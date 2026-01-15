Maximiliano Pullaro logró dar un paso clave gracias a Nación

"Corregir esta distorsión es dar aire a la producción, al empleo y al desarrollo del interior productivo", indicó en sus redes sociales.

Un rediseño

Para el propio Enargas las distribuidoras de gas han realizado los contratos vigentes asociados a los sentidos de flujo del gas como si las cuencas mantuvieran los volúmenes que otros producían, sin tener en cuenta la nueva realidad.

Según el organismo, se está atravesando un período de transición y es por ello que todo el sistema tarifario asociado a la nueva realidad debe ser analizado por la Secretaría de Energía, lo que requiere de un rediseño y de los contratos vigentes.

En tanto, Enargas sostiene que las inequidades entre las distintas zonas del país son consecuencia de las limitaciones en la infraestructura de transporte de gas, que fueron consecuencia de una política energética asociada a una política económica y de tarifas de transporte que limitaron el crecimiento de la infraestructura. Pero no resulta aceptable que el mix de transporte sea diferente para la misma categoría de clientes de la misma distribuidora.

A raíz de ello, Puccini recordó que "se está anunciando una medida que es consecuencia de un planteo que hicimos hace meses atrás al Gobierno nacional y también a los entes reguladores, con un tema muy importante que fue también un pedido de los industriales santafesinos, grandes consumidores y estaciones de servicio de GNC".

image Después de meses de insistir, la Provincia consiguió que Nación investigue los precios que cobran a grandes usuarios de todo el país. Foto: Gobierno de Santa Fe

El origen

Al respecto, el ministro santafesino precisó: "pagábamos un gas que venía de la cuenca neuquina, pero también de Salta, importado desde Bolivia. Eso hace un tiempo atrás dejó de suceder porque con mayores producciones de Vaca Muerta, todo el gas que recibe la provincia de Santa Fe viene de la cuenca neuquina".

"Se nos cobra una tarifa más cara con un mix de cuenca que ya no existe. Nuevamente Santa Fe está encabezando una mirada del interior productivo. Exigimos en su momento que esto sea revisado y hoy está anunciando que así será. Ojalá que esto suceda pronto porque si pasa tendremos un gas mucho más barato para quienes producen en Santa Fe y en otras provincias". "Se nos cobra una tarifa más cara con un mix de cuenca que ya no existe. Nuevamente Santa Fe está encabezando una mirada del interior productivo. Exigimos en su momento que esto sea revisado y hoy está anunciando que así será. Ojalá que esto suceda pronto porque si pasa tendremos un gas mucho más barato para quienes producen en Santa Fe y en otras provincias".

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, aportó: "La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético. Hoy el gas neuquino es predominante y más barato, pero la tarifa mayorista sigue atada a un mix de transporte que ya no existe".

La Provincia estima que, si se actualiza la metodología, las tarifas para grandes usuarios podrían reducirse hasta un 40%. La mirada de Puccini asegura que "la energía puede representar hasta el 40 % del costo operativo de una empresa. Corregir esta fórmula es dar aire a la producción y al empleo".

Desde el gobierno provincial se ratificó el compromiso de trabajar por condiciones justas para seguir creciendo. Por ende, Puccini cerró: "Argentina vive una nueva etapa energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país. Santa Fe está dispuesta a liderar ese camino".

Más contenidos en Urgente24

