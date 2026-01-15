CÓRDOBA. En un comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas anunció la conexión de Córdoba con Estados Unidos mediante vuelos programados para la Copa del Mundo 2026. La empresa estatal confirmó así el regreso del mercado estadounidense al Aeropuerto Ambrosio Taravella.
A MIAMI Y MÁS
Aerolíneas Argentinas reconecta a Córdoba con USA a partir del Mundial
Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos directos entre Córdoba y Estados Unidos por la Copa del Mundo y más allá. Una opción alternativa a Ezeiza.
La decisión se dio en el marco de una expansión de las operaciones en la terminal cordobesa, que intenta hace meses recuperar las frecuencias perdidas al inicio de la pandemia. Para ese entonces, Córdoba se encaminaba a ser un “hub” regional con vuelos a múltiples destinos dentro y fuera de la región, algo que se detuvo por el desplome de la demanda y otros factores políticos.
No será la primera vez que Córdoba cuenta con conexión directa a Estados Unidos. De hecho, el aeropuerto cordobés contó con vuelos regulares hacia Miami operados por American Airlines hasta el año 2019.
Sin embargo, el regreso tanto de la programación especial como de la regular a Florida podría ser un punto de inflexión para retomar la carrera de crecimiento impulsada por el Gobierno provincial.
De Córdoba a Estados Unidos, sin pasar por Ezeiza
El comunicado de Aerolíneas Argentinas detalla lo siguiente:
En el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:
Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.
Cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio. Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día.
Como novedad destacada, la compañía sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo una vez finalizada la competencia mundialista como ruta regular. Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.
En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.
Estrategia comercial
Bajo un marco próspero para el turismo emisivo, con un tipo de cambio favorable y menos restricciones al acceso de divisas, Aerolíneas Argentinas apostaría por un alto nivel de demanda de cara al Mundial. Según datos históricos, se trataría de una de las ediciones más “accesibles” para la hinchada argentina, que en los últimos años ocupó los primeros lugares de los rankings de asistencia.
Más noticias en Urgente24:
Ni Scatturice salva a Flybondi: Justa sanción de ANAC por cancelar vuelos sin aviso previo
Javier Milei se perdió lo mejor de Jesús María: Luciano Pereyra
Donald Trump señala a Ucrania como obstáculo para la paz: "Menos dispuesta a..."