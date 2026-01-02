Luis Caputo y un verano caliente: El dólar trepa en el debut del nuevo techo cambiario

VIERNES 2 DE ENERO DE 2026. El nuevo año llegó con nuevo esquema de bandas cambiarias dispuestas por Luis Caputo y el dólar reaccionó ocupando posiciones más altas en torno al techo. Con una demanda estacional más prounciada por los consumos en el exterior y la búsqueda de un tipo de cambio más competitivo en el mercado, la divisa internacional inició la primera rueda del año al alza y con promesa de mayor tensión a medida que avance el verano y la aproximación de los vencimientos.
Diego Santilli debe reflotar la reforma laboral
Mientras gran parte del arco político entra en modo verano, en la Casa Rosada anticipan un enero de trabajo intenso. Diego Santilli decidió postergar cualquier descanso y concentrarse en una tarea clave para el oficialismo: sumar voluntades entre los gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral que el Gobierno quiere llevar al recinto en febrero.
El proyecto, que será tratado durante las sesiones extraordinarias y debutará en el Senado, aparece como una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo para el inicio de 2026. Aunque La Libertad Avanza fortaleció su presencia parlamentaria tras las elecciones de octubre, los números propios todavía no alcanzan y obligan a aceitar acuerdos con sectores aliados y con las provincias.
