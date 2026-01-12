Maximiliano Pullaro se hartó de Javier Milei: Las obras, todo un problema

A raíz de ello, los trabajos ya se encuentran en marcha. La técnica que se implementa es la de "tubo liner", es decir, se colocan tubos de descompresión de agua sin la necesidad de efectuar un cartel total sobre la Ruta 11, lo que ocasionaría un problema vial de alta consideración porque por esta carretera conecta los departamentos del norte (Vera y General Obligado) con el resto del territorio provincial.

image Riesgo hídrico.

"Había que reaccionar rápido"

Fue el propio ministro Enrico quien puso en valor el esfuerzo de varios actores que intervinieron: "Queremos agradecer la predisposición y laburo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien gestionó el aporte para hacer la obra".

"Estos trabajos se llevan adelante con fondos enviados en su momento por el ministro del Interior, Guillermo Francos, a través del sistema de ATN".

De manera continuada, el ministro agregó que Santa Fe, a su vez, mantiene una comunicación "constante" con la intendenta Paula Mitre con quien llevan adelante tareas en conjunto. "En representación de nuestro Ministerio, aportamos la supervisión con la Secretaría de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich", precisó.

Críticos al gobierno de Javier Milei

Al respecto, Enrico lamentó "la demora que tiene Vialidad Nacional y el propio Gobierno de Milei en autorizar algunas obras ponen en riesgo la población, como ya pasó en el caso de la colocación de compuertas en la en la vía férrea a la altura de la localidad Tortugas, del departamento Belgrano, y ahora esto".

"Ya no se podía esperar más. Hay que prevenir y activar las obras rápidamente. Por eso mismo se iniciaron los trabajos, en este momento las máquinas provinciales están en acción. Está obra permite que el agua de la zona este y noreste de la ciudad de Vera, cuando haya precipitaciones, tenga salida por 4 tubos que pasan por debajo de la ruta 11 y drenan 3000 litros por segundo, hacia los arroyos que están al este de la localidad", señaló el ministro.

Adicionalmente, la Provincia ya viene haciendo limpieza profunda de varios canales estratégicos para optimizar el drenaje de Vera, incluso pronto se harán tareas por debajo de la Ruta Provincial 3.

