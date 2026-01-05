ARCA y los impuestos dólar: Cómo reclamar el reintegro y cuándo te lo devuelven

¿Cómo pedir la devolución de impuestos en ARCA si sos monotributista?

Para los monotributistas, el proceso se hace directamente desde la web de ARCA y no es automático. El pedido debe realizarse mes por mes, seleccionando los períodos en los que hubo percepciones.

Una vez presentada la solicitud, ARCA valida la información y, si todo está correcto, deposita el dinero en la CBU informada. El organismo tiene la obligación de sumar intereses resarcitorios, aunque en la práctica los plazos suelen estirarse más de lo esperado.

Un consejo clave de contadores y asesores fiscales es no cargar percepciones manuales que no figuren informadas por bancos o tarjetas. Esos casos suelen quedar “observados” y demoran el reintegro.

ARCA y estados “observados”: Qué significa y qué hacer

Uno de los mayores dolores de cabeza es cuando el trámite aparece como “observado”. Esto suele pasar por inconsistencias en los datos, montos mal cargados o percepciones que todavía no fueron informadas por los agentes de retención.

Si eso ocurre, el contribuyente debe ingresar nuevamente al sistema, corregir la información y volver a enviar el pedido. Si no se hace, la devolución queda frenada indefinidamente.

¿Qué pasa con los impuestos de diciembre según ARCA?

Las percepciones correspondientes a diciembre suelen ser las más problemáticas. Bancos, aerolíneas y plataformas muchas veces no las cargan de inmediato, por lo que no aparecen reflejadas en el sistema en enero.

En esos casos, se recomienda pedir la devolución de los meses anteriores y esperar a que diciembre figure correctamente para solicitarlo más adelante. Intentar cargarlo antes suele generar observaciones y retrasos.

ARCA cambia las reglas: El nuevo sistema que premia a los contribuyentes responsables

Empleados en relación de dependencia: Cómo recuperar impuestos vía ARCA

Para quienes trabajan en relación de dependencia, el mecanismo cambia. Las percepciones deben cargarse en el Siradig, con plazo hasta el 31 de marzo.

Con esos datos, el empleador puede devolver el dinero a través del recibo de sueldo. Si la persona paga Ganancias o Bienes Personales, también puede computar esas percepciones en la declaración jurada anual.

El problema aparece cuando el monto retenido supera el impuesto a pagar. En ese caso, el empleador devuelve solo hasta cubrir el impuesto y el resto debe reclamarse directamente ante ARCA.

