Europa inicia pruebas del avión chino C919 rumbo a la certificación occidental

Rumbo a los tres años de operaciones locales, ahora Comac apuesta por acelerar la introducción al mercado global. El interés inicial sería el de poder colocar aviones en mercados emergentes como una alternativa sustentable a los dominantes Boeing y Airbus, que han presentado serios retrasos en las entregas de los últimos años.

Al igual que en otros rubros industriales, los aviones chinos ofrecerían soluciones de calidad y alta tecnología, con un costo relativo menor al de sus competidores. Aunque, claro, para llegar a ese punto deberán demostrar el cumplimiento de los estándares globales.

Para el Gobierno chino, con participación directa en Comac, la apuesta por el C919 no se limita solo a la participación comercial. Se trata de activos estratégicos que muchas veces son objeto de sanciones internacionales, como en el caso de Rusia.

Es por esto último que el alcance de un modelo masivo de avión de pasajeros le daría a China una ventaja internacional en el mapa global de sanciones.

Todavía no es 100% chino

De cualquier forma, para alcanzar este último objetivo, el C919 debería tener componentes completamente nacionales. Algo que está lejos de la realidad actual, donde los principales equipos de aviónica y motores provienen de Occidente.

Como parte natural en una industria de alta complejidad como la aeroespacial, el desarrollo y certificación de componentes puede llevar décadas. Hasta entonces, el C919 sería permeable al contexto global y obligada a mantener relaciones cordiales con proveedores de Occidente, que actualmente son claves para el avance del desarrollo.

