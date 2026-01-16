Alerta por las declaraciones del presidente de Ford sobre el posible cierre de una fábrica de autos

"Pacheco tiene hoy entre doce y quince puntos de impuestos para exportar. Tenés entre tres y cinco puntos de impuestos nacionales, impuesto al cheque o débitos y créditos, y algo que queda todavía y que estamos trabajando con el Gobierno de retenciones a las exportaciones. Después de Ingresos Brutos, que para mí es lo más distorsivo y nocivo que hay, tenés entre seis y siete puntos, y no solo afecta habilidad de una fábrica Ford en Argentina de exportar, sino que te impide localizar autopiezas o tener más cadena productiva de proveedores nacionales. O sea, cuanto más cadena productiva yo tengo, peor es. Y municipal, te diría que tenés entre dos y tres puntos", detalló.

Además, confirmó que este año será "totalmente crítico". "Pero no es solo el 2026", remarcó y continuó:

Tenemos que entender que va a llegar un punto donde vos tenés que renovar proyectos que no se justifican. Y no es que lo vas a ver. Lo viste en un montón de marcas, lo viste en nosotros. Everest es un proyecto que los impuestos te lo mataron. Porque nosotros teníamos un proyecto en la mano para fabricar Everest en Pacheco que era una inversión importante, y no cerraba por ningún lado, porque pagaba impuestos internos por un lado y pagaba 15 puntos de impuestos para exportarla. No lo hicimos por los impuestos Tenemos que entender que va a llegar un punto donde vos tenés que renovar proyectos que no se justifican. Y no es que lo vas a ver. Lo viste en un montón de marcas, lo viste en nosotros. Everest es un proyecto que los impuestos te lo mataron. Porque nosotros teníamos un proyecto en la mano para fabricar Everest en Pacheco que era una inversión importante, y no cerraba por ningún lado, porque pagaba impuestos internos por un lado y pagaba 15 puntos de impuestos para exportarla. No lo hicimos por los impuestos

