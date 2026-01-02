La interna en La Libertad Avanza estalla por el Islam y expone una pelea de fondo en el oficialismo

En ese contexto, algunos dirigentes libertarios marcaron un límite. Alejandro Fargosi sostuvo públicamente que no se puede generalizar ni estigmatizar a una religión entera por hechos de violencia cometidos por grupos extremistas. La postura fue acompañada, con mayor peso institucional, por Martín Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados buscó bajar el tono de la polémica y dejar una definición clara: “No se puede confundir terrorismo con religión”. En entrevistas recientes remarcó que el Islam, el cristianismo y el judaísmo comparten principios básicos y que atribuir crímenes a una fe completa es un error conceptual y político.

Sin embargo, el conflicto no se diluyó. Desde el entorno de Santiago Caputo, algunos referentes digitales redoblaron la apuesta y aprovecharon la discusión para reactivar viejas disputas internas, incluso con acusaciones personales y pases de factura de campañas pasadas.

No es el Islam, es la política

El trasfondo va más allá de una discusión religiosa. En el oficialismo admiten que el debate funciona como una nueva expresión de la interna entre el armado político tradicional del espacio y el núcleo duro digital que tiene llegada directa al poder presidencial. Mientras unos defienden la libertad de cultos como un valor central del ideario liberal, otros insisten en alertar sobre lo que llaman un riesgo cultural para Occidente.

Por ahora, Javier Milei se mantiene al margen del cruce. Pero en La Libertad Avanza saben que no se trata solo de una pelea en redes: es una discusión que toca fibras sensibles, expone diferencias profundas y vuelve a mostrar que, incluso en el oficialismo, no todos entienden de la misma manera qué significa la libertad.

