Viernes 16/1 decisivo para los vuelos en medio de las vacaciones. Se vence la conciliación obligatoria y los controladores aéreos pueden retomar las medidas de fuerza como hicieron durante diciembre, afectando el movimiento turístico. El Gobierno podría extender la conciliación por 5 días hábiles más.
VIERNES 16/1
Vuelos en alerta de paro: Se termina la conciliación de los controladores aéreos
Vence la conciliación obligatoria de los controladores aéreos este viernes 16/1 y hay riesgo de paros en medio de las vacaciones que afecten a los vuelos.
Vuelos en alerta
Gran expectativa por lo que pueda resolver la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) a partir de este viernes 16/1 cuando se termina la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional el 23 de diciembre pasado, con el fin de evitar que los vuelos se vean afectados durante las fiestas y el inicio de las vacaciones.
Se trata de un conflicto complejo donde se mezclan reclamos salariales pero también denuncias penales e investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas en el gremio.
Por lo pronto, se descarta que el Gobierno nacional extienda la conciliación por otros cinco días hábiles a pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), es decir, hasta el 23/1.
Cabe recordar que la EANA es la prestadora del servicio y su personal está afiliado a la Atepsa.
Sin diálogo
Nada hace suponer de momento que algo cambie en el conflicto entre EANA y Atepsa en los próximos 5 días. En el último comunicado de diciembre del año pasado, el gremio afirmó que “desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".
“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país", denunciaron.
Finalmente, advirtieron que “estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo”.
En diciembre, Atepsa había anunciado un cronograma de medidas de fuerza con restricciones a los despegues que se cumplió por dos días y quedó sin efecto solo por el dictado de la conciliación obligatoria.
--------------
