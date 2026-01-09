Luego de varios días sin novedades en el mercado de pases, Boca apretó el acelerador para empezar a cerrar refuerzos de cara un 2026 donde el gran objetivo será la Copa Libertadores. En las últimas horas Juan Román Riquelme cerró la llegada de Marino Hinestroza y ahora va por dos figuras del fútbol argentino.
VA POR ELLOS
Después de Marino Hinestroza, Boca aceleró por dos figuras del fútbol argentino
Boca se está moviendo para llevarse a dos jugadores que se vienen destacando de gran manera en el fútbol argentino.
Las negociaciones entre Boca y Atlético Nacional de Medellín por Marino Hinestroza comenzaron antes de navidad donde todo se trabó más de lo pensado. El colombiano hizo mucha presión y finalmente en el día de hoy se cerró el acuerdo final para que el extremo se ponga la camiseta Azul y Oro a cambio de 5 millones de dólares por el 80% del pase.
Con esto Claudio Ubeda tendrá una pieza importante para reformular el ataque de Boca pero está claro que al DT le faltan más variantes y es por eso que en las últimas horas Riquelme aceleró por dos nombres que hace varios días vienen sonando. En el día de hoy el Xeneize reactivó conversaciones con San Lorenzo por Alexis Cuello y Gastón Hernández.
Boca va por las figuras de San Lorenzo
El nombre de Alexis Cuello llegó a manos de Boca debido a un ofrecimiento de su representante y la realidad es que a Riquelme le gustó la posibilidad de sumarlo como una opción más para la delantera. En principio el Xeneize ofreció 2 millones de dólares, un monto rechazado de inmediato por el Ciclón, y es por eso que ahora está la decisión tomada de poner sobre la mesa poco más de 3 millones de dólares por un porcentaje de la ficha.
Por otra parte, Gastón Hernández hace mucho tiempo que le gusta a Riquelme para la defensa y ahora sí tiene intenciones de sumarlo. En este caso San Lorenzo pide un monto cercano a 5 millones de dólares para dejar ir a su capitán, pero el problema más grande para Boca tiene que ver con River, que está a punto de concretar la compra de Jhohan Romaña.
Más allá de tener deudas millonarias la dirigencia de San Lorenzo no quiere desmantelar al equipo y es por eso que se tomó la decisión de vender a Romaña o Hernández y no a los dos juntos. Es por eso que Boca deberá esperar que se defina la historia del zaguero colombiano y River para luego ver si puede avanzar por el capitán del Ciclón.
