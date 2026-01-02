Una discusión que empezó en redes sociales terminó dejando al descubierto una de las tensiones más sensibles dentro de La Libertad Avanza. El cruce por el Islam y la libertad de cultos abrió una disputa interna que enfrenta, por un lado, al sector político ligado a los Menem y, por el otro, a las usinas digitales que orbitan alrededor del asesor presidencial Santiago Caputo.
GRIETA RELIGIOSA
La interna en La Libertad Avanza estalla por el Islam y expone una pelea de fondo en el oficialismo
Puertas adentro del oficialismo reconocen que la polémica escaló rápido y tomó un volumen inesperado. “Es una pelea que no le suma nada al Gobierno y que se arma desde las redes”, deslizó un dirigente libertario con llegada directa al Presidente, que observa con preocupación cómo una discusión religiosa se convierte en un factor de desgaste interno.
El punto de partida fue un intercambio en la red social X entre el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y el diputado Alejandro Fargosi. En ese cruce, Parisini lanzó una serie de afirmaciones extremadamente duras contra el Islam, al que calificó como incompatible con los valores occidentales. El mensaje no tardó en viralizarse y encendió alarmas dentro del propio espacio libertario.
La reacción llegó desde un lugar inesperado: Zulemita Menem salió al cruce en defensa de la libertad religiosa. “Confundir una religión con el terrorismo es un error grave”, expresó, al tiempo que recordó que dentro del oficialismo hay dirigentes con raíces musulmanas y vínculos históricos con esa comunidad. El mensaje fue leído internamente como una defensa directa del armado político que responde a Karina Milei.
Las internas en La Libertad Avanza
La discusión escaló aún más cuando otros referentes del ecosistema libertario digital se sumaron con mensajes similares a los de Parisini. Intelectuales cercanos al oficialismo, legisladores y tuiteros influyentes comenzaron a replicar una narrativa que plantea al Islam como una amenaza cultural, lo que profundizó el malestar dentro de sectores del Gobierno que consideran ese enfoque contrario a los principios constitucionales.
En ese contexto, algunos dirigentes libertarios marcaron un límite. Alejandro Fargosi sostuvo públicamente que no se puede generalizar ni estigmatizar a una religión entera por hechos de violencia cometidos por grupos extremistas. La postura fue acompañada, con mayor peso institucional, por Martín Menem.
El presidente de la Cámara de Diputados buscó bajar el tono de la polémica y dejar una definición clara: “No se puede confundir terrorismo con religión”. En entrevistas recientes remarcó que el Islam, el cristianismo y el judaísmo comparten principios básicos y que atribuir crímenes a una fe completa es un error conceptual y político.
Sin embargo, el conflicto no se diluyó. Desde el entorno de Santiago Caputo, algunos referentes digitales redoblaron la apuesta y aprovecharon la discusión para reactivar viejas disputas internas, incluso con acusaciones personales y pases de factura de campañas pasadas.
No es el Islam, es la política
El trasfondo va más allá de una discusión religiosa. En el oficialismo admiten que el debate funciona como una nueva expresión de la interna entre el armado político tradicional del espacio y el núcleo duro digital que tiene llegada directa al poder presidencial. Mientras unos defienden la libertad de cultos como un valor central del ideario liberal, otros insisten en alertar sobre lo que llaman un riesgo cultural para Occidente.
Por ahora, Javier Milei se mantiene al margen del cruce. Pero en La Libertad Avanza saben que no se trata solo de una pelea en redes: es una discusión que toca fibras sensibles, expone diferencias profundas y vuelve a mostrar que, incluso en el oficialismo, no todos entienden de la misma manera qué significa la libertad.
