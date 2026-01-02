Luis Caputo y un verano caliente: El dólar trepa en el debut del nuevo techo cambiario

Live Blog Post

Mientras gran parte del arco político entra en modo verano, en la Casa Rosada anticipan un enero de trabajo intenso. Diego Santilli decidió postergar cualquier descanso y concentrarse en una tarea clave para el oficialismo: sumar voluntades entre los gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral que el Gobierno quiere llevar al recinto en febrero.

El proyecto, que será tratado durante las sesiones extraordinarias y debutará en el Senado, aparece como una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo para el inicio de 2026. Aunque La Libertad Avanza fortaleció su presencia parlamentaria tras las elecciones de octubre, los números propios todavía no alcanzan y obligan a aceitar acuerdos con sectores aliados y con las provincias.

