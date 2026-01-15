Parkinson: El CONICET revela algo trascendental y hasta ahora desconocido

Descubrieron que la L-Dopa, "no solo actúa aumentando la dopamina, sino que también interactúa con la estructura interna de las neuronas", anunciaron los investigadores.

Hasta ahora esa manera de interacción era "desconocida", aseguraron.

Para entenderlo mejor, hay que mencionar a los microtúbulos, que tienen un papel crucial en el mantenimiento de la conexión entre las neuronas.

“El problema es que cuando L-Dopa se integra en los microtúbulos, los hace menos dinámicos afectando su ingreso a las espinas dendríticas, estructuras que funcionan como las ‘antenas’ receptoras de la neurona donde se forman las sinapsis. Como consecuencia directa de esto, las neuronas comienzan a perder espinas, claves para la comunicación neuronal. Entendemos que esta inestabilidad sináptica podría explicar algunas de las complicaciones que aparecen luego de un tiempo prolongado de tomar L-Dopa”, señala Gastón Bisig, investigador del CONICET en el CIQUIBIC y uno de los líderes del estudio.

Nuevos tratamientos para el Parkinson

Según el CONICET, dicha interacción genera alteraciones que podrían contribuir a la aparición de efectos secundarios que suelen presentarse años después del tratamiento contra la enfermedad de Parkinson.

Tomando en cuenta esto, el Conicet ha destacado que el hallazgo aporta claves para entender mejor los efectos adversos, y abre nuevos caminos para mejorar los tratamientos actuales o desarrollar terapias futuras.

"Comprender mejor las razones de estos efectos no deseados es importante para optimizar las terapias vigentes", indicaron.

Esto no es dato menor, considerando que a nivel mundial, la discapacidad y las defunciones debidas a la enfermedad de Parkinson están aumentando rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Los resultados del estudio fueron publicados en npj Parkinson’s Disease (Nature).

--------

Más noticias en Urgente24

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos