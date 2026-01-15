Aerolíneas Argentinas reconecta a Córdoba con USA a partir del Mundial

Avión aerolíneas P Córdoba-Miami y más con Aerolíneas Argentinas.

De Córdoba a Estados Unidos, sin pasar por Ezeiza

El comunicado de Aerolíneas Argentinas detalla lo siguiente:

En el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:

Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

Cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio. Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día.

Como novedad destacada, la compañía sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo una vez finalizada la competencia mundialista como ruta regular. Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.

Estrategia comercial

Bajo un marco próspero para el turismo emisivo, con un tipo de cambio favorable y menos restricciones al acceso de divisas, Aerolíneas Argentinas apostaría por un alto nivel de demanda de cara al Mundial. Según datos históricos, se trataría de una de las ediciones más “accesibles” para la hinchada argentina, que en los últimos años ocupó los primeros lugares de los rankings de asistencia.

Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes. Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión, explicaron.

