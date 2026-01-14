B oca Juniors y Millonarios FC igualaron 0-0 en su amistoso de pretemporada en La Bombonera. El partido, que tuvo chances claras pero que no se tradujeron en goles, llevó por nombre Copa Miguel Ángel Russo a modo de homenaje a quien supo ser DT campeón en ambos clubes.
Boca 0-0 Millonarios: examen Xeneize aprobado, con novedades en el equipo de Úbeda
Boca y Millonarios no se sacaron diferencias en el resultado, pero el Xeneize tuvo chances claras de gol. Zeballos falló un penal sobre la hora.
-
21:00
Final del partido: Boca y Millonarios empataron 0-0
-
20:56
¡ZEBALLOS FALLA EL PENAL! VIDEO: Flojo disparo del Changuito y el arquero la retiene sin dar rebote
-
20:55
¡Penal para Boca! Zeballos durmió a todos y lo derribaron dentro del área
-
20:52
Más cambios en Boca: ingresa Kevin Zenón
-
20:39
¡Otra vez Merentiel! VIDEO: El delantero reventó el travesaño de zurda
-
20:38
¡Lo que se perdió Merentiel! VIDEO: La Bestia estaba debajo del arco y la tiró por arriba
-
20:31
¡Una gloria de River a la cancha! Radamel Falcao ingresa en Millonarios
-
20:30
Más cambios en Boca: adentro Tomás Belmonte y Malcom Braida
-
20:26
El Xeneize perdió control y fluidez, y aunque no sufre le cuesta mucho generar situaciones claras en el arco rival
-
20:14
Úbeda mueve el banco: adentro Williams Alarcón
-
20:12
Comienza el 2T
-
19:51
Final del 1T
-
19:50
¡Qué tiro libre metió Paredes! VIDEO: La pelota pasó muy cerca y dio en la cara externa de la red
-
19:41
¡Qué asistencia de Ander Herrera! VIDEO: El vasco dejó a Aguirre mano a mano con el arquero, pero su compañero no estuvo fino
-
19:24
Boca domina con la pelota, mientras que Millonarios es más reactivo y apuesta a contragolpear
-
19:15
¡Se lo perdió Di Lollo! VIDEO: El defensor cabeceó solo dentro del área, pero saltó incómodo
-
19:02
Comienza el partido
-
18:59
Formación confirmada de Boca: 4-3-3 para el Xeneize
-
18:54
-
18:40
Paredes explicó por qué continuar con Úbeda es "muy bueno" para Boca
-
18:31
De Cavani a Palacios, estas son las 4 bajas de Boca para el partido
-
18:10
ÚLTIMO MOMENTO: Riquelme confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse
-
17:51
Riquelme elogió a Hinestroza pero evitó hablar de su llegada: "Lo digo como hincha"
-
17:39
TV: Dónde ver Boca vs. Millonarios
-
17:37
Por qué se llama Copa Miguel Ángel Russo
-
17:29
Posible formación de Boca para esta tarde
