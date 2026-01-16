urgente24
Alerta por las declaraciones del presidente de Ford sobre el posible cierre de una fábrica de autos

El presidente de Ford Argentina dijo que no le sorprendería que cierre una fábrica de autos en el país, por lo difícil que se hace competir con otros mercados y encendió las alarmas del SMATA.

16 de enero de 2026 - 11:30
El presidente de Ford Argentina explicó que la competencia con otros mercados por la presión impositiva hace cada vez más difícil operar en el país.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no le sorprendería que alguna fábrica de autos local cierre a raíz de ese problema y encendió alarmas en el SMATA por el empleo.

"Las limitantes hoy para nosotros son dos: una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien. Hay algunos anuncios últimamente que están buenos como los acuerdos con la Unión Europea, que es largo plazo con una baja progresiva de aranceles efectivos; y el acuerdo con Estados Unidos, que hay que ver qué es lo que termina siendo para la industria automotriz argentina. Pero el gran problema es el marco impositivo", explicó.

Sobre la posibilidad de que alguna fábrica cierre, respondió:

No me sorprendería que sea un camino donde sea cada vez más difícil justificar proyectos de inversión. No me sorprendería que esto sea un camino, porque vos estás compitiendo en un mercado global donde competís contra productores que no solo no tienen este tipo de mochilas, sino que tienen políticas de Estado donde incentivan la producción y exportación de autos. No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina No me sorprendería que sea un camino donde sea cada vez más difícil justificar proyectos de inversión. No me sorprendería que esto sea un camino, porque vos estás compitiendo en un mercado global donde competís contra productores que no solo no tienen este tipo de mochilas, sino que tienen políticas de Estado donde incentivan la producción y exportación de autos. No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina

El presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica fue el primer ejecutivo de la industria automotriz argentina que empezó a hablar de la falta de competitividad de los vehículos nacionales para poder exportarse a otros países de la región.

En declaraciones a un medio local, Galdeano dijo que el país compite contra "todas las terminales, pero también competimos contra nuestras propias fábricas en otros países para exportarle a distintos lugares".

"Pacheco tiene hoy entre doce y quince puntos de impuestos para exportar. Tenés entre tres y cinco puntos de impuestos nacionales, impuesto al cheque o débitos y créditos, y algo que queda todavía y que estamos trabajando con el Gobierno de retenciones a las exportaciones. Después de Ingresos Brutos, que para mí es lo más distorsivo y nocivo que hay, tenés entre seis y siete puntos, y no solo afecta habilidad de una fábrica Ford en Argentina de exportar, sino que te impide localizar autopiezas o tener más cadena productiva de proveedores nacionales. O sea, cuanto más cadena productiva yo tengo, peor es. Y municipal, te diría que tenés entre dos y tres puntos", detalló.

Además, confirmó que este año será "totalmente crítico". "Pero no es solo el 2026", remarcó y continuó:

Tenemos que entender que va a llegar un punto donde vos tenés que renovar proyectos que no se justifican. Y no es que lo vas a ver. Lo viste en un montón de marcas, lo viste en nosotros. Everest es un proyecto que los impuestos te lo mataron. Porque nosotros teníamos un proyecto en la mano para fabricar Everest en Pacheco que era una inversión importante, y no cerraba por ningún lado, porque pagaba impuestos internos por un lado y pagaba 15 puntos de impuestos para exportarla. No lo hicimos por los impuestos Tenemos que entender que va a llegar un punto donde vos tenés que renovar proyectos que no se justifican. Y no es que lo vas a ver. Lo viste en un montón de marcas, lo viste en nosotros. Everest es un proyecto que los impuestos te lo mataron. Porque nosotros teníamos un proyecto en la mano para fabricar Everest en Pacheco que era una inversión importante, y no cerraba por ningún lado, porque pagaba impuestos internos por un lado y pagaba 15 puntos de impuestos para exportarla. No lo hicimos por los impuestos

