Al parecer el rumbo profesional de Roberto García Moritán cambió y así lo hizo saber mediante un video que compartió en su cuenta personal de Instagram en la tarde del jueves (15/01). Inesperadamente, el empresario anunció su incorporación en Polémica en el Bar para posteriormente hacer su debut en el ciclo televisivo.
DEBUTÓ COMO PANELISTA
Roberto García Moritán redefine su perfil público: De la política a Polémica en el Bar
Luego de las sospechas públicas de presuntas irregularidades en su rol de funcionario, Roberto García Moritán decidió pegar un volantazo en su carrera.
"Me venían ofreciendo trabajar en televisión en un formato que no sé si es el ideal para mí, pero acepté. Vamos a hacerlo a prueba un mes y voy a estar arrancando en la mesa de Polémica en el Bar", expresó mirando a cámara desde adentro de su auto.
Finalmente, por la noche apareció sentado en la histórica mesa junto Mariano Iúdica y el resto de sus compañeros para analizar los temas más relevantes de la jornada a través de la pantalla de América TV.
La primera pregunta que recibió por parte del conductor fue si estaba soltero, y aprovechó para confirmar su separación de la modelo Priscila Crivocapich y agregó: "Muy tranquilo. Estamos bien". Asimismo, posteriormente se desenvolvió correctamente opinando cuando le daban lugar al dar sus primeros pasos como panelista de televisión.
La separación de Roberto García Moritán y Pampita generó un quiebre en su carrera
En septiembre de 2024 Roberto García Moritán se separó de Pampita y el hecho convirtió en un foco de atención mediática. La ruptura, confirmada tras semanas de versiones cruzadas, expuso tensiones internas y marcó el abrupto final de los padres de Ana.
En medio del escándalo, el exfuncionario quedó envuelto en sospechas públicas de presuntas irregularidades, difundidas en el debate político, que rápidamente negó y que no cuentan hasta el momento con condenas judiciales. Sin embargo, el contexto aceleró su decisión de bajar el perfil y tomar distancia de la actividad política activa.
El empresario a partir de ese entonces optó por correrse del escenario institucional mientras se reconfigura su imagen pública y desde ese entonces inició una etapa de repliegue y redefinición.
Su alejamiento marca un punto de inflexión, en un clima donde la exposición en los medios de comunicación y las conjeturas pesan tanto como las decisiones privadas.
