"Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", expresó.

El mandatario estadounidense añadió que el Ejército de EE. UU. está "estudiando" el asunto y que "hay un par de opciones", entre ellas ejecutar una operación militar similar a la de junio (Martillo de Medianoche), en la que el Ejército estadounidense, en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel, bombardeó varios cuarteles militares e instalaciones nucleares de Irán para desbaratar el programa atómico que estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los militares, en un intento por evitar que se desarrolle una bomba atómica que caiga en manos de los proxies de Teherán, como Hezbolá, los hutíes de Yemen y Hamás, los cuales amenazan la supervivencia del Estado hebreo.

¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos? ¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?

Irán evalúa negociar para no caer ante el ejército estadounidense

Irán dijo este lunes que mantiene abierta las comunicaciones con Estados Unidos mientras el presidente estadounidense Donald Trump afirma estar dispuesto a lanzar un operativo especial en el persa para “liberar” al pueblo iraní de las ataduras del régimen teocrático, el cual está reprimiendo a los manifestantes que arengan por la caída del gobierno del ayatolá y el retorno de la dinastía prooccidental del sha, en un contexto signado por la crisis económica y el hartazgo social ante la represión sin escrúpulos de la tiranía de la sharia.

El domingo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se comprometió a ejecutar reformas en la economía, en medio de la devaluación de la moneda a niveles vertiginosos, afirmando que su gobierno está “listo para escuchar a su pueblo” después de dos semanas de manifestaciones cada vez más violentas en todo el país, en las que murieron 10 agentes de seguridad y 538 civiles.

Esto denota un cambio de postura del régimen, después de que la semana pasada el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, llamara a “poner mano dura” contra los “alborotadores” en medio del estallido social en las calles.

Las protestas comenzaron hace dos semanas, lideradas por la juventud iraní y los comerciantes, asfixiados por la devaluación de la moneda y exigiendo el retorno al poder de la dinastía prooccidental del sha, derrocada por la Revolución Islámica en 1979. Actualmente, el heredero legítimo del sha, asilado todos estos años en Estados Unidos, se encuentra en Egipto, a la espera de un posible ataque estadounidense-iraní contra el régimen del ayatolá.

