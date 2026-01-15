Escándalo: Acusan a un funcionario de Javier Milei por un desvío multimillonario en la CNEA

Dijo además que los trabajadores y sus familias pasaron las fiestas sin cobrar y que la situación pone en riesgo la adquisición de insumos y la garantía de la operación de la planta. "Evidentemente estos no son funcionarios, son delincuentes. Queremos conocer qué hicieron con la plata, a dónde fue a parar", sentenció.

Medidas de fuerza de ATE

Por ello, desde ATE preparan medidas de fuerza inmediatas con cortes de ruta en el puente Arroyito sobre la Ruta Nacional 22, que se mantendrán hasta que los trabajadores reciban la totalidad de sus ingresos y se brinden precisiones sobre el paradero de los fondos.

La denuncia pone el foco en una posible malversación de fondos con destino específico y exige una investigación urgente por parte de las autoridades.

¿Quién es Martín Porro?

image Martín Porro.

Hasta su nombramiento, Martín Porro se desempeñaba como gerente de producción en Dioxitek S.A., empresa vinculada al ciclo del combustible nuclear. Allí estuvo a cargo de la coordinación de las plantas productoras de dióxido de uranio en Córdoba y de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza. En ese rol, lideró procesos de planificación que derivaron en niveles récord de producción durante el período 2024–2025 y en obras de modernización de infraestructura clave.

Antes de su paso por Dioxitek, Martín Porro ocupó funciones técnicas y de gestión en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde durante cinco años participó en programas de eficiencia energética en edificios públicos y coordinó iniciativas de auditoría y capacitación junto a organismos internacionales. También integró comisiones técnicas vinculadas a Naciones Unidas.

Dentro de la propia CNEA, fue responsable de implementar el primer programa institucional de medición y mejora de eficiencia energética, además de liderar auditorías conjuntas con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En el plano estrictamente nuclear, se desempeñó como jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción, participó en estudios de factibilidad para nuevas centrales y formó parte de los equipos de puesta en marcha de Atucha I y Atucha II, coordinando pruebas de sistemas críticos y procesos de control técnico.

Porro es ingeniero químico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, además de certificaciones en normas de calidad y formación en energías renovables.

