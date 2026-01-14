Boca 0-0 Millonarios: examen Xeneize aprobado, con novedades en el equipo de Úbeda

Live Blog Post

Riquelme elogió a Hinestroza pero evitó hablar de su llegada: "Lo digo como hincha"

Marino Hinestroza es el refuerzo apuntado por Boca este mercado de pases. Cuando parecía que tenía todo acordado con Atlético Nacional tras varias semanas de tironeos, este miércoles apareció un nuevo contratiempo que impidió a las partes avanzar.

En la previa del encuentro, Juan Román Riquelme fue consultado por este tema y, aunque elogió al delantero colombiano, evitó dar detalles de las negociaciones: "Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones. Lo digo como hincha eso".

Román no amplió más al respecto, pero se refirió al plantel y los mercados de pases anteriores, ensayando una respuesta/defensa a las críticas por no haber incorporado, hasta ahora, ninguna cara nueva: "Con mucha ilusión de verdad. Soy un convencido de que tenemos un gran plantel con grandes jugadores. En enero habían llegado 7 jugadores y estábamos todos felices. Se escuchaba en la tele que era el mejor mercado de pases de los últimos años".

Y agregó: "En junio incorporamos a Braida, Pellegrino. Llegó Paredes, que era el jugador que todos queríamos. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa tener la suerte de contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan locos. Sabemos que a los jugadores les lleva un poco más de tiempo que a otros acomodarse a nuestro club. Tengo toda la confianza que este año lo van a disfrutar muchísimo".