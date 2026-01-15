Vuelos en alerta de paro: Se termina la conciliación de los controladores aéreos

Sin diálogo

Nada hace suponer de momento que algo cambie en el conflicto entre EANA y Atepsa en los próximos 5 días. En el último comunicado de diciembre del año pasado, el gremio afirmó que “desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

EANA vuelve a dilatar el conflicto sin dar respuestas a los reclamos de fondo: incumplimientos del CCT, despidos y falta de una recomposición salarial real. La Conciliación Obligatoria solo busca ganar tiempo y frenar la lucha.



La unidad y el acatamiento… pic.twitter.com/i2TNy1sBPo — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) December 23, 2025

“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país", denunciaron.

Finalmente, advirtieron que “estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo”.

En diciembre, Atepsa había anunciado un cronograma de medidas de fuerza con restricciones a los despegues que se cumplió por dos días y quedó sin efecto solo por el dictado de la conciliación obligatoria.

