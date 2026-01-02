urgente24
Luis Caputo y un verano caliente: El dólar trepa en el debut del nuevo techo cambiario

El dólar arrancó el año con fuerza con el debut del nuevo esquema.

El dólar arrancó el año con fuerza con el debut del nuevo esquema. 

El dólar arrancó el año con fuerza con el debut del nuevo esquema.&nbsp;

El dólar arrancó el año con fuerza con el debut del nuevo esquema. 

Luis Caputo tendrá mucho trabajo de verano y el mercado se lo hace saber. Con nuevas bandas, aumenta la demanda sobre el dólar pero baja el riesgo país.

2 de enero de 2026 - 13:48

VIERNES 2 DE ENERO DE 2026. El nuevo año llegó con nuevo esquema de bandas cambiarias dispuestas por Luis Caputo y el dólar reaccionó ocupando posiciones más altas en torno al techo. Con una demanda estacional más prounciada por los consumos en el exterior y la búsqueda de un tipo de cambio más competitivo en el mercado, la divisa internacional inició la primera rueda del año al alza y con promesa de mayor tensión a medida que avance el verano y la aproximación de los vencimientos.

Por fuera del frente cambiario, el Gobierno también aceleró cambios estructurales. Uno de los más grandes fue el ejecutado sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde se eliminaron funciones cruzadas y se ordenó vía DNU una reestructuración funcional tendiente a aminorar choques internos, maniobra que fue objeto de cuestionamiento por no haber sido introducido en el temario parlamentario.

Además, comenzó el régimen de la Ley de Inocencia Fiscal. Todavía sin reglamentarse, la polémica ventana habilitada por el oficialismo permite la inyección de ahorros no declarados al sistema bancarios elevando los mínimos de la Ley Penal Tributaria por encima de los 100 millones de pesos y hasta 1.000 millones inclusive.

Dólar BNA
El precio del d&oacute;lar minorista, en el redebut de las bandas de Luis Caputo.&nbsp;

El precio del dólar minorista, en el redebut de las bandas de Luis Caputo.

Diego Santilli debe reflotar la reforma laboral

Mientras gran parte del arco político entra en modo verano, en la Casa Rosada anticipan un enero de trabajo intenso. Diego Santilli decidió postergar cualquier descanso y concentrarse en una tarea clave para el oficialismo: sumar voluntades entre los gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral que el Gobierno quiere llevar al recinto en febrero.

El proyecto, que será tratado durante las sesiones extraordinarias y debutará en el Senado, aparece como una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo para el inicio de 2026. Aunque La Libertad Avanza fortaleció su presencia parlamentaria tras las elecciones de octubre, los números propios todavía no alcanzan y obligan a aceitar acuerdos con sectores aliados y con las provincias.

Complejo el escenario laboral en Santa Fe

La crisis económica repercute de lleno en el mercado laboral e impacta fuertemente en la Provincia. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el territorio de Maxi Pullaro se ubica en el segundo lugar del ranking nacional de conflictos empresariales, por detrás de Buenos Aires.

El relevamiento incluye cierres de plantas, despidos, suspensiones, retiros voluntarios, quiebras y procesos de venta, en un contexto de fuerte ajuste económico desde el comienzo de la era de Javier Milei. A nivel país, el CEPA contabilizó 629 conflictos laborales en los dos primeros años de la gestión libertaria.

U24 en redes: Argentina fue desarmando su red ferroviaria

Primero fueron los militares, luego el fracaso de Raúl Alfonsín y finalmente Carlos Menem le dio el golpe de gracia al ferrocarril nacional.

Mientras tanto, en gran parte de Latinoamérica se volvió a apostar por locomotoras y vagones modernos, con mayor velocidad, confort y eficiencia.

Veteranos de Malvinas arden contra Milei

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó una intimación formal contra Javier Milei para que se "retracte públicamente" en un plazo de "24 horas" por sus dichos en una entrevista con The Telegraph, al considerar afectan el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre las islas.

