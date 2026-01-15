Delcy Rodríguez propuso reformar la ley de hidrocarburos en Venezuela para impulsar las inversiones en el sector petrolero. Hoy la legislación de su país exige que la estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantenga la mayoría accionaria en todos los proyectos conjuntos con socios extranjeros.
Con Delcy Rodríguez en Venezuela Donald Trump 'es Gardel'
Delcy Rodríguez propuso reformar la ley de hidrocarburos en Venezuela para impulsar las inversiones petroleras (tienen nombre y apellido).
La mandataria anunció el jueves (15/01) que enviará al Parlamento una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones en el sector petrolero, en medio del interés de empresas estadounidenses y el esquema de control financiero supervisado por Washington.
El anuncio fue realizado durante su discurso anual ante la Asamblea Nacional, apenas diez días después de asumir el cargo tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Rodríguez explicó que la iniciativa busca atraer capital hacia áreas de la industria que históricamente han permanecido inactivas".
En su intervención, señaló que los recursos obtenidos se orientarán a "mejorar los salarios de los trabajadores y a financiar servicios públicos". En esa línea, anunció la creación de dos fondos especiales que recibirán “ cualquier divisa” que ingrese al país. Uno estará destinado a complementar los ingresos laborales y otro a financiar hospitales, escuelas, viviendas y servicios básicos como agua, electricidad y vialidad.
El discurso de Rodríguez coincidió con la reunión en Washington entre Trump y la líder opositora María Corina Machado, como informamos por separado.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente estadounidense considera a Rodríguez “extremadamente cooperativa” y que está satisfecho con la evolución de la transición.
Las declaraciones de Rodríguez muestran los ejes iniciales de su gestión interina: reforma del marco petrolero, uso social de los ingresos energéticos y una relación pragmática con Estados Unidos, marcada por la cooperación económica y un discurso político que combina apertura diplomática con fuertes críticas al accionar estadounidense reciente.
