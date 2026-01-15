La miniserie de 8 capítulos que todos terminan rapidísimo

Crítica unánime para esta miniserie inspirada en un caso real

La crítica internacional quedó rendida ante esta propuesta. Peter Travers de ABC News fue contundente: "'The Staircase' te mantendrá en vilo y te dejará con ganas de más (...) Un motor potente y provocador y lo mejor de la televisión".

Richard Roeper, de Chicago Sun-Times, destacó las actuaciones: "Se trata de un drama bien escrito con personajes claramente definidos (...) Firth realiza uno de los mejores trabajos de su brillante carrera (...) 'The Staircase' nos mantiene atrapados durante todo el tiempo".

Mientras que Brian Tallerico de The Playlist amplió el panorama: "Un fascinante drama 'true crime'. Trata sobre las diferentes versiones de la justicia, el enjuiciamiento público, la traición y la lealtad familiar. Realmente lo tiene todo y claramente Campos le saca el máximo partido".

image "La escalera", disponible en HBO Max.

Ahora bien, acá viene la advertencia que tenés que leer: si pensás que vas a poder verla tranquilamente durante el fin de semana, te tengo malas noticias. Estas son de esas series que se devoran de una sentada porque cada episodio cierra con un gancho que te obliga a darle play al siguiente sin pensarlo dos veces. "La escalera" no es simplemente una historia sobre un crimen: es un retrato despiadado sobre cómo la verdad puede tener múltiples caras.

