Marcos Rojo pega el portazo en Racing y su destino sorprende a todos

image

Marcos Rojo busca salir de Racing

La noticia de las últimas horas es que Marcos Rojo mantuvo una charla para propiciar su regreso a Estudiantes de La Plata. Cabe recordar de que antes de Racing se habló de la chance que el defensor pegue la vuelta al Pincha pero por la presión de los hinchas del León, que no le perdonan haberse ido a Boca, la operación se terminó cayendo a pesar de que Juan Sebastián Verón quería a su ex compañero de regreso.