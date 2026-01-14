urgente24
Boca 0-0 Millonarios: examen Xeneize aprobado, con novedades en el equipo de Úbeda

Boca vs. Millonarios

Boca vs. Millonarios

@BocaJrsOficial
Boca vs. Millonarios

Boca vs. Millonarios

@BocaJrsOficial

Boca y Millonarios no se sacaron diferencias en el resultado, pero el Xeneize tuvo chances claras de gol. Zeballos falló un penal sobre la hora.

14 de enero de 2026 - 17:40

EN VIVO

B oca Juniors y Millonarios FC igualaron 0-0 en su amistoso de pretemporada en La Bombonera. El partido, que tuvo chances claras pero que no se tradujeron en goles, llevó por nombre Copa Miguel Ángel Russo a modo de homenaje a quien supo ser DT campeón en ambos clubes.

Resumen del partido

Live Blog Post

Final del partido: Boca y Millonarios empataron 0-0

Live Blog Post

¡ZEBALLOS FALLA EL PENAL! VIDEO: Flojo disparo del Changuito y el arquero la retiene sin dar rebote

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011588564954292496&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Penal para Boca! Zeballos durmió a todos y lo derribaron dentro del área

Live Blog Post

Más cambios en Boca: ingresa Kevin Zenón

Sale Brian Aguirre.

Live Blog Post

¡Otra vez Merentiel! VIDEO: El delantero reventó el travesaño de zurda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011583261667975352&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Lo que se perdió Merentiel! VIDEO: La Bestia estaba debajo del arco y la tiró por arriba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011580429762023526&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Una gloria de River a la cancha! Radamel Falcao ingresa en Millonarios

Live Blog Post

Más cambios en Boca: adentro Tomás Belmonte y Malcom Braida

Afuera Leandro Paredes y Lautaro Blanco.

Live Blog Post

El Xeneize perdió control y fluidez, y aunque no sufre le cuesta mucho generar situaciones claras en el arco rival

Live Blog Post

Úbeda mueve el banco: adentro Williams Alarcón

Sale Ander Herrera.

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡Qué tiro libre metió Paredes! VIDEO: La pelota pasó muy cerca y dio en la cara externa de la red

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011572257487794406&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Qué asistencia de Ander Herrera! VIDEO: El vasco dejó a Aguirre mano a mano con el arquero, pero su compañero no estuvo fino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011568409310306465&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Boca domina con la pelota, mientras que Millonarios es más reactivo y apuesta a contragolpear

Live Blog Post

¡Se lo perdió Di Lollo! VIDEO: El defensor cabeceó solo dentro del área, pero saltó incómodo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011562186385092897&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Formación confirmada de Boca: 4-3-3 para el Xeneize

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Aguirre, Merentiel, Zeballos.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Boca vs. Millonarios

El partido se transmite por Disney+ Premium.

Live Blog Post

Paredes explicó por qué continuar con Úbeda es "muy bueno" para Boca

El capitán de Boca se refirió a la continuidad del entrenador: "Siempre tuvimos la ilusión de que (Claudio Úbeda) siguiera con nosotros. Habíamos encontrado lo que él nos había inculcado. Seguir con él para nosotros era importante. Es muy bueno para todos".

Live Blog Post

De Cavani a Palacios, estas son las 4 bajas de Boca para el partido

El Departamento médico del club confirmó las lesiones de sus cuatro futbolistas, que no están esta tarde ante Millonarios:

-Edinson Cavani: Lumbalgia

-Milton Giménez: Lumbalgia

-Carlos Palacios: Sinovitis en rodilla derecha

-Rodrigo Battaglia: Tendinopatía en el tendón de Aquiles

Live Blog Post

ÚLTIMO MOMENTO: Riquelme confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse

En la previa del encuentro, el mandatario aseguró que esta es apenas la primera edición de la Copa Miguen Ángel Russo. Dijo: "La vamos a jugar todos los años. No va a ser solo hoy. La vamos a jugar todos los eneros".

Live Blog Post

Riquelme elogió a Hinestroza pero evitó hablar de su llegada: "Lo digo como hincha"

Marino Hinestroza es el refuerzo apuntado por Boca este mercado de pases. Cuando parecía que tenía todo acordado con Atlético Nacional tras varias semanas de tironeos, este miércoles apareció un nuevo contratiempo que impidió a las partes avanzar.

En la previa del encuentro, Juan Román Riquelme fue consultado por este tema y, aunque elogió al delantero colombiano, evitó dar detalles de las negociaciones: "Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones. Lo digo como hincha eso".

Román no amplió más al respecto, pero se refirió al plantel y los mercados de pases anteriores, ensayando una respuesta/defensa a las críticas por no haber incorporado, hasta ahora, ninguna cara nueva: "Con mucha ilusión de verdad. Soy un convencido de que tenemos un gran plantel con grandes jugadores. En enero habían llegado 7 jugadores y estábamos todos felices. Se escuchaba en la tele que era el mejor mercado de pases de los últimos años".

Y agregó: "En junio incorporamos a Braida, Pellegrino. Llegó Paredes, que era el jugador que todos queríamos. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa tener la suerte de contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan locos. Sabemos que a los jugadores les lleva un poco más de tiempo que a otros acomodarse a nuestro club. Tengo toda la confianza que este año lo van a disfrutar muchísimo".

Live Blog Post

Live Blog Post

Por qué se llama Copa Miguel Ángel Russo

Fue un acuerdo entre Boca y Millonarios. Además de la conocida trayectoria de Miguel Ángel Russo en el Xeneize, también dirigió al club colombiano y lo sacó campeón en 2017. Millonarios, además, fue una etapa especial para Miguel, ya que allí le detectaron el cáncer con el que luego conviviría el resto de su vida.

"Él estaba muy agradecido a Millonarios, y para nosotros era muy importante arrancar esta copa. Estamos agradecidos a toda esa institución porque se pusieron a disposición enseguida", dijo Riquelme, presidente Xeneize.

Live Blog Post

Posible formación de Boca para esta tarde

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Aguirre, Merentiel, Zeballos.

