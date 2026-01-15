urgente24
VIERNES 16/1

Vuelos en alerta de paro: Se termina la conciliación de los controladores aéreos

Vence la conciliación obligatoria de los controladores aéreos este viernes 16/1 y hay riesgo de paros en medio de las vacaciones que afecten a los vuelos.

15 de enero de 2026 - 08:50
Los controladores aéreos podrían retomar sus medidas de fuerza cuando termine la conciliación obligatoria.

Viernes 16/1 decisivo para los vuelos en medio de las vacaciones. Se vence la conciliación obligatoria y los controladores aéreos pueden retomar las medidas de fuerza como hicieron durante diciembre, afectando el movimiento turístico. El Gobierno podría extender la conciliación por 5 días hábiles más.

Vuelos en alerta

Gran expectativa por lo que pueda resolver la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) a partir de este viernes 16/1 cuando se termina la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional el 23 de diciembre pasado, con el fin de evitar que los vuelos se vean afectados durante las fiestas y el inicio de las vacaciones.

controladores-aereos.jpg
Los controladores a&eacute;reos hab&iacute;a comenzado con medidas de fuerza en diciembre que afectaron a los vuelos hasta que el Gobierno dict&oacute; la conciliaci&oacute;n obligatoria.

Se trata de un conflicto complejo donde se mezclan reclamos salariales pero también denuncias penales e investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas en el gremio.

Por lo pronto, se descarta que el Gobierno nacional extienda la conciliación por otros cinco días hábiles a pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), es decir, hasta el 23/1.

Cabe recordar que la EANA es la prestadora del servicio y su personal está afiliado a la Atepsa.

Sin diálogo

Nada hace suponer de momento que algo cambie en el conflicto entre EANA y Atepsa en los próximos 5 días. En el último comunicado de diciembre del año pasado, el gremio afirmó que “desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/2003294088607445459&partner=&hide_thread=false

“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país", denunciaron.

Finalmente, advirtieron que estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo”.

En diciembre, Atepsa había anunciado un cronograma de medidas de fuerza con restricciones a los despegues que se cumplió por dos días y quedó sin efecto solo por el dictado de la conciliación obligatoria.

