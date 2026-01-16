"Al pedo": OLGA ninguneó a Mirtha Legrand y la respuesta fue tan simple como letal

Embed

Mientras algunos provocan, Mirtha Legrand sigue llenando salas

Mirtha respondió al ninguneo, lejos de quedarse callada, pero eligió el camino que mejor maneja: no exponerse y dejar que su trayectoria hable sola. Desde Con Carmen (El Nueve), Guillermo Barrios contó que se comunicó directamente con ella y que la reacción de la histórica conductora fue breve pero firme. Según trascendió, la diva calificó a los responsables como "maleducados e irrespetuosos", sin intención de profundizar públicamente.

Fernanda Iglesias aportó más detalles y contó cómo fue ese intercambio privado: "Yo le mandé el video para que lo vea. Me dijo ‘Ay, pero qué pasó, me angustian estos mensajes’. Ahí dije ‘Ay, no, es una señora de 99 años, ¿qué hago?’". Y luego remarcó la respuesta final de Mirtha, que terminó siendo una definición de época: "Ya lo vi, no merece ningún comentario. Trabajo porque me hace muy feliz y me va espléndido. Vení a Mar del Plata para ver la reacción del público".

image En lugar de confrontar públicamente, Mirtha respondió con elegancia y trabajo. Su vigencia, avalada por el público, mostró la fragilidad de ciertas irreverencias digitales.

Y ahí está el punto que muchos pasan por alto cuando hablan de "vigencia". Mirtha no está al aire por inercia ni por capricho, está porque hay público, porque llena teatros, porque sigue generando interés y porque entiende el oficio mejor que nadie. Pampito lo resumió con una frase que no necesita mucha vuelta: "Es la reina, la número uno, la amamos. No habrá otra igual. No le falten el respeto a Mirtha Legrand, por favor".

El streaming puede ser irreverente, fresco y provocador, pero cuando la provocación se vuelve liviana y desinformada, deja de ser rebeldía y pasa a ser desconocimiento. Mirtha, con casi un siglo de vida y más de ocho décadas de trabajo, marcó la cancha sin levantar la voz. Y, una vez más, respondió haciendo lo único que sabe hacer: trabajar.

