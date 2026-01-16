En plena pretemporada y a tan solo cuatro días de que cierre el mercado de pases en la Argentina, Marcos Rojo vuelve a ser noticia por un posible traspaso. El marcador central que llegó a Racing hace menos de seis meses pedido por Gustavo Costas ahora está a punto de pegar el portazo y su destino sorprende a todos.
BOMBAZO
Marcos Rojo pega el portazo en Racing y su destino sorprende a todos
A pocos meses de haber llegado, Marcos Rojo comenzó a moverse para dejar Racing y sumarse a otro club de la Argentina.
La carrera de Marcos Rojo en los últimos meses sufrió varios cambios. De la mano de Fernando Gago como entrenador alcanzó una de sus mejores versiones en Boca, pero desde que se supo que criticó a Juan Román Riquelme en medio de un asado del plantel no volvió a jugar nunca más. Es por eso que después del Mundial de Clubes consumó su salida.
Gustavo Costas estaba en la búsqueda de un marcador central con experiencia y presencia y fue así que se consolidó primero la rescisión del contrato de Rojo con Boca para luego firmar con Racing, con la particularidad de que firmó un salario por productividad. La realidad es que el zurdo jugó realmente poco y por eso está buscando una salida.
Marcos Rojo busca salir de Racing
La noticia de las últimas horas es que Marcos Rojo mantuvo una charla para propiciar su regreso a Estudiantes de La Plata. Cabe recordar de que antes de Racing se habló de la chance que el defensor pegue la vuelta al Pincha pero por la presión de los hinchas del León, que no le perdonan haberse ido a Boca, la operación se terminó cayendo a pesar de que Juan Sebastián Verón quería a su ex compañero de regreso.
Ahora parece que la situación se aplacó y no caería tan mal el regreso de Rojo. Se viene un año con muchos partidos para el Pincha, con Copa Libertadores por delante, y si bien Eduardo Domínguez tiene la dupla central consolidada con Santiago Núñez y Leandro González Pirez la realidad es que el regreso del zurdo supone una variante interesante para la última línea.
Por el momento Rojo se mantiene charlando con directivos de Estudiantes de manera informal para ver si el regreso es posible. Desde Racing aseguran que no pondrán ningún tipo de traba a su salida si es que llega a un acuerdo, por lo que en los próximos días podría concretarse la vuelta del experimentado marcador central al club que lo vio nacer.
