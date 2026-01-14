Riquelme confirmó el futuro de la Copa Miguel Ángel Russo: cada cuánto se jugará

En Millonarios también fue campeón, ganando el título local y una copa. Además, su estadía en tierras colombianas fue especial porque allí se le descubrió el cáncer que lo acompañaría luego el resto de su vida. "Él estaba muy agradecido a Millonarios, y para nosotros era muy importante arrancar esta copa", dijo Riquelme en la previa del cotejo entre ambos equipos.

Riquelme confirmó cada cuánto se jugará la Copa Miguel Ángel Russo entre Boca y Millonarios

El presidente de Boca confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse. "La vamos a jugar todos los años, no va a ser solo hoy. La vamos a jugar todos los enero", explicó el ídolo boquense. Es decir que la Copa Miguel Ángel Russo se disputará cada 12 meses, siempre en periodo estival, época de pretemporada.

2025_10_251018120 El parche que usa Boca en su camiseta para la Copa Miguel Ángel Russo FOTO: (X/Redes@BocaJrsOficial)/ NA

"Para nosotros es muy importante el comienzo de esta copa. Es donde él comenzó con su enfermedad, cuando dirigía Millonarios. Él es mi amigo. Por más que no lo tenga, me acuerdo de él todos los días. Él estaba muy agradecido a Millonarios, y para nosotros era muy importante arrancar esta copa. Estamos agradecidos a toda esa institución porque se pusieron a disposición enseguida", añadió.

+ de Golazo24

Un San Lorenzo en crisis analiza la llegada de un jugador mundialista con Uruguay

Anas Laghrari, el nombre que el Real Madrid empieza a mirar más allá de Florentino

La élite, tras los millones del Golfo: España, Italia y Francia ya no juegan en Europa