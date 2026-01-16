En C5N, una discusión sobre la situación económica que venía más o menos previsible se desmadró cuando Mariana Brey decidió explicar por qué, según ella, salir a comer afuera nunca fue tan normal como parecía. Lo dijo en Duro de Domar, la defendió como pudo y terminó provocando una reacción que todavía sigue dando vueltas.
"ESTAMOS EN UN PROCESO"
Mariana Brey defendió que no se pueda salir a comer y terminó domada: "No es normal"
La panelista Mariana Brey quiso explicar en C5N por qué ya no se puede salir a comer y la aniquilaron en vivo. Risas, cruces y la frase que encendió todo.
Para Mariana Brey, lo malo parece ser vivir "demasiado bien"
En Duro de Domar (C5N), mientras se hablaba de la pérdida de poder adquisitivo, la inflación y el ajuste, Mariana Brey eligió correr el eje del debate y plantear que el problema no es que ahora falte plata, sino que antes sobraba de manera artificial. Y ahí fue que lanzó la frase que prendió fuego todo: "Tampoco era normal ir a comer afuera de lunes a lunes. Esa realidad no era verdad, era una mentira".
La afirmación pasó como parte de un argumento más amplio que la periodista sostuvo incluso cuando el estudio ya estaba claramente en contra. "Nadie puede ir a comer afuera de lunes a lunes. A la gente la guita le quemaba en el bolsillo porque sabía que no la podía invertir, no la podía gastar en otra cosa ni ahorrar", agregó, intentando explicar que ese consumo era una distorsión económica y no bienestar.
El problema es que ese análisis ignora algo básico: que salir a comer era una práctica social posible para sectores que hoy directamente quedaron afuera. Las risas, los murmullos y los comentarios del panel fueron, entonces, la reacción lógica ante un discurso que parecía describir un país paralelo.
Lejos de retroceder, Brey redobló la apuesta: "Antes parecía que todo el mundo salía a comer todos los días, pero no era real. Era una burbuja, era una mentira sostenida por la inflación descontrolada, por el cepo", insistió, ya con el tono subido, mientras de fondo se escuchaban frases como "¡Ay no, por favor!" y "¡Qué país vivías vos!".
La pedagogía del sacrificio y la reacción que dejó en evidencia C5N
El punto de quiebre llegó cuando Pablo Duggan intervino y le puso nombre a lo que muchos estaban pensando. "Estás en la línea González Fraga", le dijo, recordando al expresidente del Banco Central que en 2016 cuestionó que los empleados con sueldos medios viajaran al exterior o compraran celulares. Y la comparación venía como anillo al dedo: cuando el consumo popular se presenta como exceso, el ajuste aparece como si fuera la salvación.
Brey trató de correrse de ese lugar con un "no sé", pero volvió a insistir en que el momento actual es un tránsito necesario. "Estamos en un proceso, no digo que esta sea la normalidad tampoco, pero creo que estamos camino a una economía más normal dentro de un país más normal", sostuvo, como si el sacrificio fuera una etapa casi pedagógica.
Ahí apareció otra frase que terminó de cerrar el clima del estudio, cuando una panelista ironizó: "¡Claro, ahora comemos una vez por mes y estamos felices!". Brey, ya casi gritando para cerrar su idea, remató: "No era normal vivir endeudados, no era normal… ahora estamos camino a una economía estable, aunque cueste atravesar este momento".
No se trata de negar que había problemas estructurales, sino de no convertir la pérdida de derechos en un relato de maduración social. Salir a comer no era una ilusión, era un indicador concreto de acceso, de pertenencia y de vida cotidiana. Y minimizar eso desde un estudio de televisión, con tono explicativo y distancia social, suma bronca. Y la reacción, tanto en el piso como en las redes, fue la prueba más clara de eso.
