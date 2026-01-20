Buscan prohibir la pirotecnia en todo el país y permitir solo espectáculos sin ruido: Qué multas que proponen

La discusión sobre el uso de pirotecnia vuelve a instalarse con fuerza en cada celebración de fin de año, cuando los estruendos afectan una vez más a personas con hipersensibilidad auditiva, animales y al entorno natural. En ese contexto, la diputada nacional por San Juan, Nancy Viviana Picón Martínez, presentó un proyecto de ley que propone establecer un régimen de “Pirotecnia Sonora Cero” en todo el territorio argentino.
La iniciativa apunta a prohibir de manera integral la fabricación, comercialización, transporte y uso de artefactos pirotécnicos que produzcan efectos audibles o explosivos. El objetivo central es reducir los impactos negativos sobre la salud pública, el bienestar animal y el ambiente, sin eliminar por completo los espectáculos visuales.
Pirotecnia ruidosa prohibida
El proyecto plantea una prohibición amplia que alcanza tanto a la venta mayorista y minorista como a la distribución ambulante y el uso particular de pirotecnia sonora. También incluye a los globos aerostáticos con carga pirotécnica, considerados de alto riesgo por su potencial para provocar incendios y accidentes.
En cuanto a las definiciones técnicas, la propuesta equipara el alcance de la norma con la legislación nacional vigente en materia de armas y explosivos, incorporando como pirotecnia sonora a todo dispositivo que genere ruido mediante combustión, detonación o explosión. Además, faculta a la autoridad de aplicación a sumar nuevos productos que presenten efectos similares.
Uno de los ejes del proyecto es la diferenciación entre ruido y efectos visuales. La pirotecnia lumínica quedará habilitada, siempre que se certifique que no produce daños de gravedad. Incluso se establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá utilizar exclusivamente este tipo de dispositivos —o tecnologías alternativas como láseres y sistemas de iluminación— en los eventos y celebraciones que organice.
La iniciativa, no obstante, contempla excepciones puntuales para situaciones en las que la pirotecnia sonora cumple un rol operativo indispensable. Entre ellas se incluyen las señales de emergencia o auxilio, el uso por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los sistemas anti-granizo y determinadas actividades industriales o mineras que requieren explosivos.
Quieren que sea en todo el país
El Ministerio de Seguridad de la Nación sería la autoridad encargada de aplicar la norma, en coordinación con provincias y municipios. Entre sus responsabilidades figuran las tareas de control y fiscalización, así como la implementación de campañas de concientización junto a organizaciones de la sociedad civil.
En caso de incumplimiento, el proyecto prevé un esquema de sanciones que incluye multas económicas, decomiso de mercadería y clausuras temporales de comercios. Las penalidades se agravan en situaciones de reincidencia y también alcanzan a entidades no comerciales cuando las infracciones ocurran en sus instalaciones. Los fondos recaudados se destinarán a acciones de difusión y prevención.
El proyecto describe el esquema de sanciones económicas y administrativas para quienes violen la prohibición:
- Multas de 2.000 a 10.000 UF
- Decomiso de toda la mercadería y elementos vinculados
- Clausura de comercios por 5 a 10 días en la primera infracción
- Hasta 60 días de clausura en caso de reincidencia
- Responsabilidad de entidades no comerciales cuando la infracción ocurra en sus instalaciones y no se identifique a los responsables
En los fundamentos, la diputada advierte sobre el impacto que los ruidos intensos —que pueden superar los 140 decibeles— generan en niños, adultos mayores y personas con trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, así como en animales domésticos y silvestres. También señala los efectos ambientales derivados de la emisión de gases contaminantes y partículas tóxicas.
Picón Martínez destaca, además, que varias provincias ya cuentan con regulaciones similares y que la Ciudad de Buenos Aires mantiene una prohibición permanente de pirotecnia audible. La propuesta busca unificar criterios y establecer un marco legal común para todo el país.
“El objetivo es avanzar hacia celebraciones más inclusivas y seguras, sin estruendos que generen daño”, sostiene la legisladora, quien convocó a sus pares a acompañar la iniciativa para limitar el uso indiscriminado de pirotecnia sonora en Argentina.
