La primera licitación del Tesoro terminó con tasas altas y un rollover del 98%

image Posteo de Felipe Núñez sobre la licitación del Tesoro de hoy.

Instrumentos y tasas adjudicadas en la licitación

Entre los títulos adjudicados en esta operación se destacan diferentes instrumentos en pesos, tanto a tasa fija como ajustados por inflación o tipo de cambio. Por ejemplo, las LECAP/BONCAP con vencimientos entre febrero y junio de 2027 fueron adjudicadas con tasas efectivas anuales (TIREA) que oscilaron entre 34,57% y 49,16%.

Por su parte, los bonos ajustados por CER ofrecieron rendimientos entre 6,92% y 8,32% TIREA, y los títulos dólar linked ofrecieron un rendimiento de 9,23% TIREA en los plazos más cortos.

image Detalle de los instrumentos de la licitación, publicada por Felipe Núñez.

Contexto de mercado

La licitación se produjo en un contexto donde los mercados financieros en pesos han mostrado debilidad debido a una combinación de factores, entre ellos la escasez de liquidez en el sistema financiero local y las altas tasas de interés requeridas por los tenedores de deuda para aceptar nuevos vencimientos.

Ignacio Franco, operador de Becerra Bursátil, dijo a Bloomberg Línea:

Era esperable que el Tesoro tenga un piso bastante alto de demanda en esta licitación, por lo que no fue sorpresivo este nivel alto de rollover, a pesar de la floja liquidez que hay en el mercado. Era esperable que el Tesoro tenga un piso bastante alto de demanda en esta licitación, por lo que no fue sorpresivo este nivel alto de rollover, a pesar de la floja liquidez que hay en el mercado.

El Ejecutivo todavía enfrenta vencimientos significativos en los próximos meses, lo que pone a prueba tanto la estrategia financiera oficial como la capacidad del Tesoro y del Banco Central de coordinar acciones para evitar tensiones excesivas sobre el tipo de cambio y las tasas de interés.

Los pasos del Ministerio de economía

Desde el Ministerio de Economía interpretaron la alta renovación de vencimientos como una señal de confianza del mercado en el plan económico del nuevo gobierno y en sus medidas de estabilización.

Si bien resta por delante un calendario exigente de obligaciones en pesos y en moneda extranjera, el resultado de esta primera licitación de 2026 podría servir como un impulso para futuras operaciones en el mercado local y eventualmente para un retorno gradual a los mercados internacionales de deuda, si se consigue que baje el riesgo país.

