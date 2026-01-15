Gallardo lo echó de River y se va a Inter de Porto Alegre

Está claro que Villagra no resultó para nada una buena incorporación para River desde lo deportivo pero económicamente no le significó una gran pérdida ya que entre el pase al CSKA de Moscú más lo que le ingresará por la venta a Inter de Porto Alegre embolsará un total 7,3 millones de dólares limpios, que es prácticamente el mismo dinero que invirtió ahora para comprar a Aníbal Moreno.

