Un comentario lanzado al pasar en un streaming desató la polémica y evidenció que no siempre vale todo, especialmente si el micrófono está prendido y corre por redes a velocidad de la luz. En OLGA, alguien creyó gracioso correr a Mirtha Legrand del presente y terminó abriendo una discusión mucho más incómoda de lo que imaginaba.
"ES UNA SEÑORA DE 99 AÑOS"
"Al pedo": OLGA ninguneó a Mirtha Legrand y la respuesta fue tan simple como letal
Un "chiste" en OLGA sobre Mirtha Legrand desató la polémica. La histórica conductura quedó en la mira pero respondió sin show y dejó incómodo al streaming.
La frase en OLGA que quiso ser chicana y terminó marcando época
Todo pasó en Tapados de laburo, programa del canal OLGA conducido por Nacho Elizalde, Luli González, Evelyn Botto y Mortedor, que se emitía desde la playa, donde el streaming se mueve con una sensación de informalidad permanente, casi como si no hubiera consecuencias.
En medio de una charla sobre Carlos Villagrán y su continuidad interpretando a Quico a sus 82 años, Valentino Rizzuti tiró una comparación que descolocó a propios y ajenos: "Es un hombre grande, está al pedo. No quiero dar ejemplos argentinos, pero hay mucha gente que tiene muchísima plata, es muy grande… ¡Mirtha Legrand!".
No fue solo lo que dijo, sino cómo y cuándo lo dijo. No había una construcción humorística, ni un remate claro, ni una idea detrás que justificara la provocación. Es más, en el mismo estudio se notó la rareza del clima: Nacho Elizalde y Evelyn Botto trataron de bajar un cambio, relativizar, correr el foco, pero ya todo el mundo había tomado nota del comentario. Y cuando eso pasa, el streaming pasa a ser contenido viral, con todo lo que eso implica.
El fragmento circuló rápido en redes, llegó a programas de televisión abierta, donde fue analizado. "La guerra menos pensada del verano. Streamers vs Mirtha Legrand. Se le faltó un poco el respeto a la Chiqui", llegó a decir Pampito desde Puro Show (El Trece).
Mientras algunos provocan, Mirtha Legrand sigue llenando salas
Mirtha respondió al ninguneo, lejos de quedarse callada, pero eligió el camino que mejor maneja: no exponerse y dejar que su trayectoria hable sola. Desde Con Carmen (El Nueve), Guillermo Barrios contó que se comunicó directamente con ella y que la reacción de la histórica conductora fue breve pero firme. Según trascendió, la diva calificó a los responsables como "maleducados e irrespetuosos", sin intención de profundizar públicamente.
Fernanda Iglesias aportó más detalles y contó cómo fue ese intercambio privado: "Yo le mandé el video para que lo vea. Me dijo ‘Ay, pero qué pasó, me angustian estos mensajes’. Ahí dije ‘Ay, no, es una señora de 99 años, ¿qué hago?’". Y luego remarcó la respuesta final de Mirtha, que terminó siendo una definición de época: "Ya lo vi, no merece ningún comentario. Trabajo porque me hace muy feliz y me va espléndido. Vení a Mar del Plata para ver la reacción del público".
Y ahí está el punto que muchos pasan por alto cuando hablan de "vigencia". Mirtha no está al aire por inercia ni por capricho, está porque hay público, porque llena teatros, porque sigue generando interés y porque entiende el oficio mejor que nadie. Pampito lo resumió con una frase que no necesita mucha vuelta: "Es la reina, la número uno, la amamos. No habrá otra igual. No le falten el respeto a Mirtha Legrand, por favor".
El streaming puede ser irreverente, fresco y provocador, pero cuando la provocación se vuelve liviana y desinformada, deja de ser rebeldía y pasa a ser desconocimiento. Mirtha, con casi un siglo de vida y más de ocho décadas de trabajo, marcó la cancha sin levantar la voz. Y, una vez más, respondió haciendo lo único que sabe hacer: trabajar.
