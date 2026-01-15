No es Vero Lozano: Qué famosa apuntó contra Wanda Nara y se postuló para reemplazarla

“Vamos a levantar el rating de eso. A mí me encanta, porque yo sé hacer el show”, aseguró.

En ese sentido, la exvedette cuestionó el desempeño Wanda Nara en el programa y aseguró que la conductora sería reemplazada.

“Es un rating bajo. Yo sé que el año que viene ya Wanda no va a estar… Son ratings que están muy bajos, hay que capturar público, los anunciantes quieren que suban los números más”, apuntó.

Acerca de cuáles famosos escogería, hipotéticamente, para participar en MasterChef, Alfano fue tajante.

"Hay personas que necesitan elegir con quiénes trabajar, yo trabajo con el que me pongan. Con quién me pongan yo hago rating, que venga el que quiera", dijo.

"Yo este juego lo sé jugar muy bien", concluyó la diva.

Graciela Alfano

Graciela Alfano hace revelaciones sexuales de Mauricio Macri

Vale recordar que Alfano también ha sido noticia recientemente por revelar detalles íntimos del vínculo que tuvo con Mauricio Macri.

En conversación con Moria Casán, en el programa "La mañana con Moria" (Eltrece), la diva sorprendió al hacer algunas confesiones íntimas sobre Mauricio Macri.

"¿Ya te acostaste con Macri?", le preguntó la conductora. A lo que Alfano respondió: "Sí, mi amor, hace años, años, años. Yo lo conocí hace muchos años, cuando estaba en El Periscopio y tuve una relación de 7 años".

Moria quería saber más y le preguntó: "¿Es bueno en la cama?". Y la diva contestó: "Sí, me encanta. me encanta. Rinde en la cama, es muy divertido. Pero, te juro, se le ocurre cada cosa en la cama, que a mí me divirtió muchísimo. Éramos clandestinos".

Alfano además aseguró que el expresidente Mauricio Macri la invitó a comer tras su separación de Juliana Awada.

