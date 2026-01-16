En TyC Sports dieron la información que impacta de lleno en River Plate

El único que manifestó públicamente su deseo de jugar en el Millonario fue Sebastián Villa, pero desde el club de Núñez se mantienen firmes y no piensan moverse de los cuatro millones de dólares ofrecidos.

Ante este escenario, en la dirigencia de River saben que deberán agudizar el ingenio y, en conjunto con el cuerpo técnico, salir en busca de nuevas alternativas.

En este marco, dos periodistas de TyC Sports aportaron información sobre el tema. Por un lado, Germán García Grova aseguró que “River trabaja en las sombras por nombres que aún no trascendieron”. Por su parte, Joaquín Tabares reveló que el Millonario apunta a la contratación de un atacante del exterior.

Si bien por el momento no se filtraron nombres concretos, todo indica que en Núñez no se quedarán de brazos cruzados tras las sucesivas negativas recibidas.

River Plate y lo que se viene

River Plate venció a Millonarios el domingo 11 de enero y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.

Mientras continúa con la puesta a punto futbolística, el Millonario también se mantiene activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de nuevos refuerzos.

En cuanto a Sebastián Villa, es importante remarcar que, según informó el periodista Renzo Pantich, Rodrigo Riep —representante del delantero y también de Juan Fernando Quintero— arribará a Punta del Este para festejar el cumpleaños de Marcelo Gallardo junto a su representado y habrá que ver esto lleva a un avance en la contratación del ex Boca.

De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas serán las tres iniciales:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

