Después de Marino Hinestroza, Boca aceleró por dos figuras del fútbol argentino

Boca va por las figuras de San Lorenzo

El nombre de Alexis Cuello llegó a manos de Boca debido a un ofrecimiento de su representante y la realidad es que a Riquelme le gustó la posibilidad de sumarlo como una opción más para la delantera. En principio el Xeneize ofreció 2 millones de dólares, un monto rechazado de inmediato por el Ciclón, y es por eso que ahora está la decisión tomada de poner sobre la mesa poco más de 3 millones de dólares por un porcentaje de la ficha.