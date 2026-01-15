Trump baja los aranceles a Taiwan y sella trato por US$ 250.000 millones, a pesar de China

Las inversiones de Taiwan en Estados Unidos

Estas inversiones estarán destinadas a ampliar la capacidad de producción y la innovación en áreas clave como la fabricación de chips, la energía y la inteligencia artificial.

El acuerdo también establece un sistema de cuotas que permitirá la importación libre de aranceles de semiconductores fabricados en Taiwán. Las compañías que inviertan en nuevas plantas de manufactura en territorio estadounidense podrán importar hasta 2,5 veces su capacidad de producción planificada sin pagar los llamados aranceles de seguridad nacional durante el período de construcción. En el caso de las empresas que ya operan fábricas de chips en Estados Unidos, el límite será de 1,5 veces su capacidad productiva.

Este entendimiento se produce después de que la Casa Blanca amenazara el año pasado con imponer aranceles de hasta el 100% a los semiconductores extranjeros si las compañías no trasladaban parte de su producción a Estados Unidos.

Aunque la imposición de estos gravámenes fue retrasada, Washington inició en abril una investigación de seguridad nacional bajo la Sección 232 para evaluar cómo aplicar posibles medidas al sector.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), responsable de cerca del 90% de los semiconductores avanzados del mundo, ya había anunciado una inversión de US$ 165.000 millones en Estados Unidos para construir plantas de fabricación y un centro de investigación y desarrollo en Arizona.

Desde allí produce chips para empresas líderes como Nvidia y Apple. La compañía afirmó que recibe con satisfacción la posibilidad de acuerdos comerciales sólidos entre Estados Unidos y Taiwán, y subrayó que sus decisiones de inversión responden a la demanda del mercado y a las necesidades de sus clientes.

El gobierno estadounidense también señaló que Taiwán ofrecerá garantías de crédito por al menos US$ 250.000 millones para facilitar nuevas inversiones. La isla asiática se ha consolidado durante décadas como un actor central en la industria electrónica global, gracias a una política industrial enfocada en los semiconductores.

