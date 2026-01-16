ARCA instala anticipo de Ganancias para exportadores de oro, plata y platino

En el sector privado, se produjo la reactivación de varias exploraciones. Entre ellas, se destacan las de Casposo, Veladero y Hualilán en San Juan, Cerro Negro en Santa Cruz, Ajedrez y Mina Catalina II en Jujuy, Farallón Negro en Catamarca, Lindero en Salta y San Jorge en Mendoza.

En algunos casos, se reactivaron las etapas de exploración mientras que en otros, más avanzados, se inició una producción sostenida que ya comienza a ser extraída. Algo que entusiasma a la Casa Rosada por el impacto fiscal y eleva el nivel de alerta en ARCA para no dejar escapar recursos sin recaudar.

Según proyecciones oficiales, las exportaciones de oro y plata recorrerían un camino creciente rumbo al 2030. Para ese año, y en promedio, la industria minera espera generar ingresos de divisas entre 3.000 millones y 5.000 millones de dólares, con un pico previsto para el 2031 y un declive programado para el 2035.

san juan mineria.jpg Maximiliano Pullaro pretende que Santa Fe se beneficie de las inversiones que vendrán por el RIGI vendiéndoles recursos a provincias de minería como San Juan.

Metales récord

En medio de un contexto global de creciente tensión y desconfianza en las monedas estatales, los metales como el oro y la plata alcanzaron picos históricos como refugios de valor e inversiones. Siguiendo la tendencia sostenida, el metal amarillo alcanzó 4.629,94 dólares la onza, siendo el precio más caro jamas registrado.

Mientras tanto, la plata también tuvo lo suyo. A fines del 2025, el gramo llegó a la inédita cifra de 67,65 dólares, también pico máximo de valor registrado a lo largo de la historia.

