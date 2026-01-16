Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no le sorprendería que alguna fábrica de autos local cierre a raíz de ese problema y encendió alarmas en el SMATA por el empleo.
SMATA, PREOCUPADO
Alerta por las declaraciones del presidente de Ford sobre el posible cierre de una fábrica de autos
El presidente de Ford Argentina dijo que no le sorprendería que cierre una fábrica de autos en el país, por lo difícil que se hace competir con otros mercados y encendió las alarmas del SMATA.
"Las limitantes hoy para nosotros son dos: una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien. Hay algunos anuncios últimamente que están buenos como los acuerdos con la Unión Europea, que es largo plazo con una baja progresiva de aranceles efectivos; y el acuerdo con Estados Unidos, que hay que ver qué es lo que termina siendo para la industria automotriz argentina. Pero el gran problema es el marco impositivo", explicó.
Sobre la posibilidad de que alguna fábrica cierre, respondió:
En declaraciones a un medio local, Galdeano dijo que el país compite contra "todas las terminales, pero también competimos contra nuestras propias fábricas en otros países para exportarle a distintos lugares".
"Pacheco tiene hoy entre doce y quince puntos de impuestos para exportar. Tenés entre tres y cinco puntos de impuestos nacionales, impuesto al cheque o débitos y créditos, y algo que queda todavía y que estamos trabajando con el Gobierno de retenciones a las exportaciones. Después de Ingresos Brutos, que para mí es lo más distorsivo y nocivo que hay, tenés entre seis y siete puntos, y no solo afecta habilidad de una fábrica Ford en Argentina de exportar, sino que te impide localizar autopiezas o tener más cadena productiva de proveedores nacionales. O sea, cuanto más cadena productiva yo tengo, peor es. Y municipal, te diría que tenés entre dos y tres puntos", detalló.
Además, confirmó que este año será "totalmente crítico". "Pero no es solo el 2026", remarcó y continuó:
