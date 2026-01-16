Oficializaron los subsidios focalizados en luz y gas: El que pasa los topes de consumo, pierde...

Pero la normativa también contempla consumos base diferenciales para zonas cálidas y muy cálidas, con topes de hasta 370 kWh y 550 kWh respectivamente durante los meses de verano.

Por otro lado, se crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utilizará la información actual del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que será eliminado.

Los usuarios podrán actualizar sus datos y la composición de su grupo familiar a través de formularios digitales o de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En cuanto al gas, entra en vigencia el SEF en las facturas y dejará de aplicarse la Tarifa Social Federal de Gas.

También se avanza en la migración del Programa Hogar (de subsidio a la garrafa social) hacia el nuevo régimen, proceso que demandará hasta seis meses.

Cómo tramitar los beneficios en luz y gas

Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, en función de los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica.

Quienes cumplen con los requisitos acceden a una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que el resto abona el costo pleno del servicio.

Refrescadas las novedades agreguemos que el Ministerio de Economía lanzó una nueva web que permite acceder a toda la información vinculada al otorgamiento de subsidios energéticos: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

En ella, los usuarios podrán consultar si reciben asistencia, así como realizar reclamos

