Estudiantes aceleró y le robó un refuerzo a Racing

Una de las bajas más importantes que tuvo Racing a finales del 2025 fue la partida de Facundo Mura. El lateral derecho era una garantía para Gustavo Costas e incluso llegó a ser titular durante buena parte de la temporada por encima de Gastón Martirena. La realidad es que no hubo acuerdo para renovar su contrato y finalmente el ex Unión se marchó al Inter Miami con Lionel Messi.