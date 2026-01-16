El Tesoro vendió más de la mitad de los dólares que compró el BCRA

El monto representa un 51% de lo que adquirió el BCRA.

equilibra-bcra-tesoro

Las ventas para mantener la cotización del dólar debilitaron las tenencias del Tesoro en la previa al pago de vencimientos por US$4.200 millones el 09/01. Para cumplir con esa obligación se colocó un REPO (deuda de corto plazo) con bancos internacionales por US$3.000 millones a un plazo de un año.

Por su parte, el informe de Equilibra remarca que para que la cotización no se dispare, la entidad monetaria ofrece "cobertura cambiaria atractiva", como contratos de futuros y dólar linked, atados a la variable cambiaria. De esa forma, la demanda se canaliza a través de esos instrumentos y no presionan sobre el tipo de cambio.

El BCRA, en tanto, inició compras por fuera del Mercado Único Libre de Cambio (MULC). De acuerdo al diario La Nación, ese esquema quedó expuesto en la rueda miércoles, cuando la entidad que conduce Santiago Bausili compró US$187 millones, el mayor saldo diario desde marzo de 2025.

La magnitud de la intervención contrastó con un volumen operado inusualmente bajo en el mercado oficial, lo que refuerza la lectura de que una parte sustancial de las adquisiciones se realizó fuera de pantalla, a través de block trades.

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), las compras del BCRA representaron cerca del 77% del volumen spot en una rueda de escaso movimiento. Aun así, el tipo de cambio oficial cerró a la baja y los dólares financieros mostraron variaciones moderadas, una señal de que la intervención estuvo diseñada para sumar reservas sin generar ruido cambiario.

Para la consultora, el esquema se apoya en un doble ancla: compras de dólares por fuera del mercado visible y venta de coberturas cambiarias, ahora complementadas por tasas en pesos más altas convalidadas por el Tesoro.

El FMI, que exige la acumulación de reservas, algo que el Gobierno evitó hasta el inicio de este año a pesar de que comprometió a ello en el renovado programa de Facilidades Extendidas, calificó como “muy positivo” que las compras de dólares vayan a un “ritmo más rápido de lo previsto”.

“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington el jueves en la que adelantó además que una misión del organismo visitará la Argentina en febrero.