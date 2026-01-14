En su primera gran prueba financiera del año, el Gobierno argentino consiguió renovar casi la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos en la licitación del Tesoro, adjudicando $9,37 billones de un total de ARS$9,6 billones que vencían hoy, 14/01.
DEUDA Y VENCIMIENTOS
La primera licitación del Tesoro terminó con tasas altas y un rollover del 98%
La baja liquidez que hay en el mercado hizo que se convaliden tasas de hasta 49,16% TIREA, y que no se cubra parte de los vencimientos de la licitación.
Esto representa un 98% de rollover en un mercado con liquidez muy acotada y tensión en tasas de interés.
La Secretaría de Finanzas enfrentó la licitación con la necesidad de atraer inversores en un escenario donde el sistema financiero mantiene bajos niveles de liquidez y los rendimientos exigidos por los compradores de títulos en pesos han sido elevados. Sin embargo, la demanda fue superior a los vencimientos, que el Gobierno decidió no cubrir dada la baja liquidez.
El Gobierno aceptó tasas de interés más altas, reforzando la estrategia de incentivos para que los inversores retengan instrumentos en moneda local en lugar de dolarizar sus carteras.
“La tasa que se convalida es acorde al contexto de escasez de pesos y al plan de estabilización que combina anclas fiscal, monetaria y cambiaria, junto con una estrategia financiera consolidada”, afirmó Felipe Núñez, integrante del equipo económico que acompaña al ministro Caputo, en sus redes sociales.
Instrumentos y tasas adjudicadas en la licitación
Entre los títulos adjudicados en esta operación se destacan diferentes instrumentos en pesos, tanto a tasa fija como ajustados por inflación o tipo de cambio. Por ejemplo, las LECAP/BONCAP con vencimientos entre febrero y junio de 2027 fueron adjudicadas con tasas efectivas anuales (TIREA) que oscilaron entre 34,57% y 49,16%.
Por su parte, los bonos ajustados por CER ofrecieron rendimientos entre 6,92% y 8,32% TIREA, y los títulos dólar linked ofrecieron un rendimiento de 9,23% TIREA en los plazos más cortos.
Contexto de mercado
La licitación se produjo en un contexto donde los mercados financieros en pesos han mostrado debilidad debido a una combinación de factores, entre ellos la escasez de liquidez en el sistema financiero local y las altas tasas de interés requeridas por los tenedores de deuda para aceptar nuevos vencimientos.
Ignacio Franco, operador de Becerra Bursátil, dijo a Bloomberg Línea:
El Ejecutivo todavía enfrenta vencimientos significativos en los próximos meses, lo que pone a prueba tanto la estrategia financiera oficial como la capacidad del Tesoro y del Banco Central de coordinar acciones para evitar tensiones excesivas sobre el tipo de cambio y las tasas de interés.
Los pasos del Ministerio de economía
Desde el Ministerio de Economía interpretaron la alta renovación de vencimientos como una señal de confianza del mercado en el plan económico del nuevo gobierno y en sus medidas de estabilización.
Si bien resta por delante un calendario exigente de obligaciones en pesos y en moneda extranjera, el resultado de esta primera licitación de 2026 podría servir como un impulso para futuras operaciones en el mercado local y eventualmente para un retorno gradual a los mercados internacionales de deuda, si se consigue que baje el riesgo país.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral
En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases
Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos
Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas