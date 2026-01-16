ARCA instala anticipo de Ganancias para exportadores de oro, plata y platino

El Gobierno nacional, sumamente interesado en el sector energético, instrumentó vía ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) el cobro de un anticipo del Impuesto a las Ganancias a las exportaciones de oro, plata y platino sin transferencias ni ventas. La medida obliga a los exportadores a pagar un 1% para aquellos cargamentos que tengan como finalidad la refinación, depósito o procesamiento.
Según la Resolución General 5815/2026, lo resuelto por ARCA tiene como objetivo prevenir maniobras de desvío y evasión impositiva que hasta aquí eran posibles vía transferencias propias. De esa manera, los exportadores evitaban toda una serie de tributos a la hora de sacar los metales del país, para luego comercializarlos en el exterior.
Además, ARCA asignó el anticipo como parte del cobro total de Ganancias. Esto implica que el 1% cobrado anticipadamente podrá ser imputado como parte del total del tributo una vez que se produzca la venta o transferencia de los metales mencionados.
Argentina, oro y plata
En medio de un boom en los precios de los metales preciosos, el Gobierno nacional centró su mirada en reactivar la exploración minera referida como parte de la apuesta sobre el sector primario indicada por el Ministerio de Economía. En ese sentido, numerosos proyectos oficiales apuntaron a desregular la actividad e incentivar las inversiones extranjeras para la explotación de los principales yacimientos, que hace años vienen en declive de actividad.
En el sector privado, se produjo la reactivación de varias exploraciones. Entre ellas, se destacan las de Casposo, Veladero y Hualilán en San Juan, Cerro Negro en Santa Cruz, Ajedrez y Mina Catalina II en Jujuy, Farallón Negro en Catamarca, Lindero en Salta y San Jorge en Mendoza.
En algunos casos, se reactivaron las etapas de exploración mientras que en otros, más avanzados, se inició una producción sostenida que ya comienza a ser extraída. Algo que entusiasma a la Casa Rosada por el impacto fiscal y eleva el nivel de alerta en ARCA para no dejar escapar recursos sin recaudar.
Según proyecciones oficiales, las exportaciones de oro y plata recorrerían un camino creciente rumbo al 2030. Para ese año, y en promedio, la industria minera espera generar ingresos de divisas entre 3.000 millones y 5.000 millones de dólares, con un pico previsto para el 2031 y un declive programado para el 2035.
Metales récord
En medio de un contexto global de creciente tensión y desconfianza en las monedas estatales, los metales como el oro y la plata alcanzaron picos históricos como refugios de valor e inversiones. Siguiendo la tendencia sostenida, el metal amarillo alcanzó 4.629,94 dólares la onza, siendo el precio más caro jamas registrado.
Mientras tanto, la plata también tuvo lo suyo. A fines del 2025, el gramo llegó a la inédita cifra de 67,65 dólares, también pico máximo de valor registrado a lo largo de la historia.
Otras noticias de Urgente24
Industria del neumático: 12 meses sin aumento, y el conflicto es extremo en Fate
Juicio por YPF: Argentina llamó "hostigamiento procesal" al pedido de desacato de Burford Capital
Bloomberg: "En Argentina, no en Venezuela, se medirá el éxito de Donald Trump"
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más