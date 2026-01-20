Racing inició el mercado de pases sumando nombres más que interesantes para la mitad de cancha como Valentín Carboni y Matko Miljevic. Más allá de esto, Gustavo Costas pretendía la llegada de un lateral derecho y ahora se supo que el jugador por el que estaba negociando Diego Milito terminó cerrando su llegada a Estudiantes de La Plata.
ES UN HECHO
Estudiantes aceleró y le robó un refuerzo a Racing
Luego de haber estado negociando para sumarse a Racing, Estudiantes fue con todo y se va para La Plata.
Una de las bajas más importantes que tuvo Racing a finales del 2025 fue la partida de Facundo Mura. El lateral derecho era una garantía para Gustavo Costas e incluso llegó a ser titular durante buena parte de la temporada por encima de Gastón Martirena. La realidad es que no hubo acuerdo para renovar su contrato y finalmente el ex Unión se marchó al Inter Miami con Lionel Messi.
Esto dejó a Racing con la necesidad de sumar a un lateral derecho más para competir con Martirena, sobre todo también porque el uruguayo viene teniendo sondeos del exterior. Fue así que comenzaron a haber consultas y gestiones por Eros Mancuso, hombre surgido en Boca que brilló en Estudiantes de La Plata y que durante el último año fue parte de Fortaleza de Brasil.
Estudiantes se lo ganó al Racing
La operación parecía viable ya que luego de lo que fue el descenso de Fortaleza a segunda división, Mancuso tenía intenciones de salir. Racing realizó consultas para quedarse con el lateral pero nunca terminó de acelerar. El que sí fue con todo por el marcador de punta fue Estudiantes y finalmente en las últimas horas se concretó el regreso.
“Eros Mancuso vuelve a Estudiantes de La Plata. Fortaleza lo cede a préstamo por un año con opción de compra”, afirmó César Luis merlo a través de su cuenta de X. El Pincha, luego de la venta de Román Gómez, fue con todo por un viejo conocido, mientras que el jugador también optó por un club que conoce a la perfección donde tendrá Copa Libertadores por delante.
Ahora Racing deberá seguir explorando opciones para reforzar el lateral derecho y el nombre que suena con mayor fuerza es el de Martín Ortega, quien viene de quedar libre de Tigre. Curiosamente Independiente también quiere quedarse con los servicios del marcador de punta, por lo que ahora habrá que ver quién se lo termina quedando antes que termine el mercado de pases.
