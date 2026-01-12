UE-Mercosur: Santa Fe valoró el acuerdo pero "no todo lo que brilla es oro"

"Este acuerdo va a demandar seriedad y celeridad si queremos posicionar a la Argentina en el mundo, ganar mercados y darle previsibilidad a nuestro sector productivo. Con nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, estamos listos para acompañar esta etapa virtuosa en el escenario internacional". "Este acuerdo va a demandar seriedad y celeridad si queremos posicionar a la Argentina en el mundo, ganar mercados y darle previsibilidad a nuestro sector productivo. Con nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, estamos listos para acompañar esta etapa virtuosa en el escenario internacional".

Acuerdo UE-Mercosur, 25 años después

Tal lo informó Urgente24, la posibilidad de esta negociación multilateral data de 1999, cuando Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay comenzaron a presionar a través de sus diplomáticos para liberar el comercio con la Unión Europea. Desde el Viejo Continente, la resistencia fue constante, aunque el paso del tiempo fue añadiendo justificativos favorables al proyecto, que fue defendido principalmente por España y Alemania a lo largo de la historia.

En líneas generales, la nueva alianza podría generar una de las zonas comerciales más grandes del mundo con una reducción de aranceles cruzados de hasta el 90%. Esto provocaría que Europa deje de buscar gran parte del flujo de productos primarios en mercados como el de China o Estados Unidos, países que suelen imponer presiones comerciales a menudo.

En contraparte, el Mercosur quedaría abierto a los manufacturados europeos. Vehículos, maquinaria, productos químicos y muchos otros derivados del sector industrial podrían llegar a los países miembro con mínimos aranceles de importación, equilibrando parcialmente la balanza. De cualquier manera, el acuerdo aprobado este viernes en Bruselas contendrá cláusulas preventivas para la defensa de los productores europeos. Las mismas estarían basadas en cupos por producto para el ingreso sin aranceles, además de posibles maniobras de estabilización del mercado en caso de desequilibrio.

image Pablo Quirno celebró el convenio y destacó el rol de la Argentina en el bloque.

