Aerolíneas Argentinas reconecta a Córdoba con USA a partir del Mundial

Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos directos entre Córdoba y Estados Unidos por la Copa del Mundo y más allá. Una opción alternativa a Ezeiza.

15 de enero de 2026 - 13:09
Aerolíneas Argentinas, con programación especial por el Mundial.&nbsp;

Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio, explicaron desde la compañía. Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio, explicaron desde la compañía.

La decisión se dio en el marco de una expansión de las operaciones en la terminal cordobesa, que intenta hace meses recuperar las frecuencias perdidas al inicio de la pandemia. Para ese entonces, Córdoba se encaminaba a ser un “hub” regional con vuelos a múltiples destinos dentro y fuera de la región, algo que se detuvo por el desplome de la demanda y otros factores políticos.

No será la primera vez que Córdoba cuenta con conexión directa a Estados Unidos. De hecho, el aeropuerto cordobés contó con vuelos regulares hacia Miami operados por American Airlines hasta el año 2019.

Sin embargo, el regreso tanto de la programación especial como de la regular a Florida podría ser un punto de inflexión para retomar la carrera de crecimiento impulsada por el Gobierno provincial.

Córdoba-Miami y más con Aerolíneas Argentinas.

De Córdoba a Estados Unidos, sin pasar por Ezeiza

El comunicado de Aerolíneas Argentinas detalla lo siguiente:

En el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:

Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

Cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio. Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día.

Como novedad destacada, la compañía sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo una vez finalizada la competencia mundialista como ruta regular. Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.

Programación por el Mundial y regular.

Estrategia comercial

Bajo un marco próspero para el turismo emisivo, con un tipo de cambio favorable y menos restricciones al acceso de divisas, Aerolíneas Argentinas apostaría por un alto nivel de demanda de cara al Mundial. Según datos históricos, se trataría de una de las ediciones más “accesibles” para la hinchada argentina, que en los últimos años ocupó los primeros lugares de los rankings de asistencia.

Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes. Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión, explicaron. Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes. Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión, explicaron.

