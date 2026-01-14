urgente24
Riquelme confirmó el futuro de la Copa Miguel Ángel Russo: cada cuánto se jugará

La Copa Miguel Ángel Russo será un homenaje de todos los años entre Boca y Millonarios, para quien fuera DT importante para ambos clubes. Lo confirmó Riquelme.

14 de enero de 2026 - 20:43
El parche en la camiseta de Boca para la Copa Miguel Ángel Russo

FOTO: (X/Redes@BocaJrsOficial)/ NA

Boca y Millonarios juegan este miércoles un amistoso de verano distinto al resto de los amistoso de otros equipos del continente sudamericano. El Xeneize y los Millos disputan la Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje a quien fuera un importante entrenador de ambos clubes. Juan Román Riquelme confirmó cuál será su frecuencia.

Boca, Millonarios y una idea conjunta

Fue un acuerdo que se venía gestando desde hace varios meses. El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el 8 de octubre de 2025, no sorprendió a su círculo cercano pero sí golpeó fuerte. A sus íntimos, al club, a su amigo Juan Román Riquelme, al plantel, a sus compañeros de cuerpo técnico.

Russo tenía 69 al momento de su muerte

Como una expresión de lo que sembró el ex DT a lo largo de su paso por el fútbol argentino e internacional, muchos clubes lo despidieron como quien despide a alguien de los suyos. Miguelo fue de todos: Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanús, San Lorenzo, Vélez, Cerro Porteño, Alianza Lima, Millonarios y la lista podría seguir.

De entre todos ellos, Boca y Millonarios se pusieron de acuerdo para enfrentarse en un partido no oficial que no solo les sirva de rodaje en la pretemporada, sino también que pudiera homenajear a quien dejó una huella imborrable en la historia de sus instituciones. "Es un día muy lindo, hacía mucho tiempo que teníamos la idea de jugar en enero en nuestro estadio", dijo el mandatario de Boca en la previa del encuentro.

En el Xeneize es conocido su recorrido. Con tres ciclos como DT, conquistó un título local y la Copa Argentina, pero quedó grabado a fuego en la memoria Xeneize por conseguir la última Copa Libertadores -hasta ahora-, para la vitrina del club.

En Millonarios también fue campeón, ganando el título local y una copa. Además, su estadía en tierras colombianas fue especial porque allí se le descubrió el cáncer que lo acompañaría luego el resto de su vida. "Él estaba muy agradecido a Millonarios, y para nosotros era muy importante arrancar esta copa", dijo Riquelme en la previa del cotejo entre ambos equipos.

Riquelme confirmó cada cuánto se jugará la Copa Miguel Ángel Russo entre Boca y Millonarios

El presidente de Boca confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse. "La vamos a jugar todos los años, no va a ser solo hoy. La vamos a jugar todos los enero", explicó el ídolo boquense. Es decir que la Copa Miguel Ángel Russo se disputará cada 12 meses, siempre en periodo estival, época de pretemporada.

El parche que usa Boca en su camiseta para la Copa Miguel Ángel Russo

"Para nosotros es muy importante el comienzo de esta copa. Es donde él comenzó con su enfermedad, cuando dirigía Millonarios. Él es mi amigo. Por más que no lo tenga, me acuerdo de él todos los días. Él estaba muy agradecido a Millonarios, y para nosotros era muy importante arrancar esta copa. Estamos agradecidos a toda esa institución porque se pusieron a disposición enseguida", añadió.

