Mariana Brey defendió que no se pueda salir a comer y terminó domada: "No es normal"

Lejos de retroceder, Brey redobló la apuesta: "Antes parecía que todo el mundo salía a comer todos los días, pero no era real. Era una burbuja, era una mentira sostenida por la inflación descontrolada, por el cepo", insistió, ya con el tono subido, mientras de fondo se escuchaban frases como "¡Ay no, por favor!" y "¡Qué país vivías vos!".

La pedagogía del sacrificio y la reacción que dejó en evidencia C5N

El punto de quiebre llegó cuando Pablo Duggan intervino y le puso nombre a lo que muchos estaban pensando. "Estás en la línea González Fraga", le dijo, recordando al expresidente del Banco Central que en 2016 cuestionó que los empleados con sueldos medios viajaran al exterior o compraran celulares. Y la comparación venía como anillo al dedo: cuando el consumo popular se presenta como exceso, el ajuste aparece como si fuera la salvación.

image Pablo Duggan marcó el sesgo elitista del planteo de Brey y quedó expuesto el límite de justificar los ajustes culpando al consumo popular.

Brey trató de correrse de ese lugar con un "no sé", pero volvió a insistir en que el momento actual es un tránsito necesario. "Estamos en un proceso, no digo que esta sea la normalidad tampoco, pero creo que estamos camino a una economía más normal dentro de un país más normal", sostuvo, como si el sacrificio fuera una etapa casi pedagógica.

Ahí apareció otra frase que terminó de cerrar el clima del estudio, cuando una panelista ironizó: "¡Claro, ahora comemos una vez por mes y estamos felices!". Brey, ya casi gritando para cerrar su idea, remató: "No era normal vivir endeudados, no era normal… ahora estamos camino a una economía estable, aunque cueste atravesar este momento".

tweet-2011785852477698278

Ver posteo original en X

No se trata de negar que había problemas estructurales, sino de no convertir la pérdida de derechos en un relato de maduración social. Salir a comer no era una ilusión, era un indicador concreto de acceso, de pertenencia y de vida cotidiana. Y minimizar eso desde un estudio de televisión, con tono explicativo y distancia social, suma bronca. Y la reacción, tanto en el piso como en las redes, fue la prueba más clara de eso.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso