En noviembre de 2023 la justicia federal cerró la firma SudamericaData, que vendía información sobre personas y empresas. Era una fuente a la que solían recurrir las fuerzas de seguridad. El sitio fue dado de baja en el marco de una investigación por espionaje a jueces que involucró al expolicía Ariel Sanchetta.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Denuncian la "mayor filtración de datos personales del país": ANSES, ARCA, telefónicas y más
Afirman que se filtró 1 terabyte de datos que almacenaba SudamericaData, una firma que fue cerrada al quedar involucrada en una causa de espionaje.
Sin embargo, SudamericaData continuó brindando ese servicio, pero bajo el nombre WorkManagement, según el portal dailydarkweb.net. Ese mismo medio informa que la plataforma sufrió una "filtración masiva de datos" de, entre otros, ARCA, ANSES y operadores de telefonía celular.
De acuerdo a ese portal especializado, el ataque fue presentado como "una exposición del propietario y las operaciones de la empresa" y se habría filtrado 1 terabyte de información confidencial.
Según las afirmaciones que acompañan a la filtración, los datos comprometidos incluyen código fuente de sitios web y aplicaciones internas, además de enormes bases de datos. Los datos presuntamente comprometidos incluyen:
- Base de datos de ciudadanos de AFIP (ARCA) (más de 60.000.000 de registros)
- Base de datos de propiedad de vehículos del DNRPA (más de 75.000.000 de registros)
- Bases de datos laborales de la ANSES que contienen números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales (más de 176.000.000 de registros)
- Bases de datos de teléfonos celulares ciudadanos que abarcan operadores como Claro, Movistar y Personal (más de 100.000.000 de registros)
- Bases de datos sobre personas jubiladas y perceptoras de subvenciones estatales
- Millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing
- Datos de usuario internos y código fuente.
El especialista en ciberseguridad Javier Smaldone señaló que en el foro en el que publicaron la filtración "usaron el nombre y la "cara" de Ariel "Wata" Waissbein, director de la Agencia de Ciberseguridad de la SIDE". La imagen de Waissbein publicada fue intervenida para carecterizarlo como un payaso.
En tanto que el programador Maximiliano Firtman, conocido por sus aportes en el caso $LIBRA, calificó el episodio como "la mayor filtración de datos personales del país" y asegura que se puede hallar "sueldos, teléfonos, direcciones, vehículos, emails y más".
SudamericaData fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y ex funcionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte, psicopedagoga. Tenía domicilio en el partido de San Miguel.
Su clausura se produjo por orden Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dado que la firma brindaba información bancaria y crediticia de sus clientes, como cualquier base de datos comercial, pero también revelaba números de teléfono celular de presuntos “blancos”, cuestiones patrimoniales, de empresas, ingresos, propiedades, antecedentes, y datos que los investigadores sospechan que deberían haber estado protegidos por el secreto fiscal, informó entonces lanación.com.
En su dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita dijo que “la base de datos de dicha compañía no se adecua a la normativa vigente y que obtiene información que proviene de fuentes desconocidas”.
Según los informes de inteligencia preparados por Zanchetta que fueron hallados en su notebook Toshiba, SudamericaData proporcionaba, en muchos casos, el teléfono celular personal, el correo electrónico personal, el monto exacto del salario, la facturación promedio de una compañía según sus balances y el detalle de los “bienes personales”, que incluye vehículos e inmuebles, con aclaración de dominio y nomenclatura catastral, todos datos sensibles que no son de acceso público.