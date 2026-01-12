La NASA observa los incendios en la Patagonia y lanza advertencia de último momento

De acuerdo con la NASA, sus satélites comenzaron a detectar incendios generalizados en la zona el 6 de enero.

Una foto capturada por la NASA lo muestra. Fue el 8 de enero de 2026, a través del MODIS (Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada) del satélite Aqua de la NASA.

La imagen muestra "la columna de humo que emanaba de dos grandes incendios que ardían en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO", destaca la agencia.

Impacto ambiental de los incendios forestales en la Patagonia

La NASA apunta que, según estimaciones satelitales del Sistema Mundial de Información Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales, la llamas carbonizaron más de 175 kilómetros cuadrados (67 millas cuadradas) en la Patagonia entre el 5 y el 8 de enero.

La agencia detalló que, el incendio más meridional se extendía hacia el este por las crestas entre los lagos Rivadavia, Futalaufquen y Menéndez; el más septentrional ardía en las empinadas laderas que rodean el lago Epuyén.

"Todos los lagos ocupan depresiones glaciares en forma de U, valles con bases inusualmente planas y laderas escarpadas, excavadas por la erosión glacial y periglacial", añade.

Mientras tanto, un gran tesoro ambiental en la Patagonia se ha estado perdiendo producto de las llamas.

"Las crestas están cubiertas de bosque templado andino patagónico, incluyendo secciones de selva valdiviana, con raras masas de alerce (Fitzroya cupressoides). Estas enormes coníferas de crecimiento lento, un tipo de ciprés, son los segundos árboles más longevos del planeta, algunos de los cuales sobreviven más de 3600 años", señala la NASA.

Y sigue: "Según documentos de la UNESCO , el Parque Nacional Los Alerces protege el 36 % de los bosques de alerce de Argentina, incluyendo las masas con mayor variabilidad genética en las laderas orientales de los Andes. Los bosques del parque también contienen variantes genéticas exclusivas y los ejemplares más longevos del país".

Lo último que se sabe de la situación es que, a pesar de que las lluvias han llevado un poco de alivio, el incendio sigue activo.

-------

Más noticias en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River