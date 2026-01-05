BCRA compró dólares tras 9 meses, mientras Economía lanzó una licitación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso significativo en la implementación de su renovado régimen cambiario al concretar hoy, 05/01,una compra de divisas por US$ 21 millones, marcando la primera adquisición de verdes desde el inicio de la nueva fase del esquema que entró en vigencia a comienzos de enero para incrementar reservas.
La operación se produjo en la segunda jornada financiera del nuevo programa, que fue anunciado en diciembre pasado y forma parte de una estrategia más amplia de acumulación de reservas internacionales y de estabilización del mercado cambiario en medio de un contexto de altas tensiones económicas.
Sin embargo, Ambito publicó que fuentes del mercado notaron que hoy el Tesoro habría intervenido en el mercado cambiario para mantener estable el precio del dólar.
Aunque son dos cuentas independientes, si el Tesoro necesita divisas puede llegar a pedir al BCRA.
El BCRA no había comprado divisas en nueve meses
El BCRA no había intervenido de manera directa en el mercado de cambios desde el 3 de abril de 2025, días antes de que el Gobierno de Javier Milei alcanzara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluyó la introducción de un nuevo sistema de bandas de flotación cambiaria.
Un nuevo esquema cambiario, una vieja necesidad
El nuevo régimen cambiario, que comenzó a aplicarse el 2 de enero de 2026, contempla que las bandas de fluctuación del tipo de cambio oficial se ajusten mensualmente en función de la inflación oficial con un rezago de dos meses, en lugar del mecanismo anterior de variación diaria.
Además de la modificación de las bandas, el BCRA anticipó un plan para acumular reservas internacionales a través de compras de dólares siempre que las condiciones de liquidez y demanda de dinero lo permitan, con una meta inicial que podría llegar a US$ 10.000 millones en 2026, supeditada a la evolución de la demanda de dinero en el mercado local.
La compra de divisas por US$21 millones se produce en un contexto en el que el Gobierno y la autoridad monetaria enfrentan vencimientos de deuda significativos: este viernes, 09/01, el país debe afrontar pagos por más de US$4.100 millones, con casi US$ 3.700 millones en manos de inversionistas privados, lo que plantea desafíos adicionales en materia de financiamiento y estabilidad cambiaria.
Canje de letras dólar linked
En paralelo, el Ministerio de Economía de Argentina lanzó hoy una operación de canje de deuda dólar linked para enfrentar un vencimiento significativo de títulos que se producirá el 16/01, en un contexto de abultados compromisos financieros al inicio de 2026.
La convocatoria, abierta hasta el miércoles 07/01, propone intercambiar las letras D16E6 que vencen el 16 por otros instrumentos con vencimiento dos semanas más tarde, el 30/01 (D30E6). El objetivo oficial es que el rollover de esos instrumentos de cobertura se realice con la menor incertidumbre posible para los mercados financieros y los tenedores de deuda, según publicó Ambito.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al 16/01 vencen alrededor de $6 billones en letras dólar linked, a los que se suman otros $651.000 millones a fin de mes, lo que subraya la magnitud del desafío para la gestión económica.
La licitación se realizará con un único pliego competitivo, en el que los participantes deberán indicar el valor nominal en dólares estadounidenses de las letras que ofrezcan para el canje. La adjudicación de ofertas se concretará el 12/01, en una operación clave para aliviar presiones de liquidez en el mercado local.
Los compromisos financieros de Argentina se empiezan a sentir cada vez más pesados, por la magnitud de los vencimientos que se deben pagar y por la falta de previsibilidad del gobierno en comprar divisas.
