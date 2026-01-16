El Nueve se decidió por Hernán Drago para reemplazar a Laurita Fernández

La artista estuvo al frente de Cocineros Argentinos por medio de la pantalla de la TV Pública entre 2017 y 2019. El público aceptó cómo se desempeñó aunque debió dejar de hacerlo cuando decidió tomarse licencia para dedicarse a su embarazo y estar con su madre.

Sin embargo, el periodista Adrián Pallares detalló que desde el canal le pidieron que promocionara su incorporación a lo que la conductora de Con Carmen contestó de manera negativa: "Esa mujer se metió con mi familia. Así que no, cuidenme a mí".

La bronca se habría originado en 2021 cuando el periodista Pampito contó que la exesposa de Nicolás Cabré bajó a Federico Bal del programa Hogar dulce hogar. “Eugenia le dijo a la producción: ‘¿Te parece Fede Bal?’. Y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera”, le había contado al comunicador a quien por entonces conducía Mañanísima por Ciudad Magazine.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos