HBO Max tiene en su catálogo una miniserie que no te va a dejar respirar tranquilo. "La escalera" ('The Staircaise', en su versión original) llegó en 2022 para sacudir el tablero del true crime con una propuesta que mezcla actuaciones de primer nivel, una dirección impecable y una historia real que todavía genera debate.
"DE LOS MEJORES TRABAJOS"
La miniserie de 8 capítulos que todos terminan rapidísimo
Un escritor acusado, una escena doméstica confusa y un juicio que explotó en los medios. HBO Max apuesta fuerte con una miniserie basada en hechos reales.
En apenas ocho episodios, esta producción te arrastra hacia un caso judicial que parece sacado de una pesadilla: la muerte de Kathleen Peterson y la acusación que cayó como un martillo sobre su esposo, el escritor Michael Peterson.
La trama te sitúa en el año 2001, en pleno Condado de Durham, Carolina del Norte. Una noche que debería haber sido como cualquier otra termina con Kathleen desplomada al pie de una escalera, y lo que parecía un trágico accidente doméstico se transforma rápidamente en un huracán mediático y judicial cuando las autoridades señalan al marido como el principal sospechoso de asesinato.
Antonio Campos y Leigh Janiak se pusieron al frente de esta dirección, y hay que reconocerles el mérito de haber construido un relato que no se conforma con mostrar los hechos superficialmente. Cada capítulo, de aproximadamente una hora de duración, funciona como una pieza de un rompecabezas gigante donde las verdades a medias y las mentiras piadosas se entremezclan hasta volverse indistinguibles.
El elenco es una bomba. Colin Firth encarna a Michael Peterson con una intensidad que te hace dudar constantemente de su inocencia o culpabilidad. Lo acompañan Toni Collette, Parker Posey, Sophie Turner, Juliette Binoche, Rosemarie Dewitt, Patrick Schwarzenegger y Michael Stuhlbarg.
Crítica unánime para esta miniserie inspirada en un caso real
La crítica internacional quedó rendida ante esta propuesta. Peter Travers de ABC News fue contundente: "'The Staircase' te mantendrá en vilo y te dejará con ganas de más (...) Un motor potente y provocador y lo mejor de la televisión".
Richard Roeper, de Chicago Sun-Times, destacó las actuaciones: "Se trata de un drama bien escrito con personajes claramente definidos (...) Firth realiza uno de los mejores trabajos de su brillante carrera (...) 'The Staircase' nos mantiene atrapados durante todo el tiempo".
Mientras que Brian Tallerico de The Playlist amplió el panorama: "Un fascinante drama 'true crime'. Trata sobre las diferentes versiones de la justicia, el enjuiciamiento público, la traición y la lealtad familiar. Realmente lo tiene todo y claramente Campos le saca el máximo partido".
Ahora bien, acá viene la advertencia que tenés que leer: si pensás que vas a poder verla tranquilamente durante el fin de semana, te tengo malas noticias. Estas son de esas series que se devoran de una sentada porque cada episodio cierra con un gancho que te obliga a darle play al siguiente sin pensarlo dos veces. "La escalera" no es simplemente una historia sobre un crimen: es un retrato despiadado sobre cómo la verdad puede tener múltiples caras.
