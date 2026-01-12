Mar del Plata: Lejos de la ocupación completa y preocupa la caída del consumo

Sin embargo, alertó que en el caso del consumo masivo depende directamente de los salarios y muestra una actitud más conservadora: "Los consumos están cuidados", señaló el empresario.

Otra señal de alarma está en los comerciantes locales y el sector teatral que reportan un nivel de actividad que todavía se percibe por debajo de las expectativas iniciales.

Alquileres al 60% y estadías cortas

En el mercado de alquileres temporarios de casas y departamentos, la ocupación ronda el 60%, una cifra similar a la del año pasado.

El presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, explicó que la mayor demanda se concentra en el centro y macrocentro, especialmente en zonas cercanas a Plaza Colón, con predominio de unidades de uno y dos ambientes.

“Confiamos en que durante la próxima semana y el fin de semana venidero aumente el caudal de gente, como ocurrió históricamente”, sostuvo Rossi en referencia a la segunda quincena de enero, que suele evidenciar una mayor demanda.

En cuanto al movimiento turístico, entre el 1 y el 8 de enero se registraron 3.532 servicios de ómnibus en la terminal local, frente a los 3.245 del mismo período de 2025, además de un aumento del tránsito por la Autovía 2, con picos de más de 500 vehículos por hora en el peaje de Maipú.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez en declaraciones al portal 0223 se mostró conforme con la gran cantidad de visitantes durante las dos últimas semanas del 2025, favorecido por “un clima nunca visto” pero se mostró preocupada por el “consumo moderado” que a su entender, “ fue similar en toda la provincia y es un comportamiento lo vinimos viendo ya en las últimas temporadas, con estadías de cuatro noches y no de diez o quince días como antes”, expresó.

En relación al primer fin de semana del 2026, donde el clima fue otoñal, Martínez sostuvo que en Mar del Plata “hubo un 60% más o menos de alrededor de ocupación, que es bastante bajo para los primeros días de enero comparado con otras series históricas” y “que en relación al gasto se redujo un 30% el consumo durante el mes de diciembre respecto del año pasado. Que eso es lo que a nosotros más nos alarma, porque necesitamos turistas que dejen sus dineros en nuestro destino para que efectivamente los prestadores puedan tener una buena temporada”.

