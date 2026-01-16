urgente24
ARCA instala anticipo de Ganancias para exportadores de oro, plata y platino

Mediante una resolución de ARCA, el Gobierno avanzó con un anticipo de Ganancias para transferencias propias de oro, plata y platino. ¿De cuánto es?

16 de enero de 2026 - 11:42
ARCA y una nueva disposición para los exportadores de oro, plata y platino. 

Según la Resolución General 5815/2026, lo resuelto por ARCA tiene como objetivo prevenir maniobras de desvío y evasión impositiva que hasta aquí eran posibles vía transferencias propias. De esa manera, los exportadores evitaban toda una serie de tributos a la hora de sacar los metales del país, para luego comercializarlos en el exterior.

Además, ARCA asignó el anticipo como parte del cobro total de Ganancias. Esto implica que el 1% cobrado anticipadamente podrá ser imputado como parte del total del tributo una vez que se produzca la venta o transferencia de los metales mencionados.

El importe de la percepción establecida en esta resolución general tendrá el carácter de impuesto ingresado y será computable en la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal en el cual se produzca la transferencia a título oneroso de la mercadería exportada, ya sea en el mismo estado en que se extrajo del territorio aduanero o luego de ser sometida a un proceso de transformación. Dicha percepción no será computable a los fines de la determinación de los anticipos del impuesto a las ganancias ni de la solicitud de reducción de los anticipos del referido impuesto, explica la Resolución. El importe de la percepción establecida en esta resolución general tendrá el carácter de impuesto ingresado y será computable en la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal en el cual se produzca la transferencia a título oneroso de la mercadería exportada, ya sea en el mismo estado en que se extrajo del territorio aduanero o luego de ser sometida a un proceso de transformación. Dicha percepción no será computable a los fines de la determinación de los anticipos del impuesto a las ganancias ni de la solicitud de reducción de los anticipos del referido impuesto, explica la Resolución.

El oro se dispara: La jugada que inquieta a inversores y expone a la Fed

Argentina, oro y plata

En medio de un boom en los precios de los metales preciosos, el Gobierno nacional centró su mirada en reactivar la exploración minera referida como parte de la apuesta sobre el sector primario indicada por el Ministerio de Economía. En ese sentido, numerosos proyectos oficiales apuntaron a desregular la actividad e incentivar las inversiones extranjeras para la explotación de los principales yacimientos, que hace años vienen en declive de actividad.

En el sector privado, se produjo la reactivación de varias exploraciones. Entre ellas, se destacan las de Casposo, Veladero y Hualilán en San Juan, Cerro Negro en Santa Cruz, Ajedrez y Mina Catalina II en Jujuy, Farallón Negro en Catamarca, Lindero en Salta y San Jorge en Mendoza.

En algunos casos, se reactivaron las etapas de exploración mientras que en otros, más avanzados, se inició una producción sostenida que ya comienza a ser extraída. Algo que entusiasma a la Casa Rosada por el impacto fiscal y eleva el nivel de alerta en ARCA para no dejar escapar recursos sin recaudar.

Según proyecciones oficiales, las exportaciones de oro y plata recorrerían un camino creciente rumbo al 2030. Para ese año, y en promedio, la industria minera espera generar ingresos de divisas entre 3.000 millones y 5.000 millones de dólares, con un pico previsto para el 2031 y un declive programado para el 2035.

san juan mineria.jpg
Maximiliano Pullaro pretende que Santa Fe se beneficie de las inversiones que vendrán por el RIGI vendiéndoles recursos a provincias de minería como San Juan.

Metales récord

En medio de un contexto global de creciente tensión y desconfianza en las monedas estatales, los metales como el oro y la plata alcanzaron picos históricos como refugios de valor e inversiones. Siguiendo la tendencia sostenida, el metal amarillo alcanzó 4.629,94 dólares la onza, siendo el precio más caro jamas registrado.

Mientras tanto, la plata también tuvo lo suyo. A fines del 2025, el gramo llegó a la inédita cifra de 67,65 dólares, también pico máximo de valor registrado a lo largo de la historia.