La intimación, fechada el 2 de enero y firmada por el presidente de la entidad, sostiene que las expresiones atribuidas a Milei por el diario británico, y reproducidas por distintos medios nacionales, “condicionan el histórico posicionamiento de la República Argentina” en relación con Malvinas. El planteo surge luego de que el mandatario habría afirmado que las islas serán argentinas cuando “los isleños lo deseen”, una formulación que generó un fuerte rechazo en sectores vinculados a los excombatientes.

The Telegraph pondera a Javier Milei, que festeja la venia británica

Javier Milei y el oficialismo celebran y diseminan que el Presidente quedó 2do en un ranking de mandatarios influyentes que elaboró el diario conservador inglés The Telegraph. "Fenómeno barrial", repitió Milei al compartir la noticia, en uso del latiguillo que es más una dedicatoria a sus detractores cada vez que aparece destacado en la prensa internacional.

The Telegraph hizo el sondeo entre sus lectores, que destacaron al libertario en el 2do lugar entre 20 líderes mundiales, detrás de la italiana Georgia Meloni. A Milei le siguieron Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y 5to, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El Presidente no demoró el inicio del año en redes sociales

El 2026 empezó bastante fuera de lo común para Javier Milei, que dedicó buena parte de la mañana a compartir sus impresiones musicales y a responder a sus seguidores en Twitter. Además de dedicarle un gesto obsceno a un usuario que lo cuestionó, también hizo comentarios sobre su banda, referencias a $LIBRA e incluso un inesperado ¿elogio? a Lali Espósito.

El inicio del 2026 encontró a Javier Milei sumergido en su mundo digital, interactuando durante casi dos horas con distintos usuarios desde su cuenta personal y haciendo algunas referencias culturales o lanzando provocacione, como siempre tiene acostumbrados a los argentinos.

Debate religioso en la interna del oficialismo

Una discusión que empezó en redes sociales terminó dejando al descubierto una de las tensiones más sensibles dentro de La Libertad Avanza. El cruce por el Islam y la libertad de cultos abrió una disputa interna que enfrenta, por un lado, al sector político ligado a los Menem y, por el otro, a las usinas digitales que orbitan alrededor del asesor presidencial Santiago Caputo.

Puertas adentro del oficialismo reconocen que la polémica escaló rápido y tomó un volumen inesperado. “Es una pelea que no le suma nada al Gobierno y que se arma desde las redes”, deslizó un dirigente libertario con llegada directa al Presidente, que observa con preocupación cómo una discusión religiosa se convierte en un factor de desgaste interno.

El DNU de inteligencia, cuestionado

Dice la ley que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) debe llevar la firma del Presidente, el Jefe de Gabinete y todos los ministros para ser válido, además de fundarse en el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional y cumplir con requisitos de excepción (necesidad y urgencia) y materias no prohibidas (penal, tributaria, electoral, partidos políticos).

Y si bien no requiere aprobación previa del Congreso, debe ser enviado y analizado por una Comisión Bicameral para su eventual rechazo, ya que rige hasta que ambas Cámaras lo rechacen expresamente, no por defecto.

En el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional intervinieron solamente el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y 5 de los 9 ministros.

Pesa la economía en el universo PYME

En un año plagado de turbulencias económicas, con muchos sectores que no logran estabilidad y mucho menos recuperarse, las evidencias están a las claras. Según datos oficiales que corresponden a la Mesa de Entrada Única, aumentaron un 150% los concursos de acreedores durante 2025. Un síntoma de lo que padecieron las Pymes en el país.

Aumentos para el gabinete de Javier Milei

Tal como se había anunciado, Javier Milei descongeló el sueldo de sus funcionarios y, por decreto, dispuso un aumento del que no especificó porcentaje pero, según los cálculos de ATE, la suba salarial sería de 90%. "Una obscenidad", se quejaron.

