Uno de los programas que más se supo destacar en la pantalla de El Nueve fue Bienvenidos a ganar bajo la conducción de Laurita Fernández. Sin embargo, es un hecho que la conductora no renovó su contrato y es por eso que las autoridades del canal rápidamente pensaron en su reemplazo.
MOMENTÁNEAMENTE
El Nueve se decidió por Hernán Drago para reemplazar a Laurita Fernández
Finalmente, el modelo será quien conduzca el programa Bienvenidos a ganar por El Nueve que conducía la artista aunque solo lo hará durante el mes de febrero.
Si bien en primera instancia el apuntado fue el Pollo Álvarez, que si bien actualmente se desempeña tanto en redes como también así en La jaula de la moda por la pantalla chica y en el canal de streaming OLGA, entre otros trabajos, finalmente quien ocupará el lugar vacante es Hernán Drago.
En diálogo con Teleshow, el modelo habló al respecto y dijo: “Lo que arreglé, en principio, es conducirlo por febrero”. Y luego deslizó la posibilidad de que se produzca el regreso de la bailarina: “El resto del año no sé si puedo, no sé si vuelve Laurita, no sé si buscarán otro conductor, pero en principio, yo lo que acordé, de común acuerdo con la productora, es por febrero”.
Asimismo, destacó que el hecho de que sea solo durante un mes es por compromisos laborales ya establecidos: “Por motivos y contratos laborales y viajes laborales y personales que tengo durante el año y que ya son un compromiso asumido”.
Carmen Barbieri estalló luego de que El Nueve por la Eugenia Tobal
El lunes (12/01) Eugenia Tobal hizo su debut en Escuela de cocina en El Nueve luego de que Jimena Monteverde se fuera a El Trece y Carmen Barbieri estalló de furia con la llegada de la reconocida actriz. Desde Intrusos contaron el por qué de su enfado.
La artista estuvo al frente de Cocineros Argentinos por medio de la pantalla de la TV Pública entre 2017 y 2019. El público aceptó cómo se desempeñó aunque debió dejar de hacerlo cuando decidió tomarse licencia para dedicarse a su embarazo y estar con su madre.
Sin embargo, el periodista Adrián Pallares detalló que desde el canal le pidieron que promocionara su incorporación a lo que la conductora de Con Carmen contestó de manera negativa: "Esa mujer se metió con mi familia. Así que no, cuidenme a mí".
La bronca se habría originado en 2021 cuando el periodista Pampito contó que la exesposa de Nicolás Cabré bajó a Federico Bal del programa Hogar dulce hogar. “Eugenia le dijo a la producción: ‘¿Te parece Fede Bal?’. Y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera”, le había contado al comunicador a quien por entonces conducía Mañanísima por Ciudad Magazine.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas
Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral
Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos