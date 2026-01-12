El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el régimen de Irán le manifestó estar dispuesto a negociar con Washington tras la amenaza del día anterior del republicano, en la que aseguraba que planeaba intervenir militarmente el país persa para ayudar a los manifestantes iraníes, quienes se están enfrentando a la policía del gobierno teocrático del ayatolá en medio de la devaluación de la moneda, la crisis hídrica y la brutal represión.
TRANSICIÓN EN EL GOLFO
La tiranía de la sharia en Irán abierta a negociar con Donald Trump para evitar una intervención
Irán confirma que ahora evalúa la oferta de Donald Trump para negociar, tras la amenaza de Washington de llevar a cabo una "operación militar especial" en el país persa en respuesta a la brutal represión del régimen contra los manifestantes.
"Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", declaró Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y que la Casa Blanca evalúa "tomar una decisión".
"Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.
Trump indicó que los líderes de Irán lo llamaron en las últimas horas para informarle que “quieren negociar”, después de que él amenazara un día antes con acciones militares en Irán debido a la violencia ejercida contra los manifestantes que claman por la caída del ayatolá y el retorno de la dinastía prooccidental iraní de Reza Pahlavi, quien está asilado en Washington y cuya familia tuvo que huir en 1979 tras el golpe de estado perpetrado por los seguidores del ayatolá Khomeini.
También aseguró que el régimen iraní "está empezando" a cruzar una línea porque "ha muerto gente que no tenía que morir" en el estallido social en las calles iraníes que continúa desde hace dos semanas. Además, culpó por esas muertes a la "violencia" del régimen teocrático del ayatolá.
"Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", expresó.
El mandatario estadounidense añadió que el Ejército de EE. UU. está "estudiando" el asunto y que "hay un par de opciones", entre ellas ejecutar una operación militar similar a la de junio (Martillo de Medianoche), en la que el Ejército estadounidense, en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel, bombardeó varios cuarteles militares e instalaciones nucleares de Irán para desbaratar el programa atómico que estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los militares, en un intento por evitar que se desarrolle una bomba atómica que caiga en manos de los proxies de Teherán, como Hezbolá, los hutíes de Yemen y Hamás, los cuales amenazan la supervivencia del Estado hebreo.
Irán evalúa negociar para no caer ante el ejército estadounidense
Irán dijo este lunes que mantiene abierta las comunicaciones con Estados Unidos mientras el presidente estadounidense Donald Trump afirma estar dispuesto a lanzar un operativo especial en el persa para “liberar” al pueblo iraní de las ataduras del régimen teocrático, el cual está reprimiendo a los manifestantes que arengan por la caída del gobierno del ayatolá y el retorno de la dinastía prooccidental del sha, en un contexto signado por la crisis económica y el hartazgo social ante la represión sin escrúpulos de la tiranía de la sharia.
El domingo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se comprometió a ejecutar reformas en la economía, en medio de la devaluación de la moneda a niveles vertiginosos, afirmando que su gobierno está “listo para escuchar a su pueblo” después de dos semanas de manifestaciones cada vez más violentas en todo el país, en las que murieron 10 agentes de seguridad y 538 civiles.
Esto denota un cambio de postura del régimen, después de que la semana pasada el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, llamara a “poner mano dura” contra los “alborotadores” en medio del estallido social en las calles.
Las protestas comenzaron hace dos semanas, lideradas por la juventud iraní y los comerciantes, asfixiados por la devaluación de la moneda y exigiendo el retorno al poder de la dinastía prooccidental del sha, derrocada por la Revolución Islámica en 1979. Actualmente, el heredero legítimo del sha, asilado todos estos años en Estados Unidos, se encuentra en Egipto, a la espera de un posible ataque estadounidense-iraní contra el régimen del ayatolá.
