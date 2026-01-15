Con Delcy Rodríguez en Venezuela Donald Trump 'es Gardel'

Estos flujos de inversión se incorporen a nuevos campos, campos donde nunca ha habido inversión y a campos donde no existe infraestructura Estos flujos de inversión se incorporen a nuevos campos, campos donde nunca ha habido inversión y a campos donde no existe infraestructura

En su intervención, señaló que los recursos obtenidos se orientarán a "mejorar los salarios de los trabajadores y a financiar servicios públicos". En esa línea, anunció la creación de dos fondos especiales que recibirán “ cualquier divisa” que ingrese al país. Uno estará destinado a complementar los ingresos laborales y otro a financiar hospitales, escuelas, viviendas y servicios básicos como agua, electricidad y vialidad.

image Donald Trump duda de María Corina Machado, aunque la reciba en la Casa Blanca

El discurso de Rodríguez coincidió con la reunión en Washington entre Trump y la líder opositora María Corina Machado, como informamos por separado.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente estadounidense considera a Rodríguez “extremadamente cooperativa” y que está satisfecho con la evolución de la transición.

Las declaraciones de Rodríguez muestran los ejes iniciales de su gestión interina: reforma del marco petrolero, uso social de los ingresos energéticos y una relación pragmática con Estados Unidos, marcada por la cooperación económica y un discurso político que combina apertura diplomática con fuertes críticas al accionar estadounidense reciente.

