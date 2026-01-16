Roberto García Moritán redefine su perfil público: De la política a Polémica en el Bar

La separación de Roberto García Moritán y Pampita generó un quiebre en su carrera

En septiembre de 2024 Roberto García Moritán se separó de Pampita y el hecho convirtió en un foco de atención mediática. La ruptura, confirmada tras semanas de versiones cruzadas, expuso tensiones internas y marcó el abrupto final de los padres de Ana.

En medio del escándalo, el exfuncionario quedó envuelto en sospechas públicas de presuntas irregularidades, difundidas en el debate político, que rápidamente negó y que no cuentan hasta el momento con condenas judiciales. Sin embargo, el contexto aceleró su decisión de bajar el perfil y tomar distancia de la actividad política activa.

El empresario a partir de ese entonces optó por correrse del escenario institucional mientras se reconfigura su imagen pública y desde ese entonces inició una etapa de repliegue y redefinición.

Su alejamiento marca un punto de inflexión, en un clima donde la exposición en los medios de comunicación y las conjeturas pesan tanto como las decisiones privadas.

