ARCA mete mano en las importaciones personales y enciende alarmas en 2026

Desde ARCA insisten en que la medida busca “adaptar el sistema a herramientas digitales acordes a los procesos actuales”.

ARCA e importaciones: Cuál es el formulario clave que deja el papel

Uno de los cambios centrales es la digitalización del formulario OM-2153-A, un documento conocido por quienes alguna vez trajeron productos del exterior para uso personal. A partir de 2026, este formulario dejará de utilizarse en formato papel y pasará a ser digital e interactivo.

El nuevo sistema permitirá cargar la información de manera online, reduciendo pasos presenciales y mejorando la trazabilidad de cada operación. En los hechos, el formulario digital busca ordenar un proceso que, hasta ahora, dependía en gran medida del criterio operativo de cada aduana.

¿Se endurecen los controles de ARCA sobre las importaciones personales?

Desde el organismo remarcan que los controles, tributos y obligaciones siguen siendo los mismos. No hay nuevos impuestos ni cambios en los bienes habilitados para ingresar bajo este régimen.

No obstante, especialistas advierten que la digitalización suele venir acompañada de mayor capacidad de fiscalización, ya que los datos quedan registrados y cruzados en tiempo real. Esto no implica una prohibición, pero sí menos margen para errores o “zonas grises”.

ARCA unifica regímenes y reordena las importaciones

Otro punto relevante es la eliminación de esquemas especiales que hasta ahora convivían dentro del régimen de importaciones personales. Casos como el ingreso de obras de arte mediante declaración jurada o el régimen particular para productos de línea blanca quedarán integrados bajo un único marco normativo.

La intención, según fuentes del sector, es evitar superposiciones regulatorias y criterios dispares entre aduanas. “Es una actualización tecnológica y normativa, no una reforma estructural”, resumen desde el ámbito del comercio exterior.

Importaciones de ropa frenada: El problema que trae la ropa usada de afuera

Importaciones y ARCA: Aplicación gradual en las aduanas

La implementación del nuevo formulario digital no será automática ni uniforme en todo el país. ARCA aclaró que la aplicación será gradual y dependerá de cada aduana.

El foco inicial estará puesto en las aduanas de frontera, especialmente en pasos de alto movimiento como los cruces con Chile. Allí, el sistema digital funcionará como una opción adicional y no reemplazará de manera obligatoria a los esquemas tradicionales.

Cada dependencia aduanera podrá definir si adopta un sistema totalmente digital o uno mixto, según su volumen operativo y capacidad técnica.

