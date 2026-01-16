Luego de la denuncia por violencia de género que presentó Romina Gaetani contra su exnovio Luis Cavanagh, el jueves (15/01) la Policía allanó su casa en el Tortugas Country Club. El procedimiento fue dispuesto por el juez Walter Saettone con el fin localizar un arma de fuego registrada a nombre del denunciado.
INVESTIGACIÓN POLICIAL
Allanaron la casa del exnovio de Romina Gaetani: Qué buscaba la Policía y qué encontró
El procedimiento en la casa del denunciado por Romina Gaetani se realizó en el marco de la denuncia por violencia de género que realizó la actriz.
Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros teniendo en cuenta que figura en registros oficiales, aunque según fuentes judiciales no habría sido exhibida ni utilizada contra la destacada actriz. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron un cargador con municiones y una réplica.
La medida se enmarca en la investigación que encabeza la fiscal María José Basiglio de la Fiscalía de Género pilarense y hasta el momento no se han divulgado detenciones adicionales.
En la actualidad la causa continúa su curso con la recolección de pruebas y la evaluación de peritajes y testimonios, mientras que la artista se mantiene fuera del foco mediático, resguardada por su entorno familiar y profesional mientras avanza la investigación judicial.
La fuerte declaración de Romina Gaetani tras denunciar a Luis Cavanagh
Luego de que tomara la decisión de denunciar a su expareja Luis Cavanagh, Romina Gaetani habló por primera a través de un audio que fue difundido en el ciclo televisivo LAM en el que expresó el difícil momento personal que está pasando luego de haber recurrido a la Justicia.
“Estoy muy rota, muy en carne viva”, expresó la reconocida actriz. Asimismo, en su mensaje explicó que, aunque intenta continuar con sus compromisos laborales y mostrarse entera, la situación todavía la supera emocionalmente.
La artista también hizo referencia al esfuerzo que implica exponerse públicamente en medio del proceso judicial. Si bien evitó hablar ante cámaras, su testimonio dejó en claro el impacto que el episodio tuvo en su salud emocional.
Su palabra, difundida en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, volvió a poner en agenda la complejidad y las consecuencias que deja la violencia de género y volvió a abrir el debate y la necesidad de acompañamiento integral para quienes lo sufren.
