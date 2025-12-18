Denuncian la "mayor filtración de datos personales del país": ANSES, ARCA, telefónicas y más

En tanto que el programador Maximiliano Firtman, conocido por sus aportes en el caso $LIBRA, calificó el episodio como "la mayor filtración de datos personales del país" y asegura que se puede hallar "sueldos, teléfonos, direcciones, vehículos, emails y más".

SudamericaData fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y ex funcionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte, psicopedagoga. Tenía domicilio en el partido de San Miguel.

Su clausura se produjo por orden Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dado que la firma brindaba información bancaria y crediticia de sus clientes, como cualquier base de datos comercial, pero también revelaba números de teléfono celular de presuntos “blancos”, cuestiones patrimoniales, de empresas, ingresos, propiedades, antecedentes, y datos que los investigadores sospechan que deberían haber estado protegidos por el secreto fiscal, informó entonces lanación.com.

En su dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita dijo que “la base de datos de dicha compañía no se adecua a la normativa vigente y que obtiene información que proviene de fuentes desconocidas”.

Según los informes de inteligencia preparados por Zanchetta que fueron hallados en su notebook Toshiba, SudamericaData proporcionaba, en muchos casos, el teléfono celular personal, el correo electrónico personal, el monto exacto del salario, la facturación promedio de una compañía según sus balances y el detalle de los “bienes personales”, que incluye vehículos e inmuebles, con aclaración de dominio y nomenclatura catastral, todos datos sensibles que no son de acceso público.