días de clausura en caso de reincidencia

Responsabilidad de entidades no comerciales cuando la infracción ocurra en sus instalaciones y no se identifique a los responsables

En los fundamentos, la diputada advierte sobre el impacto que los ruidos intensos —que pueden superar los 140 decibeles— generan en niños, adultos mayores y personas con trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, así como en animales domésticos y silvestres. También señala los efectos ambientales derivados de la emisión de gases contaminantes y partículas tóxicas.

Picón Martínez destaca, además, que varias provincias ya cuentan con regulaciones similares y que la Ciudad de Buenos Aires mantiene una prohibición permanente de pirotecnia audible. La propuesta busca unificar criterios y establecer un marco legal común para todo el país.

“El objetivo es avanzar hacia celebraciones más inclusivas y seguras, sin estruendos que generen daño”, sostiene la legisladora, quien convocó a sus pares a acompañar la iniciativa para limitar el uso indiscriminado de pirotecnia sonora en Argentina.

________________________________

Más noticias en Urgente24:

Milei suma actos y festivales a su agenda: Mar del Plata como vidriera política y La Rioja en evaluación

Emergencia en Discapacidad: Ultimátum de la Justicia a Javier Milei

Reforma laboral: CGT apura agenda con gobernadores para construir "una mayoría" contra el proyecto