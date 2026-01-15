Boca Juniors y Riquelme avanzan a paso firme por un número 9: "Ya acordó"

Miguel Merentiel, por su parte, parece haber quedado lejos de los buenos rendimientos mostrados en el Mundial de Clubes. Tras esa competencia, el delantero uruguayo no volvió a alcanzar ese nivel.

Por este motivo, el club de la Ribera pretende incorporar un delantero, y los nombres que aparecen en el radar son los de Alexis Cuello y “Chimi” Ávila.

En ese contexto, César Luis Merlo aportó una información clave sobre el atacante de San Lorenzo, en sintonía con lo publicado por Nicolás Ambrogi: “Boca acaba de arreglar contrato con Alexis Cuello. Había algunas diferencias que ya se solucionaron. OK de ambas partes. Aún no se envió oferta formal a San Lorenzo por el 60 % del pase. La idea es cerrarlo antes del 20 de enero”.

image

El exjugador de Almagro tiene la particularidad de poder desempeñarse como centrodelantero, segunda punta o extremo por izquierda, una versatilidad que seduce al cuerpo técnico.

Ahora restará ver si Boca logra alcanzar un acuerdo con los clubes que poseen porcentajes del pase del futbolista.

Según informó el periodista Tati Civiello en TyC Sports, el equipo dirigido por Claudio Úbeda contará con entre cuatro y cinco refuerzos de aquí a marzo, entre los que se incluye la incorporación de Marino Hinestroza.

Otro de los delanteros que suena en el Xeneize es Ezquiel Ávila, quien podría continuar su carrera en el Getafe de España. El pasado 14 de enero, el atacante marcó dos goles para que el Real Betis Balompié sellara su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras imponerse por 2-1 ante Elche.

image

Mientras tanto, Boca ya piensa en su próximo compromiso de pretemporada: Olimpia de Paraguay. El Xeneize se medirá ante el conjunto paraguayo este domingo 18 de enero, desde las 21, en el Estadio Único de San Nicolás.

