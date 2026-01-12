SANTA FE. A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, aseguró que representa "una oportunidad comercial" clave para el territorio santafesino. Asimismo, remarcó que el 99,5% de las exportaciones argentinas se verán beneficiadas.
EXPECTATIVAS
UE-Mercosur: Santa Fe valoró el acuerdo pero "no todo lo que brilla es oro"
Desde Santa Fe sostienen que el acuerdo UE-Mercosur se trata de "una oportunidad comercial" clave para el territorio con desafíos para la industria.
Oportunidad que Santa Fe busca aprovechar
El funcionario sostuvo la ventaja comparativa de Santa Fe, principal provincia exportadora de soja y derivados, carnes, lácteos y productos de las economías regionales. Sobre esa línea señaló que la eliminación inmediata de aranceles para el 84% de los productos implicará más recursos para los productores y mayor capacidad de inversión en tecnología.
Puccini precisó que la UE es el segundo destino de exportación de la Argentina, con ventas cercanas a los USD 9.000 millones anuales, y que Santa Fe concentra el 24,51% de las mismas. En ese contexto, indicó que casi el 15% de las exportaciones totales provinciales tienen como destino países europeos, con Países Bajos, España e Italia como principales mercados.
Si bien se posicionó en el perfil agroexportador, el ministro también destacó que el pacto abre oportunidades para sectores de mayor valor agregado. En ese sentido, hizo hincapié en el potencial de alimentos procesados, biodiesel, aceites, productos lácteos, maquinaria agrícola y tecnología aplicada al agro, apoyados en la capacidad industrial, la economía del conocimiento y la innovación biotecnológica de la provincia.
Como cierre, advirtió que el sector manufacturero deberá adaptarse con rapidez frente al posible ingreso de bienes industriales europeos. Por ende, comprometió el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe con líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversiones.
Acuerdo UE-Mercosur, 25 años después
Tal lo informó Urgente24, la posibilidad de esta negociación multilateral data de 1999, cuando Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay comenzaron a presionar a través de sus diplomáticos para liberar el comercio con la Unión Europea. Desde el Viejo Continente, la resistencia fue constante, aunque el paso del tiempo fue añadiendo justificativos favorables al proyecto, que fue defendido principalmente por España y Alemania a lo largo de la historia.
En líneas generales, la nueva alianza podría generar una de las zonas comerciales más grandes del mundo con una reducción de aranceles cruzados de hasta el 90%. Esto provocaría que Europa deje de buscar gran parte del flujo de productos primarios en mercados como el de China o Estados Unidos, países que suelen imponer presiones comerciales a menudo.
En contraparte, el Mercosur quedaría abierto a los manufacturados europeos. Vehículos, maquinaria, productos químicos y muchos otros derivados del sector industrial podrían llegar a los países miembro con mínimos aranceles de importación, equilibrando parcialmente la balanza. De cualquier manera, el acuerdo aprobado este viernes en Bruselas contendrá cláusulas preventivas para la defensa de los productores europeos. Las mismas estarían basadas en cupos por producto para el ingreso sin aranceles, además de posibles maniobras de estabilización del mercado en caso de desequilibrio.
