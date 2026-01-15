River está viviendo un mercado de pases con luces y sombras en cuanto a incorporaciones se refiere. Mientras Marcelo Gallardo espera por la llegada de más caras nuevas se supo que uno de los futbolistas que echó del Millonario ahora está a punto de llegar a Inter de Porto Alegre, uno de los clubes más importantes de Brasil.
TRATO HECHO
Gallardo lo echó de River y se va a Inter de Porto Alegre
En las últimas horas River prestó conformidad para que se dé la transferencia a Inter de Porto Alegre.
Uno de los jugadores por los que River pagó muchísimo dinero en los últimos años fue por Rodrigo Villagra. A comienzos del 2024, luego de lo que fue la salida de Enzo Pérez y ante las dudas que despertaban Nicolás Fonseca y Matías Kranevitter, la dirigencia del club de Núñez decidió invertir cerca de 9 millones de dólares entre montos fijos y plusvalías por el volante de Talleres.
La realidad es que nunca terminó de afianzarse con la camiseta de River, ni con Demichelis ni tampoco con Marcelo Gallardo. En enero del 2024 el Muñeco le abrió la puerta de salida a Villagra y tras varias idas y vueltas se terminó marchando al CSKA de Moscú a cambio de 5 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos.
Ahora el nombre de Villagra vuelve a sonar en River. César Merlo informó que Inter de Porto Alegre llegó a un acuerdo con CSKA de Moscú para quedarse con el mediocampista a préstamo por un año a cambio de 400 mil dólares, y además se estableció una opción de compra 4,6 millones de dólares por el 100% de la ficha.
River vende su porcentaje de Villagra
Como River tenía el 50% de los derechos económicos también debió negociar y prestar conformidad para que la operación se haga en estos números y finalmente quedó decretado que el Millonario terminará embolsando a finales de este 2026 un monto cercano a los 2,3 millones de dólares por la mitad del pase que le quedaba de Villagra.
Está claro que Villagra no resultó para nada una buena incorporación para River desde lo deportivo pero económicamente no le significó una gran pérdida ya que entre el pase al CSKA de Moscú más lo que le ingresará por la venta a Inter de Porto Alegre embolsará un total 7,3 millones de dólares limpios, que es prácticamente el mismo dinero que invirtió ahora para comprar a Aníbal Moreno.
