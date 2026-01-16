Allanaron la casa del exnovio de Romina Gaetani: Qué buscaba la Policía y qué encontró

“Estoy muy rota, muy en carne viva”, expresó la reconocida actriz. Asimismo, en su mensaje explicó que, aunque intenta continuar con sus compromisos laborales y mostrarse entera, la situación todavía la supera emocionalmente.

La artista también hizo referencia al esfuerzo que implica exponerse públicamente en medio del proceso judicial. Si bien evitó hablar ante cámaras, su testimonio dejó en claro el impacto que el episodio tuvo en su salud emocional.

Su palabra, difundida en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, volvió a poner en agenda la complejidad y las consecuencias que deja la violencia de género y volvió a abrir el debate y la necesidad de acompañamiento integral para quienes lo sufren.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos