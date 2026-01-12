Maximiliano Pullaro se hartó de Javier Milei: Las obras, todo un problema

SANTA FE. Hace meses que la administración de Maximiliano Pullaro viene exigiendo al gobierno de Javier Milei, pero todo tiene un límite. El gobierno provincial se cansó de esperar los permisos de Nación, por lo que dio inicio a una obra hídrica que Vera necesita desde hace años.
Obra en marcha
Para entender la gravedad, en muchas ocasiones lluviosas, Vera contó con complicaciones debido a que la Ruta 11, que bordea a la ciudad, actúa como un dique de retención para permitir el mejor desagüe de allí, y eso ha generado inundaciones. Incluso, una de las más recordadas ocurrió durante mayo del 2025.
Esas últimas precipitaciones con registros históricos, cercanas a los 400 milímetros en un solo día, mostró áreas anegadas cercanas a la Ruta 11. En tanto, con el objetivo de encarar obras que permitan superar la situación, el Gobierno de Santa Fe inició un pedido de autorización para realizar la colocación de cuatro tubos por debajo de la traza que tiene jurisdicción nacional.
Cabe tener en cuenta que, en su momento, luego de las fuertes lluvias, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Federico Sieber, viajaron a Buenos Aires para solicitar al Estado Nacional la autorización para los trabajos.
Pero eso no fue todo. En paralelo, también se iniciaron pedidos de autorización ante la Dirección Nacional de Vialidad. Lo 'llamativo' es que en ningún caso fueron respondidos, motivo por lo cual el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sin más demoras, ordenó que se lleve adelante la obra en resguardo de la seguridad hídrica de la población.
A raíz de ello, los trabajos ya se encuentran en marcha. La técnica que se implementa es la de "tubo liner", es decir, se colocan tubos de descompresión de agua sin la necesidad de efectuar un cartel total sobre la Ruta 11, lo que ocasionaría un problema vial de alta consideración porque por esta carretera conecta los departamentos del norte (Vera y General Obligado) con el resto del territorio provincial.
"Había que reaccionar rápido"
Fue el propio ministro Enrico quien puso en valor el esfuerzo de varios actores que intervinieron: "Queremos agradecer la predisposición y laburo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien gestionó el aporte para hacer la obra".
De manera continuada, el ministro agregó que Santa Fe, a su vez, mantiene una comunicación "constante" con la intendenta Paula Mitre con quien llevan adelante tareas en conjunto. "En representación de nuestro Ministerio, aportamos la supervisión con la Secretaría de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich", precisó.
Críticos al gobierno de Javier Milei
Al respecto, Enrico lamentó "la demora que tiene Vialidad Nacional y el propio Gobierno de Milei en autorizar algunas obras ponen en riesgo la población, como ya pasó en el caso de la colocación de compuertas en la en la vía férrea a la altura de la localidad Tortugas, del departamento Belgrano, y ahora esto".
"Ya no se podía esperar más. Hay que prevenir y activar las obras rápidamente. Por eso mismo se iniciaron los trabajos, en este momento las máquinas provinciales están en acción. Está obra permite que el agua de la zona este y noreste de la ciudad de Vera, cuando haya precipitaciones, tenga salida por 4 tubos que pasan por debajo de la ruta 11 y drenan 3000 litros por segundo, hacia los arroyos que están al este de la localidad", señaló el ministro.
Adicionalmente, la Provincia ya viene haciendo limpieza profunda de varios canales estratégicos para optimizar el drenaje de Vera, incluso pronto se harán tareas por debajo de la Ruta Provincial 3.
