La trama detrás de la secta denunciada en el Senado bonaerense: abusos, control y poder

Es decir, quien será el vicepresidente 1ro., que se disputan Mario Ishii, Sergio Berni y Ayelén Durán (propuesta del gobernador). Hay versiones cruzadas sobre las razones siempre delicadas que podrían oficiar para el veto de alguno de ellos o de todos.

Los clásicos comentarios de pasillo que, en algunas ocasiones suelen convertirse en realidad. Por estas horas, crece el estupor por la existencia de un esquema que reveló abusos sexuales en oficinas de la Cámara Alta.

Las investigaciones apuntan a la oficina 007. Una de espías, sin dudas. Ya hay 2 detenidos. La habitual opacidad con la que se mueve desde hace años la Legislatura, alejada de los grandes títulos mediáticos, ha comenzado a caer desde el 'caso Chocolate'. (...)".

Secta en la legislatura bonaerense

Las denunciantes —tres mujeres que trabajaban y militaban en el ámbito legislativo— relataron haber conocido a Rodríguez en el marco de su participación en la agrupación La Capitana, un desprendimiento de espacios kirchneristas. Con el correr del tiempo, aseguran, comenzaron a ser sometidas a un entramado de manipulación emocional, coerción espiritual y abusos reiterados.

Según la fiscalía, la organización funcionaba bajo el nombre de “La Orden de la Luz” y tenía una estructura jerárquica cerrada. Rodríguez era presentado como una figura mesiánica, identificado como “Dios Kiei”, con supuestos poderes especiales, mientras que Silva Muñoz ocupaba el rol de guía espiritual y facilitadora del vínculo con las víctimas.

De acuerdo con la acusación, Silva Muñoz generaba un vínculo de confianza con las mujeres para luego persuadirlas de mantener relaciones sexuales con Rodríguez, bajo el argumento de que formaban parte de una “trieja” que no podía romperse. La investigación sostiene que ambos participaron activamente de los abusos.

Abusos y violencia psicológica

Uno de los testimonios incorporados al expediente describe situaciones extremas de violencia física y psicológica, incluyendo prácticas de flagelación y rituales que involucraban fuego. En una de las escenas más crudas, una denunciante relató que fue obligada a intentar apagar llamas con la mente y, al no lograrlo, con las manos.

Rodríguez y Silva Muñoz ingresaron al Senado bonaerense en 2011, durante la presidencia de Gabriel Mariotto. Ambos continuaron desarrollando su militancia política incluso después de las primeras denuncias, que no prosperaron en su momento. Con el paso de los años, llegaron a integrar listas electorales como candidatos a concejales en La Plata, respaldados por distintos sectores del peronismo.

El nombre de Rodríguez aparece vinculado a dirigentes y familias con peso en la política bonaerense, así como a espacios que confluyeron en distintas internas partidarias. Sin embargo, desde el entorno del gobernador Axel Kicillof negaron que los imputados formen parte de su armado político actual.

Mientras avanza la investigación, la causa genera conmoción dentro y fuera del ámbito legislativo, no solo por la gravedad de los delitos denunciados, sino también por el entramado de poder.

