LAM encontró la estrategia justa para ganarle a Bendita y lo duplicó en rating

Bendita sin norte y un liderazgo que se nota al aire

El contraste con Bendita es cada vez más evidente. La salida de Beto Casella dejó al programa de El Nueve en una especie de limbo editorial, donde no termina de quedar claro qué quiere ser ni para quién habla. Edith Hermida aporta oficio y presencia, pero el formato parece no haber encontrado todavía una identidad propia que ordene el contenido y marque un rumbo claro.

LAM, en cambio, tiene liderazgo, y eso se percibe al aire. No hay sensación de parche ni de transición eterna. Hay conducción, criterio y una idea bastante clara de qué mostrar y qué no. Mientras Bendita apuesta a un humor más cerrado sobre sí mismo, LAM se abre, sale, prueba y se arriesga, incluso sabiendo que no todo va a funcionar perfecto.

image Bendita quedó desorientado tras la salida de Beto Casella y todavía no encontró un rumbo claro. LAM, con liderazgo y criterio editorial, aprovechó ese vacío y estiró la diferencia en rating.

A las 21:00, cuando LAM alcanzó picos de 3,9 y 4,1 puntos durante media hora, Bendita apenas tocó su máximo del día con 1,9, según la misma planilla de Kantar Ibope, marcando su piso más bajo en lo que va de las primeras semanas del 2026. No es sólo una cuestión de rating: es una diferencia de clima, de energía y de lectura del público.

En este arranque de año, LAM no sólo empezó mejor: empezó entendiendo algo que a otros todavía les cuesta asumir. Cuando la tele conecta con la calle, el resto viene solo.

